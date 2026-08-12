Bomba iz Nizozemske! Xavi novi izbornik, potpisao ugovor do 2030.

Bivši igrač Barcelone i španjolske reprezentacije Xavi Hernandez imenovan je izbornikom nizozemske reprezentacije, naslijedivši Ronalda Koemana, koji je dao ostavku nakon Svjetskog prvenstva, objavio je Nizozemski nogometni savez na svojim društvenim mrežama.

Xavi, 46-godišnji trener, koji je doveo FC Barcelonu do osvajanja naslova španjolskog prvaka 2023. godine, potpisao je ugovor do sljedećeg Svjetskog prvenstva 2030. godine, koje će se održati u Španjolskoj, Portugalu i Maroku.

Xavi je rekao da mu je čast što je dobio priliku voditi Nizozemsku, istaknuvši svoju posebnu vezu s nogometnom tradicijom te zemlje.

"Velika mi je čast biti imenovan izbornikom Nizozemske. Kao netko tko je odrastao igrajući nogomet u akademiji Barcelone, pod snažnim utjecajem ljudi poput Johana Cruyffa i Rinusa Michelsa, osjećam posebnu vezu s nizozemskim nogometom. Moglo bi se reći da sam na neki način njegov sin", rekao je Xavi.

Posebno je istaknuo utjecaj Louisa van Gaala, pod čijim je vodstvom debitirao za Barcelonu, kao i Franka Rijkaarda.

"Nizozemska ima bogatu nogometnu kulturu i jasnu viziju koja mi je jako bliska srcu, napadački nogomet, posjed, kreativnost, strast i uvjerenje. Naravno, najvažnije je pobijediti, ali želim to učiniti na način koji nosi te karakteristike i u kojem će ljudi uživati. Potencijal je tu, kao i dobar temelj na kojem se može graditi", dodao je novi izbornik.