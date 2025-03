Kristina razočarana mladoženjom: Hoće li Stjepan uspjeti popraviti dojam?

Nakon zasad uspješnog spajanja prvog para, Silvije i Hrvoja, eksperiment se nastavlja i stručnjaci se odlučuju na idući par koji će spojiti - Irmu i Marka.

Iva, Matej i Dean slažu se da bi oni mogli biti dobar par jer su oboje izrazito aktivni, otvoreni za nova iskustva i smireni. Irma je bila prethodno bila u braku sedam godina, a za to iskustvo priznala: „Nakon toga morala sam si posložiti u glavi tko sam ja, zašto nisam uspjela s tim čovjekom, što ja želim i, evo, sad mi je jasnije - danas je vrijeme za ljubav.“

Mladenku je obradovalo biranje vjenčanice jer se prvi put nije udala u vjenčanici, a istovremeno je tada shvatila da se vjenčanje bliži, a slično je bilo i njezinu mladoženji koji je prilikom odabira odjela komentirao: „Baš mi je sinulo da je to sad stvarno i da dolazi vrlo brzo i sad me hvata neka nervoza, panika čak, može se reći.“ Vladimir, Irmin vjenčani kum, proslijedio joj je Markov poklon - zlatnu medalju pa je Irma odmah povezala da je riječ o sportašu ili, kako je rekla, o nekom štreberu. Irmin šaljivi poklon budućem suprugu bile su šarene bokserice s morskim motivima: „Šokirao me poklon, nisam očekivao da bi to netko poklonio strancu, ali moram priznati da mi prvo pada na pamet da je riječ o nekoj zgodnoj djevojci,“ komentirao je Marko.

Najstresniji trenutak...

Mladoženja, kumovi i gosti okupili su se na lokaciji vjenčanja i preostalo je još dočekati mladenku. Kako bi se opustili našalili su se kako bi Marko mogao pobjeći, točnije otrčati s vjenčanja, a kad se Irmin kum priključio šali, Marko je dodao: „Znači, i vi imate tajni znak? Dobro da znamo!“

Nestrpljivi je mladoženja priznao: „Najstresniji mi je trenutak kad bude ušla u salu i kad je prvi put ugledam. Ni sam ne znam kako da se postavim, što da je pitam - totalno sam sluđen,“ rekao je mladoženja, a slično je razmišljala i mlada: „Jedva čekam upoznati ga, ali onaj trenutak prije nego što se otvore vrata, prije nego što ga vidim, apsolutno ću gorjeti.“ Na kraju je prvi susret prošao uz osmijeh i olakšanje.

Marko je Irmi obećao da će je poštovati i podržavati, biti joj najbolji prijatelj i partner na ovom putu i u eksperimentu i na kraju dodao: „Zajedno ćemo graditi našu budućnost.“ Irma je imala nešto opušteniji pristup zavjetima i rekla kako joj je važno da im bude ugodno, da se zabave, istražuju i da im želi puno sreće u ovom procesu.

„Djeluje mi simpatično i mislim da bi tu moglo nešto biti,“ rekao je Marko, a Irma dodala: „Ne shvaćam ovaj prsten previše ozbiljno, ali volim ga imati i volim ga gledati. Neću si još stvarati nikakve predodžbe, ali osjećaj na prvu je dobar.“

„Na prvu mi se činilo da njihovo spajanje ima smisla. U budućnosti vidimo neko trčanje u Maksimiru,“ komentirao je Vladimir, a potom su mladenci izašli kako bi se fotografirali pa je Irma odlučila biti otvorena i odmah Marku priznala kako je već bila u braku. „Nemam problem s tim što je bila u braku ako nema nekih nerazjašnjenih stvari između nje i njezina bivšeg supruga“, komentirao je mladoženja. „Opusti se samo bit će sve u redu“, rekao je Marko svojoj novoj supruzi.

Nakon prvog plesa Irma je zaključila kako će se morati otići nekamo sami i dobro se isplesti jer se ovom prilikom i nisu baš iskazali, a zatim su mladenci napustili svadbu i povukli se u smještaj, gdje je Marko prepustio Irmi spavaću sobu. „Džentlmen do kraja, savršeno“, zadovoljno je komentirala Irma, a Marko zaključio: „Sad kad sam upoznao svoju mladu, veselim se daljnjim koracima.“

Na ekspertima je bio zadatak spajanja sljedećeg para - odlučili su se za Stjepana i Kristinu jer su oboje spremni za ozbiljniju vezu, otvoreni u svojoj komunikaciji i romantični. „Naš Stjepan je malo luckast, ali najvažnije, dobar je čovjek dobrih namjera. Idealna žena za Stjepana može pratiti njegov ubrzani i dinamični životni tempo“, rekao je Stjepanov prijatelj Filip.

„Mislim da sam djevojke tražio na pogrešnim mjestima“, rekao je Stjepan i priznao: „Ovdje sam jer tražim ženu i vjerujem da ću je naći i da će to biti to, neću više biti dječak bit ću muškarac.“ Kristina, pak, kaže kako joj je ljubav najbitnija stvar na svijetu i dodaje: „Sad kad sam prošla te neke loše veze, mislim da sam spremna za ono pravo.“

Mlada Istrijanka posebno je vezana za mamu, koja joj je rekla: „Meni je bitno da tvoj suprug bude dobar i netko tko će željeti s tobom doživjeti starost i tko će te prihvatiti takvu kakva jesi.“ Dodala je kako ne vidi kraj Kristine dijete, nego muškarca, koji će znati cijeniti koga ima kraj sebe i koji neće imati problema s ljubomorom.

Kristini je biranje vjenčanice bilo uzbudljivo, a nešto manje zadovoljna bila je poklonom koji je dobila od mladoženje - srebrnom narukvicom jer ne voli srebro. Ipak, nije to zamjerila svom mladoženji koji je još nije upoznao. „Uvijek sam spreman dati drugu šansu osobi ako mi se ne svidi na prvu“, komentirao je Stjepan i hrabro stao pred goste, čekajući svoju buduću suprugu.

„Skroz simpatičan i zgodan, ali malo je prenizak za moju Kristinu“, komentirala je majka mladenke, a i Kristina nije bila oduševljena. „Mislim da se meni na licu vidi da mi nije privlačan“, rekla je.

Hoće li Stjepan uspjeti popraviti dojam kod Kristine i koji je sljedeći par na redu za stupanje u brak - na propustite pogledati u novoj epizodi ''Braka na prvu'' sutra u 22.30 na RTL-u ili od ponoći na Voyo platformi!

