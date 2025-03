Hrvatske šume traže 2,5 milijuna eura za šumu koju su posjekle: 'Ovo je politička opstrukcija'

Jedna od prvih poduzetničkih zona u Hrvatskoj nalazi se u Ogulinu. Smještena je uz samu autocestu. Bilo da dolazite iz Dalmacije, sjevera Hrvatske, Slovenije ili Bosne, sve je u krugu sto metara, a nadomak nje je i željeznička pruga iz smjera Zagreb prema Rijeci i Splitu.

Prednosti dobre cestovne povezanosti prepoznali su i investitori - zona je popunjena preko 90 posto. Svoje proizvodne pogone otvorili su tu i Bjelin i Semmelrock koji su iskazali potrebu za širenjem svojih kapaciteta, pa je Grad još prije sedam godina krenuo u proces proširenja zone. Kako je susjedno zemljište državno, zatražili su prijenos zemljišta. No, umjesto suradnje, priča nam gradonačelnik grada Ogulina Dalibor Domitrović, postali su žrtve sustava koji se ponaša kao da je iznad zakona.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Problemi s dodjelom zemljišta počeli su odmah na početku. Grad je zahtjev resornom Ministarstvu predao u srpanj 2018., da bi se nakon toga predmet u jednom trenutku zagubio, što je rezultiralo time da su morali svakog mjeseca slati dopune dokumentacije. Zatim je došlo do prebacivanja nadležnosti rješavanja predmeta iz Ministarstva na razinu Županije. Kada je konačno stigla odluka o dodjeli zemljišta, zapelo je na izračunu visine šumske površine jer je riječ o zemljištu koje je obraslo šumom pa je Grad obveznik plaćanja naknade za šumsko zemljište.

Foto: Ministarstvo gospodarstva Poduzetnička zona u Ogulinu

Procjene vještaka duplo manje

Taj izračun, kaže Domitrović, putovao je iz Hrvatskih šuma do Ministarstva godinu dana. Hrvatske šume izradile su ga 16. prosinca 2021. godine, u Ministarstvu su ga dostavili 27. prosinca 2022., a Grad Ogulin dobio ga je u siječnju 2023. godinu. Iznosio je 2,090 milijuna eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Krenuli su tada u postupak osiguranja sredstava i planirali su se kreditno zadužiti. No, Hrvatske šume su u međuvremenu izvršile sječu tog područja, pa to više nije bila šuma. Od Hrvatskih šuma zatražili su novi izračun jer, pretpostavljali su da bi iznos sada trebao biti puno manji. No, takvog mišljenja nisu bili u Hrvatskim šumama. Gradu je u rujnu 2023. godine stigao odgovor u kojem stoji da se ostaje pri prvobitnom izračunu i da se ništa ne mijenja, iako, podsjeća Domitrović, šume više nema.

"Nama je to bilo vrlo čudno i u prosincu 2023. angažirali smo neovisnog sudskog vještaka da nam procijeni vrijednost zemljišta, da vidimo na čemu smo, koliko to realno vrijedi. Taj neovisni sudski vještak iz Karlovca je procijenio zemljište na 830 tisuća eura, znači više nego duplo manje", rekao je Domitrović.

E, sada će biti po zakonu?

Grad je ponovno kontaktirao Ministarstvo i Hrvatske šume, no bezuspješno. Ništa se nije događalo do listopada 2024. godine. Tada je stigao poziv za sastanak u Ministarstvo poljoprivrede, na kojem su bili predstavnici Hrvatskih šuma i predstavnici Ministarstva. Na tom sastanku, prisjeća se gradonačelnik Ogulina, dobio je vrlo znakovitu poruku od člana Uprave Hrvatskih šuma.

"Nakon iznošenja naših argumenata, član Uprave Hrvatskih šuma, postavio mi je pitanje da li ja želim da se taj problem riješi. Rekao sam 'Naravno, zato smo i došli da ga riješimo'. Na to mi je rekao, 'Sutra ćete dobiti novi izračun po zakonu'. Tad sam ga pitao 'Pa dobro, što mi nismo do sada po zakonu radili?', na što je on odgovorio 'A ne, dobit ćete sada po zakonu'", kaže Domitrović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No izračun je stigao tek za dva mjeseca, u prosincu 2024. godine, i to na iznos od 2,5 milijuna eura, gotovo 20 posto više od prethodnog. Kako i na temelju čega, i tko je vršio procjenu te po kojim pravilima, Ogulincima nije jasno. Grad je nakon toga angažirao dva nova sudska vještaka. Vještak iz Bjelovara izračunao je da zemljište vrijedi 1,038 milijuna eura, a vještak iz Siska procijenio je vrijednost na 986 tisuća eura. U usporedbi s vještakom iz Karlovca, Domitrović kaže da su cijene približno iste, pa smatra da je to realan izračun.

Sada vrijedi samo 25 tisuća eura?

Međutim, prošlog tjedna dogodio se novi moment u izračunu cijene šumskog zemljišta. Naime, promijenjen je Pravilnik o dopuni pravilnika o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište, a prema njemu stoji da se cijena umanjuje za 99 posto ako se radi o zemljištu jedinica lokalne i područne samouprave i tijela državne uprave. To Ogulincima zasigurno ide u prilogu, no Domitrović upozorava na jednu čudnu i apsurdnu situaciju. Naime, pravilnikom je propisano da se započeti, a nedovršeni postupci utvrđuju prema novom pravilniku, što nije uobičajeno ali je indikativno, smatra Domitrović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Po tome, mi bismo trebali platiti oko 25 tisuća odnosno jedan posto ako imamo realan izračun, ali ne znamo da li ga imamo. Ako je to realno prema sudskim vještacima, mi moramo platiti 10 tisuća eura. Što je opet razlika 15 tisuća eura. Da nije to puno za Grad, netko će reći, međutim, ja ne želim platiti nešto što ne postoji. U izračun je uzet nagib terena od 30 posto, a to je zemljište gotovo potpuno ravno, maksimalno 10 posto nagiba ima. Uračunata je starost drveća od 50 godina, a drveća i šume više nema. Sve to automatski diže koeficijent i rast cijena. Po njihovim izračunima, nakon porušene šume, vrijednost je porasla za pola milijuna eura. E, pa čekaj malo, ja tu vidim kazneno djelo. Plaćam nešto što ne znam, što ne postoji", kaže Domitrović.

Prvi čovjek grada Ogulina smatra da je na djelu opstrukcija, destrukcija i da politika definitivno ima tu prste. Znakovito je podsjetio da je Uprava šuma u Ogulinu u vremenu kada su dobili prvi izračun 2023. završila godinu s tri milijuna eura minusa.

Premijerova kava

Domitrović kaže da za ovaj slučaj zna cijela Hrvatska od premijera, ministra, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma do nižih struktura u Hrvatskim šumama. Na prvom aktualnom satu novog saziva Sabora u rujnu prošle godine, o tom slučaju upozorio je premijera Andreja Plenkovića. Premijer o konkretnom predmetu u tom trenutku nije znao ništa, ali je pokazao volju da se upozna sa slučajem i pozvao Domitrovića na kavu. No gradonačelnik Ogulina, premijerovu kavu nije probao jer je sve ostalo samo na pozivu.

Puno pomaka u rješavanju ove trakavice nije ponudio ni ministar Branko Bačić u čijoj je nadležnosti bio predmet i s kojim je u nekoliko navrata komunicirao, kaže nam Domitrović koji je najavio i pokretanje sudskog postupka. "Zatražit ćemo još jednom zahtjev za izračun od Hrvatskih šuma. Ako se situacija ne riješi na pozitivan način, ići ćemo u sudski postupak. Drugog rješenja ne vidim", rekao je Domitrović te dodao da redovito o svemu obavještava i zainteresirane investitore, kojima je neshvatljivo to što se događa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve sam im dokumentacijski predočio. Ljuti su i jako razočarani. Semmelrock pogotovo, njima hitno treba zemljište, čekaju već skoro sedam godina. Dajemo sve od sebe. To je strašno što se događa, puno smo tu energije i vremena potrošili, ali to su političke zakulisne igre koje nas, nažalost, u cijeloj Hrvatskoj vraćaju samo unatrag", zaključio je gradonačelnik Ogulina.

Očitovanje o cijelom slučaju zatražili smo i od Hrvatskih šuma. Objavit ćemo ga čim stigne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Nediljko Dujić za RTL kaže: 'Vrijeme će pokazati zašto nas je Dabro htio smijeniti'