Poznati identiteti stradalih u sudaru koji je potresao boksački svijet

Prometna nesreća u Nigeriji u kojoj je Anthony Joshua lakše ozlijeđen dobila je znatno težu i potresniju dimenziju nakon što su objavljena imena stradalih. Dvojica muškaraca koji su izgubili život bili su dio njegova tima, ljudi od najvećeg povjerenja, dugogodišnji suradnici i bliski prijatelji s kojima je Joshua svega nekoliko sati ranije stigao u zemlju.

Među poginulima je Sina Ghami, poznat i kao Sina Evolve, Joshuin kondicijski trener i ključna figura zadužena za njegovu fizičku pripremu. Upravo je Ghami sudjelovao u završnim treninzima uoči nedavne borbe protiv Jakea Paula, a često se pojavljivao i u objavama s treninga, gdje je bilo jasno koliko je njihova suradnja bila bliska i dugogodišnja.

Druga žrtva je Latif, poznat kao Latz, osoba koju su mnogi u boksačkom svijetu opisivali kao Joshuinog najboljeg prijatelja. Njihovo prijateljstvo protezalo se godinama, daleko izvan sportskih okvira.

🚨 The two people who died in the Anthony Joshua crash were coaches and close friends of his, Latz and Sina



- Sina was his strength and conditioning coach, who can be seen here preparing him for his Jake Paul fight 2 weeks ago



- Latz was AJ’s personal trainer



RIP to both 💔 pic.twitter.com/Xn3Q4baBlh — ACD MMA (@acdmma_) December 29, 2025

Prema dostupnim informacijama, tragediju je uzrokovala velika brzina i neoprez, kada je vozilo u kojem se nalazio Joshuin tim naletjelo na kamion parkiran uz cestu. Iako je sam boksač preživio, navodi govore da je nakon sudara bio bez svijesti oko deset minuta, prije nego što su mu prolaznici pomogli da se osvijesti.

Kasnije je Badou Jack potvrdio na društvenim mrežama da je jedan od poginulih bio upravo Latif, Joshuin najbliži prijatelj.

Vijest o tragediji brzo se proširila borilačkim krugovima, a brojni poznati sportaši oprostili su se od stradalih.

Chris Eubank Jr. napisao je:

“Hvala Bogu što je šampion preživio ovu tešku nesreću. Molitve idu za Latza i Sinu te njihove obitelji. Poznavao sam ih obojicu – dobri ljudi. Počivajte u miru.”

Sličnu poruku uputio je i Sonny Bill Williams:

“Počivaj u miru, brate Abdul Latife. Neka Uzvišeni podari snagu tvojim voljenima.”

Iako je Anthony Joshua poznat po snazi i mentalnoj čvrstoći u ringu, ova tragedija stavila ga je pred daleko teži izazov – gubitak ljudi koji su bili temelj njegova svakodnevnog života i karijere.

