Legenda kickboxinga rasturio u Ateni i odnio dva zlata: 'A kruna će biti Abu Dhabi!'

Jedva da je uzeo predah nakon što je osvojio zlato na Europskom prvenstvu iza hrvatsku kickboxing reprezentaciju krajem prošle godine, naš veteran u ovom sportu Ivica Ivića (42) iz zagrebačkog kluba Armus ponovno je osvojio dva zlata, ovog puta na Europskom kupu u Ateni.

Sjajno je otopočeo novu sezonu lova na medalje, ovog puta odlučio se, kaže nam, potpuno izaći iz svoje konfor zone i dokazati još jednom sebi, i drugima, da svaka prepreka za njega je još samo jedna stepenica koju će pregaziti s lakoćom.

Na put se odlučio sam, bez pratnje i trenera, vođen željom da testira vlastite granice.

"Htio sam se maknuti iz svakodnevice i dokazati samom sebi da sam spreman. Na turnir sam se uputio sam, bez trenera i pratnje, znajući samo adresu olimpijske dvorane. Sreo sam prijatelje iz Izraela i drugih država, a izraelski prvak i osvajač Europskog kupa stajao mi je u kutu kao prijatelj i trener. Obojica samo došli do zlatnih odličja", rekao nam je Ivić nakon svojih mečeva.

Natjecanje i uspjesi

Kao favorit na prvenstvu, u superteškoj kategoriji Ivica je preskočio prvo kolo jer je bio favorit po rang listi. Ostvario je pobjedu tehničkim nokautom već u prvoj rundi i to u borbi protiv Grka Dimitrioulosa Sotiriosa.

"On inače dolazi iz taekwondoa i znao sam da će htjeti izdominirati s nogama. Nisam mu dao da se razmaše s nogama i da me možda ozlijedi, moja taktika bila je prići mu što bliže i nokautirati ga rukama. Ali on je izbjegavao meč, nije htio u fajt sa mnom pa je dobio negativne poene. U prvoj rundi završen je meč. A bio sam dobre volje da ga nokaoutirom", rekao je.

Foto: Privani album

Nastupio je i u otvorenoj kategoriji u kojoj su se mogli boriti borci s 84 i više kilograma.

"Uf kakav dobar meč!", rekao je i nazvao se "starim" dedom kojem treba dati oraha i meda. Nasmijao nas je i dokazao još jednom da su za njega godine samo broj. Borio se pritiv također Grka Ioakiema Apostolosa. U Hrvatsku se vraća s dva zlatna pehara.

Nastupio je na jakom turinuru na kojem je bilo više od tisuću natjecatelja iz 24 države s gotovo 1800 nastupa.

Olimpijska dvorana i 1790 boraca

Pored Europskog kupa, u Ateni se održava i Athens Challenge Open Cup u nestandardnim kategorijama na kojem sudjeluje 787 sportaša iz 20 država i koji će imati više od 1000 nastupa. Spektakl je to u atenskoj Olipijskoj dvorani u kojoj će za vikend u dva dana sudjelovati 1790 boraca s gotovo 2780 nastupa.

Ivica je još jednom pokazao da je klasa iznad, lakoća osvajanja odličja posljednjih godinu dana više je nego impresivna. Naime, od početka prošle godine do danas osvojio je sveukupno četiri zlata na svjetskim kupovima, zlati na europoskom prvenstvu.

Priznaje, rijetko tko se može pohvaliti ovakvim nizom uspjeha, za njega je to pogonosko gorivo samo da nastavi.

Foto: Privani album

Kao sjajan motivator, poslao je poruku mladima da se pokrenu i da izađu iz svoje zone konfora.

"Preko noći sam donio odluku da idem na turnir. Govorili su mi da nisam normalan što idem na turnir sam, ali htio sam ispitati svoje granice. Vjerovao sam u sebe i uspio. Da, uvijek je najlakše prepustit se pritiscima života, neki će se odati alkoholu, drogama, opijatima, a ja uvijek odlučim navući rukavice i krenuti u fajt. Htio sam pokazati da mogu dograbiti stepenicu više", govori nam Ivica.

Njegova upornost dolazi do izražaja i u oporavku nakon teških operacija. Naime, nedugo nakon osvajanja europskog zlata za hrvatsku kickboxing reprezentaciju, išao je na operaciju vađenja vijaka iz noge.

"Bila mi je to 11.-a operacija, dva tjedna nakon operacije i pet dana nakon vađenja konaca iz noge, krenuo sam u treninzima. Znao sam da uz Božju pomoć i zdravlje mogu postići sve", kaže i potvrđuje da je i ovaj uspjeh samo dokaz da se sve može, bitna je upornost.

Planovi za budućnost

Ivić ne staje na ovome – 2025. godina donosi nove izazove.

"Planiram nastupiti na nekoliko svjetskih kupova, u Mađarskoj i Italiji gdje sam lani osvajao zlata, kao i na europskim kupovima, od kojih će jedan biti u Hrvatskoj, u Varaždinu. Kruna godine bit će Svjetsko prvenstvo u Abu Dhabiju u studenom", najavljuje Ivica Ivić.

Prenio nam je i nekoliko dojmova iz Atene. Kaže, imao je vremena ući u kvartove.

"Prolazio sam kroz atenske kvartove, snimao i promatrao kako ljudi žive. Doslovno se drogiraju na cesti, spavaju na podu, sve prljavo i zapušteno, smrdi po urinu. Na trenutke mi nije bilo ugodno hodati tim ulicama. Doslovno sam pognuo glavu jer su me strijeljali pogledima jer se vidjelo valjda da ne pripadam. Nisam htio izazivati pažnju, maknuo sam mobitel iz ruke. I nije sport samo onaj glamur kad se podigne pehar i stavi medalja oko vrata. Puno prije i poslije medalje tu su svakakve životne situacije, ali jedno sam si potvrdio - u Hrvatskoj nam je ipak lijepo i nema razloga da itko od nas odustane u ičemu, samo treba krenuti i raditi", rekao je.

Kaže, to mu je dodatan motiv da prenese poruku mladima, da je bitno dokazati sebi da se može i pokrenuti se, da je u životu uvijek najlakše oprenuti se ovisnostima, ali da postoji izbor i borba te da samo treba krenuti i naći motivaciju u sebi, da je sport uvijek najbolji izbor.

