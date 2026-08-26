Budućnost je stigla, ali na nosilima: Urnebesni prizori s Igara robota obišli svijet

Drugo izdanje Svjetskih igara humanoidnih robota u Pekingu zamišljeno je kao velika demonstracija kineske tehnološke moći. I na mnogo načina, to je i bilo. Roboti su trčali brže od najbržeg čovjeka u povijesti i skakali više od svjetskih rekordera. No, događaj koji je trebao pokazati strelovit napredak pretvorio se u kaotičan spektakl sudara, kvarova, pa čak i požara, pružajući globalnoj publici viralan i često komičan uvid u stvarno stanje napredne robotike. Umjesto elegantne budućnosti, svijet je vidio strojeve koje nakon utrke moraju iznositi na nosilima.

Na otvaranju Igara, organizatori su s ponosom objavili da su kineski humanoidni roboti srušili ljudske svjetske rekorde. Robot "Lightning" tvrtke X-Humanoid pretrčao je sto metara za nevjerojatnih 9,39 sekundi, nadmašivši legendarni rekord Usaina Bolta od 9,58 sekundi iz 2009. godine. Ubrzo nakon toga, drugi je robot iste tvrtke postavio novi svjetski rekord u skoku u vis, preskočivši 2,88 metara, što je daleko iznad 2,45 metara Kubanca Javiera Sotomayora iz 1993. Stotine robota marširale su stadionom u savršeno sinkroniziranoj formaciji, prizor koji je trebao ostaviti dojam moći i kontrole.

Međutim, ta se iluzija kontrole raspršila čim su utrke počele. Iako roboti mogu postići nevjerojatne brzine, zaustavljanje se pokazalo kao gotovo nerješiv problem. Nakon što bi prešli ciljnu liniju, sprinteri bi se punom snagom zabijali u velike plave jastuke postavljene na kraju staze. Snimke prikazuju strojeve kako se nasilno sudaraju, lome i gube udove u procesu. Jedan se robot nakon posebno žestokog trka i sudara čak i zapalio, prije nego što je vatra ugašena protupožarnim aparatom. Nakon svake utrke, na stazu bi izlazio tim od četiri čovjeka s nosilima kako bi odnio "ozlijeđenog" robota, prizor koji je postao zaštitni znak ovog bizarnog natjecanja.

Problemi nisu bili ograničeni samo na atletsku stazu. Nogometna utakmica sedam na sedam odvijala se puževim tempom, s robotima koji su povremeno gubili interes za igru i stajali nepomično dok bi lopta prolazila pored njih. U jednoj dramatičnoj sceni, robot iz plave momčadi zadao je brutalan udarac protivničkom braniču, zaradivši pritom žuti karton.

Natjecanje je, kako je i najavljeno, ove godine prošireno s novim disciplinama, uključujući čak 50 različitih događaja od borilačkih vještina do tenisa. No, ni tamo nije bilo više uspjeha. U teniskom meču protiv čovjeka, robot je izgubio poen, a u pokušaju dizanja utega, drugi se srušio ravno na sudački stol. Jedan od najviralnijih trenutaka dogodio se tijekom treninga, kada je robot trkač promašio stazu, zabio se u električne kutije i doslovno prepolovio u struku, uz pljusak iskri.

Paralelno s Igrama, u Pekingu se održavala i Svjetska konferencija o robotima, gdje je jedan drugi humanoidni robot doživio spektakularan kvar. Tijekom demonstracije, navodno je izgubio vezu s daljinskim upravljačem, pao na leđa i počeo se nekontrolirano trzati, što su promatrači opisali kao "napadaj" ili "dječji ispad bijesa". Nekoliko inženjera borilo se da obuzda stroj, što je izazvalo lavinu komentara na internetu. "Zar nemaju gumb za gašenje? Ovo nije nimalo ohrabrujuće", napisao je jedan korisnik.

Iza ovih komičnih kvarova krije se ozbiljna geopolitička utrka. Kina humanoidnu robotiku vidi kao izvor nacionalnog ponosa i ključnu industriju budućnosti, s tvrtkama koje navodno imaju tisuće narudžbi od vlade i privatnog sektora. Ove Igre, na kojima sudjeluje preko dvije tisuće robota iz 666 timova, služe kao platforma za demonstraciju kineske dominacije na tom polju.

S druge strane, Sjedinjene Države sa sve većom zabrinutošću prate kineski napredak. Prošlog mjeseca, američka Savezna komisija za komunikacije (FCC) zabranila je uvoz novih stranih humanoidnih robota, navodeći razloge nacionalne sigurnosti. Pentagon je također stavio Unitree, jednog od vodećih kineskih proizvođača, na popis tvrtki povezanih s kineskom vojskom. Iako američke tvrtke i investitori iz Silicijske doline ulažu milijarde u razvoj, ograničeni su nedostatkom hardvera, koji je sada teže nabaviti zbog novih restrikcija.

Stručnjaci ističu da je jedna od glavnih promjena na ovogodišnjim Igrama bio prelazak s daljinski upravljanih na potpuno autonomne robote u nekim disciplinama, što bi moglo objasniti porast broja nesreća. Kako je primijetio jedan analitičar, "znati kada usporiti i kako se sigurno zaustaviti jednako je važno kao i brzina. Takva vrsta prosuđivanja dio je onoga što robota čini uistinu inteligentnim."

Iako su prizori raspadajućih robota zabavni, svaki kvar inženjerima pruža neprocjenjive podatke. Put do autonomne budućnosti očito je popločan slomljenim dijelovima i ugašenim požarima, služeći kao podsjetnik da je, unatoč impresivnim brojkama, "ustanak mašina" još uvijek daleko. Prava, prilagodljiva inteligencija za sada ostaje duboko ljudska vrlina