Tata Pero Veočić najbolji je boksački trener za prošlu 2022. godinu u izboru HBS-a. Sin Gabrijel Veočić jedan je od najboljih hrvatskih amaterskih boksača koji posljednjih godina konstantno pomiče svoju kvalitetu boksa nabolje.

Ponosni hrvatski vojnici

Oboje su ponosni hrvatski vojnici i ovom zlatnom tandemu samo je nebo granica. No, na njihovom putu od zemlje pa do neba, do zvijezda, nadvio se tamni oblak koji nije došao sam nego ga je netko silom tu stavio.

Hrvatski boks, naime, postao je talac Međunarodnog olimpijskog odbora. Zbog dopisa koji je stigao Hrvatskom olimpijskom odboru našim boksačima i boksačicama preporučeno je da se ne natječu na prvenstvima na kojima nastupaju Rusi i Bjelorusi. Oni su uputili javni apel u kojem mole - pustite da se natječemo, to je naš san, želimo na Olimpijske igre. Mi smo amateri, pa od čega ćemo živjeti?!

Krovna organizacija hrvatskog sporta savjetovala je, a samim time i pokazala da ne želi da Gabrijel Veočić nastupi na nadolazećem SP-u u Uzbekistanu. Nije poluteškaš Gabrijel Veočić sam u problemu. S njim istu sudbinu dijeli i superteškaš Luka Pratljačić. Da stvar bude nevjerojatnija, članovi BK Brod prošle su godine ostvarili najveće uspjehe u karijeri i pokazali da itekako mogu izboriti nastup na OI u Parizu ali sad su očito postali taoci politike kojoj u sportu ne bi trebalo biti mjesta.

Gabrijel Veočić postao je prvak Europe do 22 godine te osvojio elitni Silver Belt turnir iz svjetske serije Međunarodnog boksačkog saveza IBA-e u Mariboru na kojem je do zlata svladao tri vrhunska svjetska boksača.

Niti malo ne dvoje oko nastupa

Osječki div, superteškaš Luka Pratljačić osvojio je, pak, brončanu medalju na Svjetskim studentskim igrama u Turskoj, te pobjedama nad suparnicima iz svjetskog vrha i favoritima osvojio srebro na Silver Belt turniru u Mariboru, a u finalu ga je zaustavila samo ozljeda iznad oka.

Obojica naših uspješnih reprezentativaca nimalo ne dvoje trebaju li hrvatski boksači i boksačice nastupati na europskim i svjetskim prvenstvima u 2023. godini na kojima je IBA dozvolila nastupe boksačima Rusije i Bjelorusije.

Na prošlom Svjetskom prvenstvu u Beogradu 2021. godine Gabrijel Veočić bio je naš najuspješniji predstavnik (premda najmlađi!), s tri sjajne pobjede, a u četvrtfinalu zaustavio ga je odlukom sudaca svjetski prvak Kubanac Hernandez.

Obojica su bili i prvi hrvatski boksači koji su na najjačem svjetskom IBA-inom turniru Golden Beltu u Marakešu (Maroko) početkom ove godine boksali protiv ruskih predstavnika kojima je Međunarodni boksački savez (IBA) dopustio nastup na svim međunarodnim natjecanjima.

Nakon trenera odnosno izbornika hrvatskih boksačkih reprezentacija koji se protive zabrani nastupa naših boksačica i boksača na međunarodnim natjecanjima, a koja im je kao preporuka upućena iz Hrvatskog olimpijskog odbora, Gabi i Pero Veočić u četvrtak poslijepodne svratili su do RTL-a i gostovali u studiju Net.hr-a.

'Nismo ništa loše napravili da bi nam se to radilo. Pa, rat je u Ukrajini a ne u Hrvatskoj. Nismo mi u ratu, a nastup na Olimpijskim igrama je naš san i spremamo se za to čitav život", poručili su u našem studiju Gabrijel i Pero Veočić.

Pogledajte njihovo gostovanje u studiju Net.hr-a.