Stanje koje pogađa više od 170 milijuna žena dobit će novo ime: 'Ovo je izazivalo neadekvatnu skrb'

Stanje koje pogađa više od 170 milijuna žena diljem svijeta dobiva novo ime nakon više godina globalnog zagovaranja, istraživanja i rasprava. Cilj je bolje odražavati hormonske, metaboličke i reproduktivne aspekte ovog složenog poremećaja.

Sindrom policističnih jajnika, poznat pod kraticom PCOS, službeno će se zvati poli-endokrini metabolički ovarijski sindrom ili PMOS. Prema članku objavljenom u časopisu The Lancet, ova promjena rezultat je napora stručnjaka da se preciznije opiše složenost stanja i njegovi dugoročni učinci na zdravlje. Inicijativa je okupila više od 50 stručnih i organizacija pacijenata, uključujući Endokrinološko društvo, a proizašla je iz 14-godišnje međunarodne suradnje istraživača, kliničara i osoba koje žive s ovim stanjem.

Zašto je promjena imena bila nužna

Desetljećima je naziv "sindrom policističnih jajnika" navodio mnoge na pogrešan zaključak da je riječ prvenstveno o cistama na jajnicima. Međutim, stručnjaci ističu da je takvo shvaćanje bilo nepotpuno i, u mnogim slučajevima, obmanjujuće. Problem leži u tome što tvorbe koje se vide na jajnicima kod nekih žena s ovim stanjem zapravo nisu prave ciste, već nezreli folikuli koji su zaustavljeni u razvoju.

"Ono što danas znamo jest da zapravo nema povećanja abnormalnih cista na jajniku, a različite značajke stanja često su bile zanemarene", izjavila je profesorica Helena Teede, koja je vodila inicijativu za promjenu imena. Teede, direktorica Centra za zdravstvena istraživanja i implementaciju Sveučilišta Monash, dodala je kako je prethodni naziv sveo "složeni, dugotrajni hormonalni ili endokrini poremećaj na nerazumijevanje 'cista' i fokus na jajnike".

Procjenjuje se da PCOS pogađa između 10 i 13 posto žena reproduktivne dobi na globalnoj razini, a čak do 70 posto žena s tim stanjem možda i ne zna da ga ima, navodi Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Dijagnostički kriteriji zahtijevaju prisutnost dva od tri simptoma: neredovite mjesečnice, višak androgena (visoke razine "muških" hormona) i prisutnost spomenutih folikula na jajnicima, što znači da ih nemaju sve osobe s ovim sindromom.

Što zapravo znači PMOS

Novi naziv, poli-endokrini metabolički ovarijski sindrom, odabran je kako bi bolje odražavao temeljne značajke stanja. Svaki dio naziva ima specifično značenje:

Poli-endokrini: Ovaj dio prepoznaje uključenost višestrukih hormonalnih poremećaja koji su u središtu problema, a ne samo onih vezanih uz jajnike.

Metabolički: Naglašava značajne metaboličke aspekte poremećaja, poput inzulinske rezistencije, koja povećava rizik od razvoja dijabetesa tipa dva, pretilosti, hipertenzije i kardiovaskularnih bolesti.

Ovarijski: Potvrđuje utjecaj na funkciju jajnika, što se očituje kroz neredovite menstrualne cikluse i probleme s plodnošću.

Stručnjaci koji stoje iza promjene imena rekli su da su širi zdravstveni utjecaji, poput mentalnog zdravlja i rizika od depresije, često bili zanemareni upravo zbog načina na koji je stanje bilo etiketirano.

Olakšanje za pacijentice i novi smjer u liječenju

Za mnoge žene uključene u proces, ova promjena predstavlja potvrdu nakon godina frustracije i osjećaja da se njihove tegobe ne shvaćaju ozbiljno. "Bilo je srceparajuće vidjeti odgođene dijagnoze, ograničenu svijest i neadekvatnu skrb koja se pružala pogođenima ovim zanemarenim stanjem", rekla je Teede.

Pacijentice se slažu da novo ime napokon odražava ozbiljnost njihovih problema. "Ovdje se radi o odgovornosti i napretku", izjavila je Lorna Berry, Australka koja živi s PMOS-om i sudjelovala je u procesu. "Radi se o mojim kćerima, njihovim kćerima i bezbrojnim ženama koje se tek trebaju roditi. Zaslužujemo jasnoću, razumijevanje i pravednu zdravstvenu skrb od samog početka."

Rachel Morman, predsjednica udruge Verity (PCOS UK), dodala je: "Fantastično je što novo ime sada u prvi plan stavlja hormone i prepoznaje metaboličku dimenziju stanja. Ova promjena će preoblikovati razgovor i zahtijevati da se stanje shvati onoliko ozbiljno koliko i jest - kao dugoročno, složeno zdravstveno stanje."

Ova promjena dio je šireg trenda u medicini koji se udaljava od naziva koji su netočni ili stigmatizirajući, s ciljem poboljšanja komunikacije između pacijenata i pružatelja zdravstvenih usluga. Tranzicija na novo ime odvijat će se tijekom sljedeće tri godine, a očekuje se da će puna implementacija u međunarodne smjernice i medicinsku dokumentaciju biti dovršena do 2028. godine.

