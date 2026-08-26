Prvi put u Hrvatskoj: Žrtva pohotnog franjevca dobila odštetu od 20.000 eura

Nešto više od godinu dana nakon ponovljenog suđenja na splitskom Općinskom sudu pravomoćna je postala presuda kojom je 44-godišnjem Splićaninu dosuđeno 20.000 eura naknade štete zbog seksualnog zlostavljanja koje je kao 15-godišnjak pretrpio od tadašnjeg gvardijana crkve sv. Frane u Splitu fra Gracijana (Stipe) Gašperova, doznaje Slobodna Dalmacija.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o prvoj takvoj pravomoćnoj presudi u Hrvatskoj kojom je utvrđena i odgovornost crkvene institucije.

Tročlano vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je presudu sutkinje Julijane Ponoš, koja je u lipnju prošle godine žrtvi dosudila 20.000 eura nematerijalne štete sa zakonskim kamatama te 3753,98 eura sudskih troškova. Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca i fra Gracijan za štetu odgovaraju solidarno. Odgovornost Splitsko-makarske nadbiskupije nije utvrđena.

Slučaj se odnosi na događaj iz listopada 1997. godine.

Tada 15-godišnji dječak često je dolazio u crkvu sv. Frane, gdje ga je fra Gracijan pozvao u sakristiju pod izlikom da mu pomogne. Ondje ga je, prema iskazu kojem je sud u cijelosti povjerovao, seksualno zlostavljao, a potom mu zaprijetio da će osramotiti sebe i obitelj ako ikome kaže što se dogodilo.

Godine šutnje i prijava iz 2011. godine

Žrtva je godinama šutjela i liječila se kod psihijatra, a slučaj je prijavila crkvenim vlastima tek 2011., nakon što se povjerila fra Ambrozu Nikoli Kežiću.

Crkveni postupak proveden je 2017. i 2018., a odlukom pape Franje u lipnju 2018. Gašperov je razriješen i otpušten iz franjevačkog reda uz zabranu daljnjeg crkvenog djelovanja. Kazneni postupak nije pokrenut zbog zastare, piše Slobodna Dalmacija.

Županijski sud naglašava da građanskopravna odgovornost postoji neovisno o kaznenom progonu te zaključuje da se zlostavljanje doista dogodilo. Posebno je važan dio presude kojim je potvrđena odgovornost Provincije. Sud navodi da svećenik ne djeluje samo kao privatna osoba, nego mu upravo institucija daje autoritet, pristup djeci i ranjivim osobama te mogućnost korištenja crkvenih prostora.

Provincija je, smatra Sud, kao krovna institucija morala nadzirati djelovanje svojih članova, osobito Gašperova kao gvardijana. Taj je nadzor izostao, čime je propuštena mogućnost da se spriječi šteta. U pravomoćnoj presudi posebno se ističe da je nakon prvih saznanja o seksualnom zlostavljanju trebalo očekivati njegovo promptno razrješenje i udaljenje iz Crkve, a ne samo premještanje na drugu lokaciju, prenosi Slobodna Dalmacija.

'Ponosan sam na hrabrost sudaca'

Sud se pozvao i na dopise Provincije žrtvi u kojima provincijalni ministar fra Josip Blažević izražava žaljenje i suosjećanje s njim i ostalim žrtvama pedofilije, zaključujući da sama Provincija nije dvojila o tome što je Gašperov počinio.

"Ponosan sam na hrabrost sudaca jer ovo je prva takva presuda u Hrvatskoj. Izgubio sam svaku vjeru u Crkvu. Moje su rane dvostruko teže jer je ta institucija svih ovih osam godina išla na moje iscrpljivanje", rekao je nakon pravomoćne odluke 44-godišnjak, dodajući da se zbog posljedica zlostavljanja i svega što je uslijedilo u više navrata pokušavao nositi i sa suicidalnim mislima, navodi Slobodna Dalmacija.