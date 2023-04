Ne stišavaju se reakcije na sinoćnji ekspresni poraz Alena Babića (11-01-1, 10 nokauta) u meču za naslov prvaka svijeta protiv Lukasza Rozanskog (15-0, 14 KO) u bridgerweightu.

Kratka borba i brzi poraz

Inače, meč se održao u Poljskoj, u Areni Jasionka 95 u Rzeszowu pred brojnim poljskim auditorijem, a spektakl se prenosio na RTL-u i RTL PLAYU. Snimku borbe možete pogledati također na RTL PLAYU.

Bio je to kratki meč, 37-godišnji Poljak je do naslova svjetskog prvaka stigao nakon dvije minute i 10 sekundi borbe tehničkim nokautom.

Inače, Rozanski je krenuo silovito, stilom upravo našeg The Savagea - i već nakon nešto više od minute prvi je put oborio Babića.

Nakon što je meč nastavljen, Rozanski je nastavio nizati udarce i sudac je nakon 2:10 minuta prekinuo meč. I onda, kako to već obično biva u ovom moderno doba društvenih mreža, krenuli su razni komentari u kojima pojedinci ismijavaju nastup Alena Babića.

Htio bih čestitati Alenu na radu i trudu do jučer'

Nakon Brune Knježevića javio nam se i ugledni boksački trener Vlado Božić.

"Prije svega, htio bih čestitati Alenu Babiću na trudu i radu do te večeri - što je sve prošao, propatio da bi došao do te večeri. Dalje mu ne mogu čestitati. Samo mu mogu čestitati do te večeri jer sigurno je prošao težak i trnovit put do te večeri. Tu bi moj nekakav kompliment završio. Treba mu stvarno odati priznanje, stvarno treba doći do meča za svjetsku titulu. Naravno da tu puno pridonosi taj engleski management i njegov menadžer Dillian Whyte, uz kompanjonstvo s Eddiem Hearnom, tako da tu ima velike velike zasluge Dillian Whyte da je Alen Babić uopće i došao do ove večeri", rekao nam je u uvodu Vlado Božić i nastavio:

"Što se tiče meča i raspleta u njemu, nisam previše iznenađen jer jednostavno Poljak je napravio Alenu ono što je Alen trebao napraviti Poljaku. Jednostavno, mislim da Alen nije bio unutra u meču. Čini mi se da je puno energije potrošio na neke popratne stvari koje nisu bitne, a puno energije ti oduzmu. Smatram da mentalno nije bio spreman za taj meč. Skeptičan sam dal' će ikad više biti spreman na takvo nešto i dal' će ikad više dobiti šansu."

Kojim je to popratnim stvarima Alen Babić previše pridavao pozornost? On je upravo ekskluzivno za Net.hr prije tri dana rekao - "Samo sam trenirao, trenirao, trenirao... Spoznao sam neke nove granice u boksu, za koje nisam ni znao da postoje. Dva i pol mjeseca sam živio kao profesionalni sportaš, a to je prvi put u životu da sam napravio tako nešto, tako da sam tu razbio neke granice u treningu, u trčanju, u snazi, u dizanju i tim nekim stvarima. Stvarno sam otišao na totalno neku drugi dimenziju na kojoj nikad nisam bio. Definitivno, ovo je moja najbolja forma u životu ikad."

'Žao mi je kako je borba završila'

Vlado nam objašnjava:

"Gledaj, mnogi boksači griješe. misle kako je dva mjeseca dovoljno da bi se neke stvari ispravile, da pridonesu nekom tvom rezultatu. Za ovakav meč za naslov prvaka svijeta se pripremaš cijeli život, 4-5 godina, za tu noć spremaš se čitav život da bi došao do rezultata. Nažalost, dva mjeseca nije dovoljno. Ne kažem da bi rezultat bio drugačiji da je ostao s Leom, čisto sumnjam, skoro pa sam siguran. Samo bi možda izvedba bila puno puno bolja, ali vjerojatno bi ishod bio isti. Ako se sjećaš da sam u najavi rekao da je Rozanski jači i čišći udarač, da jače i čišće udara. To se i pokazalo. Alen uporno tvrdi da je bolji tehnički boksač, ali ja tvrdim da nije. Poljak je izdanak ruske škole boksa, Poljaci su bili pod Rusima, Rozanski ima stare trenere koji su učili od Rusa, tako da Rozanski jako dobro zna što radi. Čisto i tvrdo udara, završava čisto i jednostavno se po njemu vidi da je stamen, čvst i tvrd, ima 100 kila na tu visinu. Moraš biti sabijen, nabijen i eksplozivan."

Peće se zeko, a zeko je još u šumi'

Nije tu stao, u jednom dahu je nastavio...

"Naravno da mi je žao kako je to završilo, ali možemo se vratiti na ovu temu na što je Alen potrošio puno energije. Mislim da je puno potrošio energije na popratne izjave, najave, jednom riječju peće se zeko, a zeko je još u šumi - 'Kad osvojim titulu, kad osvojim pa ću je braniti', pa ovo - ono... Ti boksači puno energije troše na vizualni efekt, kako će oni izgledati, kako će biti obućeni, imidž... To jednostavno nije toliko bitno kad si ti u fazi lovljenja nekakve titule. To si može priuštiti boksač šampion koji je uzeo titulu, osvojio titulu, branio titulu, riješio egzistenciju. Nekog tko ima na računu dva-tri-pet-deset nečega... Takav boksač, takav šampion si može dozvoliti takve nekakve stvari. Ma i da kiksa i da završi tu večer, ima osiguranu egzistenciju."

Što dalje?

"Ako je pametan. Ima osiguranu egzistenciju ako je pametan, ako zna pametno investirati, onda ima. Jer, ne postoji novac koji se ne može potrošiti, potratiti. Takvih primjera ima milijun, milijun puta smo to vidjeli. Maltene je zlatno pravilo."

Bojimo se kako je Alena ovaj poraz vratio nekoliko stepenica unazad i da će teško ponovo imati takvu priliku boriti se za naslov. Ne daj Bože da smo u pravu, ali nekako tako to često ide u boksu.

'Dobro bi razmislio da li bi nastavio dalje'

"Gledaj kako ja to vidim. Alen je, kad je počeo trenirati - boksati, bio momak koji je prirodno čvrst i recimo da može primiti udarce. U međuvremenu s godinama, s ovim stilom, načinom boksa, neminovno je da primaš udarce u sparinzima, mečevima, pogotovo u sparinzima i tijelo ti se omekša, glava ti se omekša i s vremenom tvoja tolerancija na udarce opada i opada. Znači, vrijeme radi protiv tebe. Govorimo o ovom stilu. U svakom stilu, svakom boksu se to događa, ali pogotovo u ovom in fighting stilu. Velike su izmjene udaraca i velika su primanja udaraca. Njemu se dogodilo to da s vremenom ne može više primiti tvrd udarac i kako vrijeme bude odmicalo, sve će biti stakleniji i stakleniji. Ja da sam na njegovom mjestu, dobro bi razmislio da li bi nastavio dalje, na ovakav način i s ovakvim stilom, a Alen drugi stil i način ne zna. Ako misli imati obitelj i djecu, smatram da bi bilo pametno polako razmišljati o nekakvom zalasku, uzmaku i završetku. To je moj savjet. Jer, ne možemo dobro ovo završiti, s ovakvim stilom, pogotovo sad kad je osramoćen i on će htjeti napadati sve da se povrati, da vrati pažnju i medijsku pompu, tu tzv. lažnu slavu. To može biti pogubno za njega."

Vlado nam je u rujnu 2021. poput proroka najavio ovo što se sad i dogodilo...

"Sjećaš li se kad smo ti i ja kod mene razgovarali prije nekih godinu i pol, kad sam rekao što se više Alen bude ponašao kao što se ponašao prema Hrgoviću, poraz njegov i pad će biti veći i teži. Upravo se to dogodilo sad. Nije dobro i bojim se da neće biti dobro. Dobio je sad šansu od promotora, možda dobije još koju šansu, ali da bi dobio šansu mora pokazati nešto određeno. To je, u biti, morao pokazati sinoć. Ali, nije... Jednostavno, on nije prodan u Poljsku i to je realnost male nacije. Alen je trebao, da bi htio ići nastaviti dalje i zaraditi ozbiljne novce, da se dalje ulaže u njega, on je trebao dobiti sinoć i to je to."

'Studirali su ga Poljaci duže vrijeme'

Zna Vlado jako dobro što govori...

"Sjećaš se da sam ti rekao zašto su ga Poljaci zvali? Pa, oni su njega studirali jedno duže vrijeme. Baš sam rekao svom prijatelju Marinu - nije isključeno da je ovaj meč s Poljakom bio jedna vrsta izvidnice da ga ispipaju, da ga vide, da ga osjete i to se tako radi. Ništa nije slučajno, veliki su novci u igri tako da ništa nije slučajno. Iz razloga, ako netko ulaže petstotinjak tisuća eura, sve će napraviti da osvoji tu titulu i da ta titula ostane doma. Htio bih ti još jednu stvar kazati - svi boksači zaboravljaju jednu stvar - nije isto boksati četiri, šest, osam, deset i meč za titulu. To je nešto sasvim drugo. Pogotovo kad ideš na tuđi teren gdje se ti boriš protiv čitave nacije, protiv energije čitave nacije, ne samo ljudi. To je jako teško."

Poznati trener nam navodi:

"U nekim segmentima sam primijetio nervozu Alena Babića. Mentalno nije bio unutra i pitanje je da li je to njegov maksimum - mislim da je. Mislim da dalje on ne može. Možda mentalno danas - sutra i može, ali mislim da s vremenom - da mu tijelo više neće dozvoliti. Kad kažem tijelo, tu mislim na otpornost na udarce. Iskreno mi je žao"

'Imamo kompleks male nacije, iskompleksirane'

I za kraj nam je Vlado Božić naglasio:

"Htio bih poručiti svim tim, malo sam gledao komentare, tastatura ratnicima da su smiješni, jadni, maleni i pokvareni zato što su oni takvi kakvi jesu. Zato nam je država takva kakva je. Zato nas i vode takvi ljudi kakvi nas vode i nikad mi nećemo biti dobro i nikad neće biti dobro u ovoj državi zato što smo kmetski mentaliet. Imamo kompleks male nacije, iskompleksirane, zato je to to. Umjesto da čovjeka podrže, da mu olakšaju, jer ipak kakav god da je, naš je i pokušao je nešto napraviti, nije uspio i ne treba ga sad cipelariti dok je na podu. Treba mu dati podršku. Treba mu dati savjet, a svi ostali samo znaju pljuvati. Naravno da je to odvratno, gadi mi se, nekad mi se gadi što sam Hrvat - zbog takvih malih miševa i ljigavaca, to su u biti obične male pi*****ne (op.a)."