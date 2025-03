Šime iz 'Gospodina Savršenog' otkrio što je radio na kavi s Laurom: 'To je cijela priča'

Za vrijeme emitiranja RTL-ova showa "Gospodin Savršeni", internetom su kružile fotografije Laure i Šime koji su sjedili na kavi, što je potaknulo brojna šuškanja. Šime je gostujući u podcastu "Popcast" otkrio detalje o odnosu s djevojkama iz showa, ali i što je radio s Laurom na kavi.

"Laura je zbog svojeg posla dolazila u Split. Tijekom emitiranja, bio sam u kontaktu s nekoliko djevojaka iz showa, još uvijek sam… Kad bi bile neke zajedničke smiješne scene, naravno da bi ih prokomentirali. Isto tako sam i s Laurom prokomentirao sve što se događa oko tog booma koji se događa. Došli smo na ideju da opet mi snimimo našu viralnu scenu i to je to. To je cijela priča iza svega. Netko nas je uslikao na kavi. No, dapače, nije bilo niti potrebe da nešto skrivamo jer bi to samo budilo sumnju, a nema se tu što sakriti", rekao je.

Šime se osvrnuo i na odnos s djevojakama. Ana mu je, primjerice, skrenula pažnju na Marinelu, tvrdeći da je u showu radi promocije i da joj je glavni cilj pobjeda.

"Mislim da nije bitno zbog kojih je netko razloga došao nego kako je shvatio show. Mislim da su djevojke Marineli trebale više zamjeriti to što se ona bori za ostanak i za pobjedu jer Marinela je to donekle shvatila kao borbu. Poanta je da pobijedi onaj koji se stvarno ovdje pronađe. Hoćemo li nekome zamjeriti što se ne prepušta emocijama nego jer je u ulozi, u redu, imamo pravo, ali zašto ga osuđivati?", rekao je.

