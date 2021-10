Britanac Tyson Fury i Amerikanac Deontay Wilder po treći put ušli su u ring kako bi ukrstili rukavice. Fury je u posljednjem meču pobijedio tehničkim nokautom u 7. rundi i uzeo WBC svjetski teškaški pojas i The Ring, a ovaj put nokautirao je Amerikanca u 11. rundi.

Popularno zvani "Kralj cigana" puno je bolje otvorio meč od Amerikanca i u trećoj ga je rundi uspio baciti u nokdaun. No, onda se već u sljedećoj rundi dogodio šok. Wilder je uspio srušiti Furyja i to dva puta! Činilo se da je Fury uzdrman i da bi Wilder to mogao brzo riješiti, ali uslijedio je novi šok.

Fury je se nekim čudom oporavio i nastavio boksati kao da se ništa nije dogodilo. Od pete runde pa sve do 11. runde Fury je bombardirao Amerikanca, a ovaj na kraju više jednostavno nije mogao i Fury ga je nokautirao.

'Wilder je idiot'

Nakon toga komentirao je meč i usput bacio malu provokaciju Wilderu. "Bio sam dva puta na podu, nije mi bilo lako, Wilder je jak udarač. Bila je ovo sjajna borba, neću se pravdati, Wilder je sjajan borac i pošteno me namučio. Ipak, kao što uvijek govorim, ja sam najbolji boksač na svijetu, a on je drugi najbolji. Nemojte nikad sumnjati u mene, kad je najteže, ja sam najbolji", rekao je Fury.

Otkrio je i da mu Wilder nije čestitao te ga je nazvao "idiotom".

"Prišao sam mu i rekao: 'Dobra borba, čovječe', a on mi je rekao da mi ne želi čestitati. Odgovorio sam: 'Nema problema'. Bio sam iznenađen. Loš je gubitnik, jednostavno idiot", rekao je Fury.