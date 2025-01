RTL doznaje: USKOK češlja Hrvatske šume. Prijava stigla 'iznutra'

Kako RTL Danas doznaje Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK) češlja Hrvatske šume. USKOK je radnje započeo prije više mjeseci nakon prijave "iznutra" – i to za, kako nam kaže izvor, uočene "nepravilnosti i korupciju".

Prijavu je podnijela Uprava Hrvatskih šuma. S druge strane o kriminalu u državnoj tvrtki nakon ostavke progovorio je bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro. "Posebna priča su Hrvatske šume. Leglo kriminala. U olujama koje su poharale Slavoniju zadnje dvije godine u šumama je propalo i nestalo sirovine u vrijednosti od 150 milijuna eura".

Sukob DPa i HDZa?

Sve se događa uoči smjene na čelu Hrvatskih šuma koje su iz HDZ - ovih trebale priječi u ruke DP-a. "Moram reći da mi je jako žao što je došlo do ove afere upravo u trenutku kada smo trebali ući u Hrvatske šume i napraviti tamo reda", rekao je Ivan Penava jučer u razgovoru za RTL u kojem kaže da je to bio partnerski dogovor. "Sukladno dogovoru koji DP imao s HDZ-om Hrvatske šume potpale su pod resor ministra Dabre i DP-a tamo treba dobiti čovjeka iščistiti stvari do kraja i konačno omogućiti da se sve nepravilnosti uklone", rekao je Penava.

Premijer sve znao?

Dabro je otišao i korak dalje i ustvrdio da je o svojim navodnim saznanjima o korupciji u državnoj tvrtci obavijestio premijera Andreja Plenkovića. "Upozorio sam premijera na to. Ljudi koji u Hrvatskim šumama rade kao vanjski suradnici ispričali su mi sve o kriminalu u tom sustavu. Nitko se time ne želi baviti". Rekao je da je o svemu obavijestio 'šefa', vjerojatno aludirajući na premijera Plenkovića. "Šef mi je rekao da šutim, da to javno ne objavljujem", tvrdi bivši ministar.

Pitanje je li on šef koji je Dabru tražio da o nepravilnostima šuti premijera Andreja Plenkovića zateklo je u Berlinu. "Ne znam što je mislio, on treba kao ministar zajedno s Upravom hrvatskih šuma rješavati bilo koje pitanje za koje smatra da je otvoreno", no potvrđuje da je s Dabrom o kriminalu u Hrvatskim šumama očito razgovarao. "Ja sam ga zadužio da to pitanje rješava sa Upravom Hrvatskih šuma i da učini sve što može da je poslovanje u okvirima zakona i svrhovitosti onoga što nadležni ministar radi", rekao je premijer.

Iz državne tvrtke na čijem je čelu HDZ-ovac Nediljko Dujić optužbe DP-ovog Josipa Dabre jučer su demantirali. "Hrvatske šume posluju u potpunosti u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske, a s posebnim naglaskom na odgovorno upravljanje šumskim resursima. Tvrdnje bivšeg ministra Josipa Dabre kategorički odbacujemo kao neutemeljene i neistinite", rekli su.

Podsjećamo, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josip Dabro jučer u noćnim satima podnio je ostavku s mjesta ministra putem svog Facebook profila. Ostavka je bila posljedica skandaloznog videozapisa ministra, koji je, nekad prošle godine, snimljen kako puca iz pištolja kroz prozor svog automobila.

Ministar je na snimci bio u društvu prijatelja, a snimka je, kako kaže Ivan Penava, bila namijenjena za prijatelja, a ne širu javnost. Prijatelj je u ovom slučaju bivši kolega iz Domovinskog Pokreta, Mario Radić. Dabro i Penava dali su naslutiti da je sve namještaljka Radića, a Dabro je spominjao i prijetnje koje prima od Nove godine.

