FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZNENADILA SVE /

Glumica (86) otvorila profil na OnlyFansu: 'Zašto ne? Želim biti bliže svojim fanovima'

Glumica (86) otvorila profil na OnlyFansu: 'Zašto ne? Želim biti bliže svojim fanovima'
×
Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia

Donna Mills, legendarna zvijezda serije Knots Landing, otvorila je profil na platformi za odrasle, no tvrdi da će ondje dijeliti samo sadržaj iz svoje svakodnevice i iza kulisa

31.7.2026.
8:29
Hot.hr
Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Američka glumica Donna Mills (86), koju publika desetljećima pamti kao Abby Cunningham iz kultne serije "Knots Landing", odlučila je napraviti potez koji je iznenadio mnoge. Otvorila je profil na platformi OnlyFans, servisu koji se najčešće povezuje sa sadržajem za odrasle, no njezini planovi idu u potpuno drugom smjeru.

U izjavi za američke medije poručila je kako joj je cilj ostvariti osobniju i izravniju povezanost s obožavateljima koji je prate desetljećima. Na svom će profilu, kaže, dijeliti trenutke iz svakodnevnog života, sadržaj iza kulisa te voditi iskrene razgovore s fanovima. "Podrška mojih obožavatelja tijekom svih ovih godina značila mi je sve. Društvene mreže bile su odličan način da ostanemo povezani, ali OnlyFans mi pruža priliku za još osobniji odnos", poručila je glumica.

Njezin menadžer Andy Bachman istaknuo je kako ovo nije pokušaj promjene imidža, već prirodan nastavak njezine komunikacije s publikom. Dodao je da Donna oduvijek voli isprobavati nove stvari te da je na platformu došla "pod svojim uvjetima".

Only FansEksplicitan SadržajSadržaj Za Odrasle
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike