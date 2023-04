UŽIVO

Lukasz Rozanski - Alen Babić

Pripremite se za boksački spektakl. Nema gledanja druge televizije nego RTL - jer jedino RTL u vaše domove donosi rat u ringu. Došao je dan velikog boksačkog spektakla na RTL-u i na RTL PLAYU.

Večeras od 22.30 jedan od najboljih hrvatskih profesionalnih boksača Alen Babić (11-0, 10 nokauta) ulazi u ring u Poljskoj, u Areni Jasionka 95 u Rzeszowu, pred brojnim poljskim auditorijem protiv također neporaženog udarača Lukasza Rozanskog (14-0, 13 nokauta).

Ulog je velik - WBC titula svjetskog prvaka u bridgerweight kategoriji (od 91 kg do 102 kg), koja se smjestila između lakoteške (kruzer) i kraljevske teške kategorije.

Filip Brkić komenator

Prijenos ovog uzbudljivog meča koji počinje u 22.30, u kojem će Babić jurišati na pojas prvaka, moći ćete gledati samo na RTL televiziji i na RTL PLAYU. Komentator meča, koji će usmjeriti karijere oba boksača, bit će Filip Brkić.

Ako uspije svladati opasnog Poljaka, Alen Babić postat će prvi boksač nakon velikog Mate Parlova koji se ogrnuo WBC titulom. Podsjetimo, Mate Parlov je svoj WBC poluteški naslov osvojio davne 1978. godine. Štoviše, od vremena Mate Parlova do danas, Hrvatska je imala samo dva svjetska prvaka - Stipu Drviša (WBA) i Ivanu Habazin (IBO i IBF). Znači, vrijeme je i za trećeg.

Vlado Božić: 'Alen ima velike šanse ako bude boksao svoj boks'

Uoči meča, razgovarali smo s troje jakih imena hrvatskog boksa - cijenjenim Vladom Božićem, eksluzivno s našim glavnim večerašnjim akterom Alenom Babićem i Ivanom Habazin, koja nam se ekskluzivno javila samo za naš portal iz Amerike.

Vlado Božić nam je rekao: "Očekivanja su takva da u ovom meču nikome ne bi dao prednost. Ima Alen Babić velike šanse osvojiti to, ali samo ako bude mogao dvije ključne stvari, a to je ako bude boksao svoj boks i ako bude izdržao dvanaest rundi. Lukasz Rozanski je opasan boksač, ali opet ponavljam - Alen ima velike šanse ako bude boksao svoj boks", rekao nam je Vlado i dodao:

"To što Alen Babić boksa, to je anti boks i samim time što nema strategiju i što postavlja visoki tempo, samim time je nezgodan za svakog. Jer, školovani boksači nisu naučili na takav boks i ne odgovara im, jer je veliki presing. To što Alen Babić boksa je poluškolovani boks. To je to što je Leo uspio iz njega izvući, maksimum. I tu mu treba skinuti kapu. Potrefilo se to što taj stil boksa koji Leo gaji odgovara Alenovoj fizionimiji i karakteru, tako da kažem - taj boks prolazi do jednog nivoa i može proći u većini slučajeva, ali već je u posljednjem Babićevom meču protiv Adama Balskog bio blizu poraza".

Alen Babić: 'Spoznao sam neke nove granice u boksu'

U četvrtak nam se javio i Alen Babić: "Ovo je bio moj prvi kamp ikad u kojem sam proveo dva mjeseca odsjećen od života, od svega - od zaručnice, od svog psa... Ma od svih... Doslovno, od Hrvatske sam se odcjepio. Da me nitko ništa ne pita, da ne bude razgovora ni ničeg. Samo sam trenirao, trenirao, trenirao... Spoznao sam neke nove granice u boksu, za koje nisam ni znao da postoje. Dva i pol mjeseca sam živio kao profesionalni sportaš, a to je prvi put u životu da sam napravio tako nešto, tako da sam tu razbio neke granice u treningu, u trčanju, u snazi, u dizanju i tim nekim stvarima. Stvarno sam otišao na totalno neku drugi dimenziju na kojoj nikad nisam bio".

Ivana Habazin: 'Školovani boksači ne znaju protiv Babićevog stila'

Ivana Habazin nam je naglasila: "Iskreno smatram da je taj meč 50-50. Iako Alen boksa na njegovom terenu, on ima stil koji nije za svakog i protiv kojeg drugi boksači teško znaju boksati, pogotovo školovani. Vidjeli smo i u ranijim njegovim mečevima da protivnici koji su bili školovani, ono, baš boksači, da nisu znali protiv njegovog stila i završili su nokautirani. Alen baca jako puno udaraca i nikad ne znaš gdje će što doletiti, a ima snagu udarca. Babić zato definitivno ima šansu i nadam se da će pobijediti. Onda opet, s druge strane i Rozanski je fighter i očekujem jednu makljažu, rat u ringu koji će završiti prekidom. Čisto sumnjam da će boksati na nekoj distanci. Nadam se prekidu na stranu Alena Babića".