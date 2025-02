Dmitry Bivol pobijedio je Artura Beterbijeva u Rijadu nakon 12 rundi rata u ringu. Većinskom sudačkom odlukom Bivol je u noći sa subote na nedjelju po našem vremenu postao neprikosnoveni poluteškaški boksački prvak svijeta.

Bivol apsolutni poluteškaški prvak svijeta

Bivol je uzeo pojaseve prvaka po WBC-u, WBO-u, IBF-u, WBA-u i The Ringu. Bivol je nadmašio Beterbieva u revanšu rezultatom 114-114, 116-112 i 115-113.

Revanš je bio zakazan 133 dana nakon što je Beterbiev pobijedio tijesnom većinskom odlukom u listopadu prošle godine, a druga borba trajala je isto svih 12 rundi i u njoj, kao što su to mnogi stručnjaci rekli i nakon prvog meča, Bivol je bio bolji. U prvoj je politika napravila svoje, ali u drugoj Dmitry Bivol je pobijedio i politiku i Beterbieva.

Bivol je u drugom meču još pojačao i upgradeao taktiku, podigao brzinu i dominirao nad starijim protivnikom, sada 40-godišnjakom. Rezultat 1-1 otvara put neizbježnom trećem međusobnom okršaju. Beterbiev je izjavio nakon meča kako on nije ni htio drugu borbu, kako to nije bio njegov izbor, ali kako problema nikakvih nema i odradit će i treću borbu.

Slijedi trilogija

"I u toj borbi Bivol će biti bolji i pobijediti", kazat će cijenjeni boksački stručnjak Vlado Božić koji nam je, kao što je to bio slučaj nakon prvog meča, iskomentirao i drugi.

Foto: Net.hr Vlado Božić jedan je od najboljih i najcjenjenijih boksačkih trenera u Hrvatskoj. Jedinstven tip s enormnim znanjem i iskustvom u boksu.

"Po meni je ovo bila zaslužena pobjeda Bivila. Plasirao je čišće udarce, više je udarao, konkretnije je udarao, vezao je udarce u tijelo i glavu, ali jednu bih stvar htio naglasiti. Gledao sam i što je Usyk izjavio, on tipuje za Beterbijeva, ali Usyk je zaboravio jedno, iako je on ovaj meč gledao uživo i kompetentniji je od mene da ga komentira, jer ja nisam meč gledao uživo u Rijadu. Jednu stvar bih rekao - ako je netko u nedoumici tko je pobijedio, neka samo pogleda lice Artura Beterbijeva. Masnice ne nastaju od laganih i nepreciznih udaraca, nego od tvrdih i čistih udaraca. Kažem, to je jako jednostavno, ako uopće ima kakvih nedoumica oko pobjednika ovog meča."

Nije Vlado promijenio mišljenje...

"Nisam promijenio mišljenje, Bivol je po meni i u prvom meču bio bolji, u drugom je bio još bolji pa je to i dokazao, zato nedoumica ovdje nikakvih nema. U prvom je meču čista odluka oko pobjednika meča bila političke prirode. Sad slijedi vjerojatno trilogija i kao što sam već rekao, siguran sam da će i u trećem meču Bivol slaviti iz jednog razloga, ne zato što je on toliko bolji boksač od Beterbijeva nego će sad tu presuditi godine. Beterbijevu je 40., Bivol ima 34., mislim da je zenit od Beterbijeva bio prošli njihov meč. To su sad stvarno već ozbiljne godine za profesionalni boks i jednu ovakvu TOP razinu i opterećenja."

'Boks je pobijedio kao vještina'

Nastavio je objašnjavati i ušao u meritum stvari...

"Prije 15-20 godina nije postojalo da neki boksači u nižim kategorijama boksaju tako stari osim eventualno teškaša, a to je bio George Foreman i Evander Holyfield. Meč je bio odličan, prekrasan, ista škola, ali dva različita stila. Ljepota je u tom boksu što je Bivol pokazao - kretanje, ritam, eskivaže, izmicanja, prekrasan je i odličan meč bio".

Vlado je navijao za boks, ali draži mu je mlađi 34. - godišnji Bivol.

"Moram biti iskren, je, draži mi je, ali trudim se biti nepristran. Boks je pobijedio ovog puta, boks je pobijedio kao vještina. Bivol je u ovom meču uspio puno više pokazati tu vještinu i puno je više bacao čišćih udaraca. Ima tu, veliki je tu faktor i godine. Između njih je 6 godina razlike. Prošao sam to, imam 53. godine, čovjek je fantastičan u 40. godini, kulminacija i na intelektualnoj razini i fizičke snage. To je jednostavno, ja ti to zovem životna forma, labuđi pjev. I sve to poslije 40. polako pada i kopni."

Potpisnik ovih redaka rekao je Vladi da ga ne bedira za godine i ovo 'kopnjenje u 40-etima', jer su njemu 42. odnedavno...

Pobjednička taktika

"Hahaha, ma ne, ne kažem Silvijo da si star, nego jednostavno u boksu je to tako, pogotovo na takvoj jednoj razini i u odnosu jedna takva dva vrhunska boksača u takva dva, a bit će tri - vrhunska, velika meča za apsolutnog poluteškaškog prvaka svijeta. Sad ću ti objasniti ovo za godine, jako je jednostavno, to ti ima veze s hormonom rasta, počinje drastično smanjenje izlučivanja hormona rasta za oporavak. Nije problem u ničem, ne radi se da je čovjek u 40. star jer apsolutno nije, kao što sam rekao u najboljim je životnim godinama, nego što se tiče sporta i oporavka tijela, problem je u horminu rasta, smanjivanju lučenja i sporijem oporavku. U trećem meču će presuditi razlika u godinama."

Bivol je u ovom meču, kako je borba odmicala svom kraju, pojačavao ritam i puštao tijekom borbe da se Beterbiev ispuše, pa ga je i na tu foru dobio. Lovio je sredinu, stajao prednjom nogom blizu Beterbijeve prednje noge, puštao Beterbijeva da baca udarce u double - deck, a nakon toga pravovremeno i čisto pogađao, nerijetko i u serijama.

'Udarci u tijelo bili su ključni'

"Je, ali tu je i jedna druga stvar, ključna. Puno, baš puno, čistih udaraca je Bivol pogodio u tijelo, sa zadnjim direktom u tijelo. To je po meni bilo ključno za pobjedu. Udarac u tijelo uzima više energije i teže se od njega oporaviti nego udarci u glavu. Jako je fizički Bivol dobro pripremljen. Isto tako, zašto mislim da je Bivol puno bolji bio sad nego u zadnjem meču?"

Zašto?

"Andre Ward, bivši olimpijski pobjednik i nekadašnji apsolutni prvak u dvije težinske kategorije u 4 federacije, bio je prvak svijeta u supersrednjoj i lakoteškoj diviziji, on je isto tvrdio da je u prvom meču pobijedio Bivol. I još jedna bitna stvar. Jako cijenim Bivola jer je prije tog prvog meča imao problema u braku sa suprugom, ne znam što je bilo, neko ostavljanje, rastava, sastavljanje, uglavnom, jedan od najvećih stresova u životu svakog čovjeka je, ovim redoslijedom - smrt bližnjeg, rastava braka i selidba."

Selidba, zašto Vlado, pobogu, selidba?

Tri najveća stresa kod čovjeka

"Zato što se radi o egzistencijalnoj prirodi koja je bitna svakom čovjeku. Znači, smrt bližnjeg, rastava braka i selidba - ostanak bez posla - egzistencija. Bivol je prije prvog meča bio pod velikim stresom, mjesecima prije, čak je i ona o njemu nešto ružno izjavljivala za njega u medijima, nešto, ono, samo njih dvoje znaju što je bilo, ali nije lijepo kad si do jučer bio s nekim u braku, a ona te javno blati. Taman da si i to što je ona rekla, da je to istina, to se ne radi tako. Pokazala je samo da je zločesta, kad je to tako javno napravila".

'Bivol na puno višem stupnju razvoja od Beterbijeva'

Ah, te žene, ne možeš s njima, ne možeš ni bez njih, ali volimo ih. Nego, pustimo mi žene, kako Vlado komentira situacija nakon meča kad se Beterbiev nije htio rukovao s Bivolom u ringu nakon objave rezultata?

"Ma, to je takav mentalni sklop. Mislim da je Bivol na puno višem stupnju razvoja od Beterbijeva i cijeli život je on i malo guran. Kažem ti, nije to baš tako. Čitao sam i postoji meč s Hrvojem Sepom, znači, guran je, guran je momak, imao je zaleđe i navikao da možda nekad i ako ne bude u najboljem izdanju, da ga se zaštiti i pogura, ali po meni, Bivol je na puno višem stupnju intelektualnog razvoja i karaktera nego Beterbijev", zaključio je Vlado Božić.

