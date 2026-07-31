Meloni komentirala šok u Ceuti, njezin ministar pozvao na isključenje Španjolske iz Schengena

Najmanje 18 ljudi poginulo je u migrantskoj krizi na granici Maroka i španjolske enklave Ceute, gdje tisuće migranata i dalje pokušavaju morskim putem ući na španjolski teritorij unatoč pojačanom nadzoru marokanskih sigurnosnih snaga.

Španjolska i Maroko dogovorili su ubrzani povrat osoba koje su ilegalno ušle u Španjolsku, no taj dogovor zasad nije smanjio pritisak na granici.

Thousands of migrants have streamed into the tiny Spanish territory of Ceuta in North Africa from Morocco, prompting local officials to call for help from Spain’s national government in Madrid to restore the border. pic.twitter.com/S2fTWapBzR — The Associated Press (@AP) July 30, 2026

Španjolski premijer Pedro Sánchez u petak će posjetiti Ceutu zajedno s ministrom unutarnjih poslova Fernandom Grande-Marlaskom kako bi na terenu procijenio stanje i koordinirao odgovor vlasti. Predsjednik Ceute Juan Jesús Vivas ponovno je pozvao Madrid da proglasi nacionalno izvanredno stanje, ocijenivši da je dosadašnji odgovor središnje vlade nedostatan.

Foto: Marcos Moreno/Zuma Press/Profimedia

Meloni: 'Spremni smo obraniti naše granice'

Slike ljudi koji ulaze na španjolski teritorij na obali Maroka proširile su se društvenim mrežama te izazvale burne reakcije i u Italiji, ponajviše progumigrantskih aktivista i političara, javlja Politico.

BREAKING:



In Ceuta, Spanish military vehicles have been spotted moving toward the border with Morocco.



🇪🇸 pic.twitter.com/p2kmcYkrrb — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026

Najviši talijanski političari pozvali su na izbacivanje Španjolske iz zone Schengena, a talijanska premijerka Giorgia Meloni na X-u je napisala: "Slike koje dolaze iz Ceute su šokantne i još jednom pokazuju da nekontrolirana ilegalna imigracija predstavlja stvarnu prijetnju sigurnosti europskih granica. Spremni smo poduzeti mjere - uključujući i izvanredne mjere - kako bismo obranili naše granice i osigurali sigurnost građana."

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei.



Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026

Foto: Marcos Moreno/Zuma Press/Profimedia

Poziv na isključenje iz Schengena

Meloni je, zajedno s potpredsjednikom vlade Matteom Salvinijem i ministrom vanjskih poslova Antoniom Tajanijem pozvala na suspenziju Schengenskog sporazuma ili na izbacivanje Španjolske iz zone slobodnog putovanja.

🚨 NOW: It’s 4:20 am in Ceuta, Spain, and Moroccan streets leading to the border crossing are GRIDLOCKED as THOUSANDS of Africans rush to join the invasion



Socialist Spanish PM Sanchez told the military to STAND DOWN, ensuring the invasion continues.



How much more will… pic.twitter.com/ZrOq7eliro — Nick Sortor (@nicksortor) July 31, 2026

Prema tom sporazumu, ljudi se mogu slobodno kretati između 29 europskih zemalja međutim, nekoliko zemalja ponovno je uvelo kontrole - što je ugovorom dopušteno - navodeći kao razlog rizike od migracija. Italija je već privremeno uvela kontrole na slovenskoj granici.

Talijanski ministar vanjskih poslova Tajani otišao je i korak dalje od pozivanja na isključenje Španjolske iz Schengena.

#Swipe | Italian Prime Minister Giorgia Meloni has warned that Italy could suspend the Schengen open-border agreement with Spain following a sharp surge of migrants entering Spain's Ceuta enclave from Morocco.



Pledging tougher action against illegal immigration and human… pic.twitter.com/kSWHXMXBjc — The Daily Jagran (@TheDailyJagran) July 31, 2026

Krivnju za nemire u Ceuti pripisao je migracijskoj politici španjolskog premijera Sáncheza koja obećava legalizaciju stotina tisuća neovlaštenih migranata. Tajani je to nazvao duboko pogrešnim te ustvrdio da to "omogućuje i potiče trgovinu ljudima".

Foto: Marcos Moreno/Zuma Press/Profimedia

Albaresa: 'Poruka nedostojna ministra'

Španjolski ministar vanjskih poslova Joséa Manuela Albaresa oštro je reagirao na ovu kritiku i pozvao na razgovor talijanskog veleposlanika.

Javno na X-u, Tajaniju je odgovorio sljedeće: "Ova poruka je nedostojna ministra vanjskih poslova partnerske i prijateljske zemlje od koje očekujemo europsku solidarnost, a ne stranačku demagogiju".

Španjolska politika legalizacije migranata pokazala se kontroverznom, kako na domaćoj, tako i na europskoj razini. Oko tog pitanja Meloni i Sánchez sukobili su se već prošlog mjeseca, tijekom sastanka europskih čelnika.

Foto: Marcos Moreno/Zuma Press/Profimedia

Reakcije iz EU-a

Italija nije jedina koja je reagirala na događaje u Ceuti. Manfred Weber, predsjednik najveće političke grupacije u Europskom parlamentu, desnocentrističke Europske pučke stranke, također je pozvao na strože djelovanje u vezi s migracijama. "Ovo dokazuje jedno: Migracijski pakt i uredba o povratku moraju se provoditi danas, a ne sutra", napisao je na X-u.

Europski povjerenik za migracije Magnus Brunner, koji također dolazi iz EPP-a, rekao je da Komisija podržava Španjolsku u zaštiti integriteta njezinih granica, uključujući i Ceutu, te da je po tom pitanju u kontaktu sa španjolskim ministrom unutarnjih poslovaGrande-Marlaskom.

Foto: Marcos Moreno/Zuma Press/Profimedia

Glasnogovornik je rekao da Komisija pozdravlja "blisku suradnju između Maroka i Španjolske u rješavanju tih tokova i osiguravanju brzog povratka onih koji su ilegalno ušli u Ceutu, u skladu s važećim pravilima“.

"Kada je riječ o našoj suradnji s partnerskim zemljama: Maroko je ključni i pouzdani partner EU-a", rekao je glasnogovornik. "Tijekom proteklih godina pojačali smo suradnju u području migracija i upravljanja granicama, kao i borbe protiv krijumčarenja. Sada radimo na tome da naš odnos unaprijedimo u sveobuhvatno i strateško partnerstvo", dodao je.