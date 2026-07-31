Glumica (86) otvorila profil na OnlyFansu: 'Zašto ne? Želim biti bliže svojim fanovima'

Američka glumica Donna Mills (86), koju publika desetljećima pamti kao Abby Cunningham iz kultne serije "Knots Landing", odlučila je napraviti potez koji je iznenadio mnoge. Otvorila je profil na platformi OnlyFans, servisu koji se najčešće povezuje sa sadržajem za odrasle, no njezini planovi idu u potpuno drugom smjeru.

U izjavi za američke medije poručila je kako joj je cilj ostvariti osobniju i izravniju povezanost s obožavateljima koji je prate desetljećima. Na svom će profilu, kaže, dijeliti trenutke iz svakodnevnog života, sadržaj iza kulisa te voditi iskrene razgovore s fanovima. "Podrška mojih obožavatelja tijekom svih ovih godina značila mi je sve. Društvene mreže bile su odličan način da ostanemo povezani, ali OnlyFans mi pruža priliku za još osobniji odnos", poručila je glumica.

Njezin menadžer Andy Bachman istaknuo je kako ovo nije pokušaj promjene imidža, već prirodan nastavak njezine komunikacije s publikom. Dodao je da Donna oduvijek voli isprobavati nove stvari te da je na platformu došla "pod svojim uvjetima".