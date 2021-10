Britanski 33-godišnji boksač Tyson Fury obranio je naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji i zadržao WBC pojas nokautiravši 35-godišnjeg Amerikanca Deontaya Wildera u 11. rundi dugo očekivane borbe u T-Mobile Areni Las Vegasu u noći sa subote na nedjelju.

Bila je to njihova treća borba i druga uzastopna pobjeda Furyja koji je tako ostao neporažen. U svojoj 32. profesionalnoj borbi došao je do 31. pobjede uz jedan neodlučeni ishod iz prve borbe protiv Wildera 2018. Amerikancu je ovo bio drugi poraz u 45. borbi te je ostao na 42 pobjede od kojih je 41 postigao nokautom ili prekidom.

E sada, pravo pitanje je što slijedi Tysonu Furyju? Do prije nekoliko tjedana bilo je planirano da nakon ovog meča s Wilderom, Fury konačno dobiva šansu s Anthonyjem Joshuom, ali prije dva tjedna Oleksandr Usyk oduzeo je sve pojaseve Britancu i sada se sve zakompliciralo.

Borba s Usykom?

Borbu između Joshue i Furyija htio je gledati cijeli svijet, ali od toga sada nema ništa jer Usyk će prvo vjerojatno dati šansu Britancu za revanš, a to znači da će Fury na novi meč čekati više od godinu dana. Mogući revanš Usyka i Joshue očekuje se negdje na proljeće, a Fury bi onda eventualnu šansu za superborbu dobio negdje na jesen sljedeće godine. Dakle, stvar je dosta komplicirana i to je golemi problem za Furyja, ali postoje i druge opcije, no one su manje realne.

Postoji vrlo mala šansa da ne dođe do revanša Joshue i Usyka, odnosno, da se Joshua povuče ili ozlijedi, a to se vrlo vjerojatno neće dogoditi. Još je manja šansa da Joshua prvo boksa protiv Furyja jer ta borba onda ne bi imala istu težinu i važnost kao kada bi on imao sve pojaseve koje je izgubio.

Ostale opcije

Fury u međuvremenu, dok čeka da se situacija s Usykom i Joshuom riješi, ima opciju odraditi meč s nekim trećim. Prvi u redu stoji Dillian Whyte, ali on prvo mora svladati Otta Wallina koncem ovog mjeseca, ali Whyte je svjestan da svoju šansu neće dočekati tako skoro.

"Da Fury ozbiljno želi tu borbu, već bi se javio nekome iz mog tima. Velike borbe ne ugovaraju se za mjesec ili dva, treba se puno toga dogoditi. Da je ozbiljan, već bi pokušavao dogovoriti borbu. Ali on samo priča gluposti. Klaun je, a klaune ne shvaćam ozbiljno, nego im se smijem", rekao je Whyte nedavno.

Fury se može boriti i protiv Joea Joycea koji je svladao Daniela Duboisa i Carlosa Takama te se lansirao među glavne izazivače, ali opet Joyce je, kao i Whyte preopasan boksač da bi Fury s njim riskirao, baš kao i s Whyteom, a zarada od tih mečeva ne bi bila niti približna onoj koju bi generirao supermeč.

Valja znati i da postoji šansa da se Fury umirovi. Britanac je na vrhuncu karijere, još uvijek ne zna za poraz u 32 meča, a ranije je već odustao od boksa nakon što je svladao Vladimira Klička i uzeo mu sve pojaseve. Dugo se Fury borio s depresijom i borio se s ovisnošću, ali se senzacionalno vratio i postao prvak. No, vjerojatnije je da će Fury ostati u boksu i da će loviti titulu neosporenog prvaka prema svim verzijama.