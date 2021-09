Još nas tri dana dijeli od prave boksačke poslastice. Britanski boksač Anthony Joshua branit će naslove profesionalnog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po WBA, IBF, WBO i IBO verziji protiv Ukrajinca Oleksandra Usyka, a taj će se meč, dogovoren za 25. rujna, održati na stadionu Tottenhama u Londonu.

'Usyk je opaki gad'

Ukrajinac je dobio priliku za borbu protiv 31-godišnjeg Joshue kao prvi na listi izazivača po WBO verziji, u kojoj je došao do naslova svjetskog prvaka u "cruiser" težinskoj kategoriji (između poluteške i teške).

Boksački stručnjaci za Oleksandra Usyka govore kako je pravi strah i trepet, odnosno kako se radi o boksaču koji je spreman pomesti tešku kategoriju. Pisali smo već o tome kroz intervju s Tomom Kadićem, trenerom u BK Gladijatoru, čovjekom koji trenira Tonija Filipija.

"On je jedan je od najboljih boksača svijeta u ovom trenutku. Opak je gad, strašan boksač. Taj može napraviti pakao svima u ringu. On može sve iznenaditi, jedan je od najboljih na svijetu. Nekako imam osjećaj da njemu ne daju priliku zato što ga se svi boje, respektiraju. Usyk je boksač za svjetsku titulu, za velike mečeve. Čeka svoju priliku, gladan da izmjeni lice i naličje teške kategorije. Fury, Usyk, Wilder, Ortiz... To su teškaši koji bi meni bili na nekom mom idealnom fight-cardu. Filip spada u red nadolazećih zvijezda u koje se ulaže, koje dolaze, koje mogu puno toga napraviti. Usyk i Hrgović boksači su koji se najavljuju kao nadolazeći teškaši s pedigreom. Posebno tu mislim na Usyka, iako navijam za Hrgovića, kao i za sve hrvatske sportaše kad se natječu protiv inozemnih predstavnika", kazao nam je prije skoro dvije godine Tomo Kadić. Više o tome čitajte - OVDJE.

Joshui neće biti lako

No, vrijedi pričekati i vidjeti kako će proći protiv Joshue. Definitivno, za Usyka će ovo biti najveći izazov karijere dok je Joshua već imao mečeve protiv onih najjačih boksača, poput Vladimira Klička. No, sigurno će za Britanca ovo biti jedan od najvećih izazova ikad.

The World of Boxing je na svom You Tube kanalu objavio video u trajanju od 8.11 minuta u kojem možete vidjeti što se dogodi kad netko naljuti Usyka.

"Oleksandr Usyk veliki je prvak koji je poznat ne samo po boksačkim uspjesima, već i po istinski časnom ponašanju u ringu i izvan njega. U današnjem videu vidjet ćemo što se događa kada naljutite Olexandera Usyka", stoji u opisu videa u kojem narator navodi kako je bolje njega ne naljutiti, jer ako ga se naljuti onda je još bolji i opasniji.