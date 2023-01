Prilično jako i pomalo intrigantno u hrvatskom sportskom medijskom eteru odjeknula je vijest kako su Alen Babić i Leonard Pijetraj raskinuli boksačku suradnju. To je sam elitni hrvatski profesionalni boksač rekao u razgovoru za RTL Sport.

'Ne mogu više s Leom raditi, a mislim ni on samnom'

"Ja i Leonardo Pijetraj smo se razišli u normalnim odnosima. Bili smo zajedno sedam godina. Ne mogu s njim više radit, a mislim ni on samnom. Imam puno toga za reći o tome, ali neću", kazao je Alen Babić koji bi se u ožujku trebao boriti za pojas WBC-a u bridger kategoriji, ali eto, prije borbe karijere prekinuo je suradnju s trenerom koji ga je vodio tolike godine i s kojim je puno toga prošao...

Kontaktirali smo Leonarda Pijetraja danas ujutro kako bi nam prokomentirao razlaz s Alenom, ali Leo nam je samo kratko poručio, tj odgovorio na naše pitanje - je li razočaran takvim ishodom nakon 7 godina uspješne suradnje?

"Ne, nisam razočaran. Ne dozvoljavam da me ništa i nitko više razočara. Na sve sam naviknuo. No comment".

Alen Babić u intervjuu za RTL je kazao:

"Sretan sam otkako smo se razišli".

Dodao je Savage i sljedeće:

"Razlaz se dogodio kada sam postao profesionalac. Leu se ništa što sam ja radio nije sviđalo, kako sam krojio karijeru, imidž, personu svoju. Nemam nikakve zamjerke prema Pijetraju. Ja sam od njega izvukao maksimum, on je najbolji trener s kojim sam radio. Od dječaka me doveo do profesionalca. S druge strane smo se izgubili na ljudskoj relaciji. Ja za sebe želim potpuno drugo od onog što on želi." izjavio je Babić i nastavio:

Alen Babić: 'Ja bi za Lea dao krv, ruku i nogu, ali bio sam izoliran'

"Pristao sam davati mu neke postotke iduće tri, četiri godine, kada mi više neće biti trener. Ja bi za Lea dao krv, ruku i nogu. Pojas svoj sam mu stavljao oko struka, ali sam bio izoliran. Sada probavam sve, tisuću drugih škola, da se na kraju nađem. Razmišljam čak o dvojici trenera. Imam ponudu trenera iz Engleske i Dubaija. Savage je rođen u Engleskoj i to bi mi više odgovoralo, ali trener u Dubaiju je stvorio 22 svjetska prvaka", naglasio je Alen Babić koji tvrdi:

"Leonardo nije imao nikakve veze s odnosom mene i Hrgovića. Mi nakon što smo toliko ružnog rekli jedan o drugom nikada nećemo biti prijatelji, ali možemo imati normalan odnos. Sparing partneri? Zašto ne, ja sam sparing partner i u profi boks sam ušao kao sparing partner. U ovom svijetu me prije svega znaju tako, a onda kao boksača."

S kim će boksati The Savage za svjetski naslov?

"Eddie Hearn pregovara za titulu WBC-a najvjerojatnije u Poljskoj. Propalo mi je osam najboljih mjeseci u čekanju te borbe, to se ne smije događat. Suparnik će mi najvjerojatnije biti Lukasz Rozanski."