Pojavila se zanimljiva opcija, ili bolje rečeno - opcije! Sad kad je Tyson Fury pobijedio Dilliana Whytea i umirovio se, pojavila se prva opcija, a to je egzibicijski meč Furyja i Ngannoua prema hibridnim pravilima. I sam je Fury u razgovoru za TalkSport rekao kako misli da će se taj egzibicijski meč i dogoditi i kako će to biti veliki sudar titana, u kojem će on pobijediti.

Aperkat za velike dečke

Fury je siguran da bi aperkat kojim je zaustavio Whytea u subotu uništio svakog čovjeka, uključujući Ngannoua i njegove suparnike u teškoj kategoriji Oleksandra Usyka i Anthonyja Joshuu.

“100 posto, to bi nokautiralo baš svakog”, rekao je Tyson Fury.

“Ne volim se uspoređivati s bivšim velikanima boksačke igre. No, taj aperkat bi svakog nokautirao. Međutim, to me ne uspoređuje ni s kim drugim u povijesti, samo s ljudima iz moje ere", naglasio je Kralj Cigana.

Nekako je malo onih koji stvarno vjeruju da Tyson Fury stvarno više nikad neće zakoračiti u ring, nekako kao da još ni on sam nije završio posao do kraja, barem to nama tako nekako izgleda kao neutralnim promatračima ovako sa strane, ne znamo što mu je u glavi.

Najpoznatiji boksački promotor današnjice, Britanac Eddie Hearn, u MMA Houru kazao je kako on osobno ne vjeruje ničem što Tyson Fury govori, ali isto tako naglasio je kako je s njim sve moguće...

"Odluka je na njemu. Ako želi napustiti boks, dobro za njega. To je jako težak sport, a on je zaradio puno novca i osvojio je titulu svjetskog prvaka. Ukoliko je sretan umirovljenjem, ja mu također želim sreću", izjavio je Eddie Hearn.

Tyson Fury prvak je prema WBC organizaciji i realno, za titulu apsolutnog, najboljeg, ultimativnog teškaškog broja 1, trebao bi se boriti s Oleksandrom Usykom, vlasnikom većeg dijela teškaških pojaseva.

"Pobijedi li Fury nekog kao što su Joshua ili Usyk, tada bi se umirovio kao ujedinjeni prvak i postao bi generacijskim velikanom. Mislim da su pred njim oni najveći mečevi", naglasio je Eddie Hearn i dao jako dobru ideju:

"Zainteresiran sam za velike borbe koje postižu velike brojke. Kao ljubitelj boksa, nisam naročito zainteresiran za taj meč jer se radi o 'missmatchu'. Oni su veliki dečki i jedan udarac može promijeniti sve, ali ja preferiram Dilliana Wyhtea protiv Ngannoua. Naravno, uz hibridna pravila. Dillian Whyte je bio kickboksač, a može i grapplati. To bi bilo uzbudljivo.''

'Whyte je odličan boksač, kad je sređen'

Za komentar navedenog zamolili smo poznatog hrvatskog boksačkog trenera Leonarda Pijetraja. Nama se čini kako je Whyte bolja opcija od Furyja za meč protiv Ngannoua, u bilo kojoj varijanti, naravno osim u boksu. Jer, Fury se pokazao kao bolji boksač prošle subote na Wembleyju u Londonu...

"Što se tiče boksa, ja ovakvog Whytea ne bi volio vidjeti u ničemu. Ovakvog, kakav je bio protiv Furyja, a bio je nikakav. Inače, pravog Whytea bi volio vidjeti. Ali, Tyson Fury može boksati sa svakim. Ako je Whyte spreman i dobar, volio bih njega vidjeti. No, ovakvog kakav je bio s Furyjem sad, ne bih ga volio uopće više vidjeti", kazao nam je Leonard Pijetraj u uvodu i nastavio:

"Whyte je dobar boksač, kad je dobar, kad je sređen u glavi, on je odličan boksač. To što je on odrastao na ulici, odrastao je i Fury".

Hearnova ideja nije niti malo bez veze, upravo naprotiv. Moramo vam biti iskreni i kazati kako nam se zagolicala mašta. Iza Whytea je 21 profesionalni nastup u kickboxingu, a upisao je 20 pobjeda i jedan poraz. Čak je i jednu MMA borbu odradio Dillian i također upisao pobjedu. Stoga, za hibridni meč bolja bi opcija bila čak Whyte - Ngannou.

Kako nam je Alen Babić u jednom od prijašnjih intervjua rekao, 22. veljače točnije, negdje tamo kad je obznanjeno da će Fury braniti naslov protiv Whytea, da je Tyson Fury old school boksač, a Dillian Whyte čista ulica, ekstremno opak tip.

" Svi su oni nekakvi uličari i socijala, nitko od njih nije bio akademski obrazovan, niti su im roditelji akademski obrazovani. Nema tu čista ulica ne ulica. S obadvojicom bi Ngannou imao problema, Ngannou nije boksač, ali bilo bi to zanimljivo vidjeti, ovisno o pravilima. Whyte i Ngannou slične su građe pa bi možda bila neka otvorena šora. S Tysonom Furyjem u boksu Ngannou ima puno manje šanse. S Whyteom bi za Ngannoua bila zanimljivija borba, kao i za sve nas".

Objasnio nam Leo izjavu koja se našla u medijskom eteru

Leonard Pijetraj također nam je objasnio svoju izjavu koja se našla u fokusu medija kako Tyson Fury nije boksački školovan, kako nije neki tehničar i kako je, u biti, Tyson Fury zavarao čitav svijet svojim boksom. Ispada kako ne vjeruje njegovoj tehnici, a čovjek opet obranio pojas WBC prvaka.

"Moramo mu odati priznanje da je Tyson Fury prosječan boksač koji je s takvim boksom napravio jako puno. On je jedan fenomen, boksač kojeg su nekoć ismijavali jer je sam sebe u meču udario aperkatom. Čovjek je cijeli svijet uvjerio da zna boksati. Ja vas i dalje uvjeravam da on nije vrhunski boksač kad govorimo o tehnici i taktici", izjava je koja dosta odudara od onoga što većina boksačkih fanova i novinara koji prate ovaj sport misli...

Leonard Pijetraj govori nam kako je pojam najbolji relativna stvar...

"Mora on još tući i Joshuu i Usyka, mora ujediniti sve titule da bi bio najbolji. Tukao je Klička na zalasku karijere, tukao je Wildera koji j bio nikakav, što ne umanjuje njegovu kvalitetu. Normalno da je Tyson Fury sazrio kao boksač. Međutim, isto tako opet smatram da on nije nikakav vrhunski tehničar. S 2.05 vrlo je teško biti vrhunski tehničar doduše, onakav kakav mi mislimo da bi trebao biti. On je u svakom slučaju pokazao da je odličan boksač i pokazao je i da u ovoj konkurenciji on može vladati. Nema tu dalje ulaska nekog u temu... Ovo što ja pričam je za struku, za trenere, boksače, to nije razgovor za medije i javnost zato što mediji i javnost, vas ne zanima koliko netko zna ili ne zna, vas samo zanima rezultat. Vi po rezultatu gledate tko je najbolji, koliko je tko zaradio, ne po boksačkoj tehnici. Što ne znači da boksač ne može biti još bolji. Uvijek gledam da može biti još bolji, bez obzira na titulu. Meni materijalni dio u ovom sportu nije blizak, nego sasvim nešto drugo, vama je on bitan, vi ga gledate, općenito govorim za medije, javnost..."

'Ja nisam fan, ja sam stručnjak i komentator, trener, mi drugačije gledamo'

Leonard Pijetraj ulazi u srž teme o tome tko je najbolji/nije najbolji teškaš na svijetu: "Tyson Fury najbolji je u WBC-u, ali da bi bio apsolutno najbolji, mora tući Joshuu i Usyka", još jednom nam naglašava ugledni boksački stručnjak i zaključuje:

"Gledajte još nešto, onome tko voli Furyja je najveći teškaš svih vremena, onom tko ga ne voli nije. Ja nisam fan, fanovi drugačije gledaju boks. Ja sam stručnjak i komentator, trener na kraju krajeva koji mora dati svoj sud nekakav, sviđao se to kome ili ne. Jer, imate ljudi koji još uvijek smatraju da Fury nije boksačko-tehnički školovani boksač, imate da je, kojima je on savršen. I ajde, što sad? Tko je sad u pravu? Moj stručni komentar ne umanjuje njegov rezultat niti kvalitetu. To je moj stručni komentar. Puno faktora odlučuje u meču. Ja pričam o tehnici, ne o njegovom rezultatu".