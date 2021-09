Boksački svijet u subotu čeka prava boksačka poslastica. Aktualni vladar u teškoj kategoriji Anthony Joshua (24-1-0, 22 KO) i ukrajinsko boksačko čudo Oleksandr Usyk (18-0-0, 13 KO) ukrstit će u subotu u Londonu na stadionu Tottenhama rukavice u borbi u kojoj pobjednik odnosi sve. WBA (Super), IBF, WBO i IBO pojasevi teške kategorije su na stolu, ulozi su veliki, nije ovo mala borba, običan meč...

Usyk oduševio javnost, ali sad je pred njim izazov života

Usyk je jedan od najboljih svjetskih boksača koji želi dominirati u teškoj kategoriji i koji je oduševio javnost. Ovaj 34-godišnji Ukrajinac godinama je bio kralj cruiser kategorije u kojoj je ujedinio sve pojaseve. Ukrajinac je nakon čišćenja te kategorije odlučio kako mu je potreban novi izazov te je prešao u tešku kategoriju i sad ima pakleni plan, pokoriti kraljevsku diviziju. U njoj je upisao dvije pobjede i sada je spreman za jedno od najvećih iskušenja u svojoj karijeri, za meč života...

Prvenstvo Hrvatske u boksu. Leonard Pijetraj savjetuje Marka Miluna uoči meča s Lukom Pratljačićem. (do 91 kg)

Anthony Joshua je za vrijeme svog pripremnog kampa sparirao i s najboljim amaterskim superteškašem u Hrvatskoj i jednim od naših najboljih boksača uopće Markom Milunom (24), iz Boksačkog kluba Leonardo. Milun, 24-godišnji boksač iz Dicma je u Sheffieldu u kampu proveo 5 tjedana. Vratio se u Hrvatsku prije cca dva tjedna, možda malo više.

'Sto posto sam mu simulirao Usyka'

Jutros prije svog jutarnjeg treninga javio nam se kako bi podijelio dojmove. Imali li bolje najave od jedne ovakve priče jednog ovakvog boksačkog okršaja kao što je sudar Joshue i Usyka...

"U početku sam se pokušavao prilagoditi i raditi kako njemu odgovara. Tri tjedna sam radio sve po njegovom, sve kako on želi. Sto posto sam mu simulirao Usyka. Međutim, četvrti tjedan dogodile su se neke gluposti, ma nebitno sad, pa sam poslušao Lea i odradio svoje stil, koji ja inače radim. To im se baš i nije svidjelo, nije im baš bilo na repertoaru, nemam pojma... Poslije toga me nisu baš stavljali ali eto, ta prva tri do četiri tjedna su me stavljali s njim u ring svaki dan. Znači, tehnički sparinzi, normalni sparinzi, od svih sam najviše radio. Moja agresija i dinamika u ringu, pokazalo se kasnije kako im nije bilo potrebno u toj fazi. Nekako se na kraju tako više pokazalo, da se izrazim. Htio sam odraditi svoj stil. Onda sam rekao da ako ne želi sparirati da ću ići doma, da se moram spremati za SP. Tako je i bilo", rekao nam je Marko Milun i dodao:

Anthony Joshua slavi vraćanje pojaseva prvaka u svoje vlasništvo u Saudijskoj Arabiji, nakon pobjede nad Andyjem Ruizom.

'Predivno, veliko iskustvo. Stvarno sam zahvalan što sam iskusio to'

"Ali bilo je to za mene predivno, veliko iskustvo, nema tu greške... Kad sam dobio poziv bio sam presretan. Milas me preporučio ljudima i još jednom mu se zahvaljujem i ovim putem. Kontaktirali su me za dan, dobio sam avionsku kartu i za tri dana sam odmah putovao za Sheffield. Nezaboravno iskustvo, stvarno sam zahvalan što sam iskusio to i vidio sam gdje sam trenutno. Ipak je Anthony Joshua vrh boksa".

Gledao ga je na televiziji a onda i s njim ušao u ring i sparirao svaki dan. Udara li jako Anthony Joshua?

"Iskreno, očekivao sam jače. Ne znam da li se čuvao ali meni je ovo bio odmor od Alena Babića. Inače, s Babićem tu ratujem stalno a ovo mi je bio više neki odmor. Ali, naučio sam neke stvari. Ovo što mi je Leo govorio na početku, što trebam raditi, tek sam sad shvatio nakon 4 i pol godine što treniram. Nešto dobro se dogodilo i za mene u mom boksačkom smislu. Nešto sam naučio".

File photo dated 10-11-2018 of Oleksandr Usyk.,Image: 395260115, License: Rights-managed, Restrictions: FILE PHOTO, Model Release: no

Usyk se bori iz kontra garda

Leonard Pijetraj nam je objasnio kako je Joshua standardno u nekom svom ritmu i filmu. Usyk se bori iz kontragarda i izuzetno je nezgodan za bilo kojeg boksača na svijetu. Milun kao i Usyk, također boksa iz kontragarda i AJ je procijenio kako mu hrvatski boksač može biti od velike pomoći. Leo mu je dao savjete i spremio ga za što bolje odrađivanje posla u Engleskoj.

"Kontra gard je zeznuta stvar ako ne znaš taktiku sve ti je zeznuto. Za svakog postoji dobra taktika. Milun je bio na sparingu odličan, međutim oni su od njega tražili da ne bude previše agresivan, da boksa sličnije Usyku. Marko voli ofenzivniji boks, voli napadati, agresivniji boks i to u nekim trenucima nije odgovaralo, pa je morao smanjiti malo tempo, da bi Joshua mogao sprovesti neku svoju taktiku. Čak je on došao s odmora, nije bio ni previše nešto spreman i takav je bio dobar. Imao je volju sparirati s Joshuom, to je za njegovu psihu jako dobro, da vidi gdje je jednostavno. Međutim, u jednom trenutku sam rekao da bude agresivniji, da radi svoj boks. Da proba maksimalno, zbog čega je Joshui bilo jako teško sparirati. U stvari, pravi Usyik će biti takav. Agresivan, s puno kretnje, nešto između amaterskog i profi boksa i da je bolje za Joshuu takav način boksa, međutim njemu se to ne sviđa. Njegovo tijelo ne može izdržati jaki tempo i to će biti problem ta priprema koju je on imao. Mislim da nije dovoljno dobra pa će biti problem ako ne nokautira Usyka. Ako meč bude otišao u kasnije runde, Usyk će imati puno veće šanse jer je mekši, pokretljiviji i bolji boksač, bolji je tehničar", objašnjava nam Leonard Pijetraj.

'Usyk ne voli jake izmjene udaraca'

Joshua je, s druge strane, puno jači, snažniji, ima jači udarac, razorniji udarac i ako u prvih pet do šest rundi Joshua zakači Usyka, uspije ga dobro pogoditi ili napraviti neku dobru seriju, eto mu pobjeda nadomak ruke ili čak u ruci, ovisno o jačini udarca, nokdauna ili same situacije

"Usyk ne voli jake izmjene udaraca. Nije baš spreman primiti udarac, nije baš psihološki dovoljno jak da primi jak udarac, ne voli to. No, Usyk će biti sigurno jedan od najvećih izazova. Kličko je bio na kraju karijere, Andy Ruiz je imao jedan svoj blic i kad ga je porazio. Na kraju je doduše, pokazao ono svoje pravo lice da nije onaj standardni sportaš ali da je odličan boksač. Međutim, u vrhunskom profesionalnom boksu nije samo dovoljno biti odličan boksač, morate biti potpuno posvećeni treninzima, što Ruiz nije dio. I sad imate Joshuu koji luđački trenira, koji ima jedno vrhunsko iskustvo, koji je bio odličan amater dok je Usyk nekako puno lakše došao do svojih titula u kruzeru, iako je bio puno duži amater od Joshue. Usyk nije pravi kruzeraš međutim, eto, ono što uvijek kažem i što pričam i kod Babića, da uopće nije bitna kilaža ni visina, puno je kruzeraša prešlo u tešku i osvojilo ju. Od Michael Spinksa, Michaela Moorera, Roy Jonesa koji je bio srednja kategorija ili Jake Stonea koji je bio srednja i prešao u tešku, pa se nitko ne treba brinuti da je premali ili nešto slično. Ono što mene brine kod Usyka je to što je pokušao nabiti kilograme, koji mu nisu dobro sjeli", govori nam Leo.

Usyk i nije baš briljirao protiv Chisore...

"Po meni, vrlo je teško Usyk pobijedio, dosta se mučio. Ni Chisora taktički nije bio dobro spreman. Mogao je napraviti Usyku puno više problema. To je jedini problem. Ako Usyk ne bude bio pokretljiv kako on inače i je, boksa onaj svoj boks s puno kretanja i rada nogu, mijenjanja mjesta u ringu, bit će problema. On nema neke prevelike šanse stati nasuprot Joshui i razmjenjivati udarce. Usykova prednost je pokretljivost, tako da mu kilaža i nije saveznik. Sutra je vaganja pa ćemo vidjeti koliko ima kilograma. Međutim, bojim se kako je on tu puno radio i na snazi i na tim kondicijskim treninzima koji njemu stvarno nisu bili potrebni, jer je on odličan boksač", zaključio je Leonard Pijetraj.