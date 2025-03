Ana iz 'Gospodina Savršenog' okreće novu stranicu: Nakon showa pakira kofere i odlazi u Ameriku

Ana Kolinger (23) postala je poznata gledateljima tijekom sudjelovanja u emisiji ''Gospodin Savršeni'' u kojoj je ispala gotovo pred samu završnicu. Iako su je mnogi smatrali favoritkinjom… Šime i Miloš odlučili su kako se njezin put u showu više neće nastaviti. Nakon izlaska iz showa stekla je prepoznatljivost, a sada je za RTL.hr otkrila kako se nosi s popularnošću, je li zaljubljena te kakvi su joj planovi.

"Da, prepoznaju me i još se nisam naviknula na to. Najviše se iznenađuju moji prijatelji, njima je to najzabavnije", rekla je Ana za RTL.hr.

Na pitanje ima li u svom životu ''Gospodina Savršenog'', iskreno priznaje da ljubav trenutačno nije u fokusu: "Naučila sam da moram stati na kočnicu, dati si vremena i prvo poraditi na sebi."

Odlazi u Ameriku

Pred njom je nova avantura – odlazak u Ameriku na tri mjeseca kroz Work and Travel program.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Idem na tri mjeseca, nema mi smisla sada ulaziti u vezu. Prvo želim vidjeti gdje će me život odvesti, pa ćemo vidjeti kad se vratim", otkrile je za RTL.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Sve epizode showa ''Gospodin Savršeni'' pogledajte na platformi Voyo. Finalni tjedan showa 'Gospodin Savršeni' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u. Ne propustite novi ljubavni format na Voyo - sociološki eksperiment ''Brak na prvu''.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Evo što nas očekuje u petoj sezoni 'Braka na prvu': Pogledajte trailer

Tekst se nastavlja ispod oglasa