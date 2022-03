Na SP-u zvali su ga Kobra. Sad kad je osvojio svoje prvo europsko zlato, svoju prvu seniorsku medalju (ukupno četvrtu europsku), prozvali su ga Grom iz Slavonskog Broda. Mladi 20-godišnji amaterski boksač u kategoriji do 75 kg (srednja) Gabriel Veočić u srijedu navečer je u Poreču osvojio prvo mjesto na Europskom prvenstvu do 22 godine. Gabrijel je u finalu podijeljenom sudačkom odlukom svladao Bugarina Ramija Mofida Kiwana.

Pričuvni vojnik Hrvatskih oružanih snaga

Prije početka natjecanja pričuvni vojnik pobjedničke hrvatske vojske razmišljao je samo da uzme medalju. No, nakon polufinala protiv jakog Škota Sama Hickeya u kojem je slavio podijeljenom odlukom sudaca 4:1, kao što je bilo u njihovom meču i lani na Svjetskom prvenstvu u Beogradu, bilo mu je jasno kako će uzeti zlato, kako ga ništa ne može zaustaviti...

"Kad sam dobio Hickeyja, znao sam da je to to, da ću ovog puta osvojiti zlato sigurno. Rekao sam si sad ili nikad. Tako je i bilo. Boksao sam već protiv svih finalista i Škot mi je bio jedan od najtežih boksača s kojim sam boksao dosad. Rekao sam si da, ako njega pobijedim, uzet ću to zlato, Bilo je to finale prije finala", kazao nam je u petak ujutro Gabrijel Veočić i nastavio:

"Stvarno je dobar osjećaj, nisam baš očekivao zlato. Dobro sam se pripremio. Niti malo nisam posustao da bi stao. Stvarno sam do kraja išao, htio sam medalju i napokon sam uzeo to zlato koje mi je nedostajalo u kolekciji. Imam već dvije bronce i jedno srebro i evo sad, konačno je zabljesnulo u vitrini i toliko željeno zlato. No, želim naglasiti kako ovo nije samo moj rezultat, od mene, nego je i od mog oca i Saveza, kluba (BK Brod), kao i grada Slavonski Brod. Svi su tu u krugu pobjednika".

Dugo se u hrvatskom olimpijskom boksu nije pojavio jedan boksač koji je toliko prodrmao ovu plemenitu vještinu kod nas. Gabriel Veočić dosad je već 11 puta bio državni prvak u različitim uzrastima te osvajač brončane medalje na kadetskom EP 2016. godine, srebrne medalje na juniorskom EP 2017. i brončanog odličja na EP 2019. godine...

'Nisam mislio da ću već ove godine osvojiti zlato'

"Čitav život pokušavam biti svjetski i europski prvak. Stoga, onaj moj urlik oduševljenja u finalu nakon objave pobjednika bio je iskren i rekao je sve, kako se ono kaže. Jednu stepenicu sam bliže cilju. Nisam mislio da će se to dogoditi ove godine da ću osvojiti zlato. Sve sam uspio što sam zacrtao. Drago mi je da je netko razdrmao, prodrmao malo boks u Hrvatskoj, kako ste to vi kazali. Već dosta godina nemamo neki značajniji, veliki rezultat. Bilo je tu medalja, svega, ali nije bilo ovakvog rezultata. Drago mi je da sam ja upravo postigao to i nadam se da ću i dalje osvajati zlata ali ne samo to, nego i potaknuti hrvatski boksački savez i boksače iz Hrvatske da se još više natječu, da svi zajedno stvorimo još bolji, veći rezultat", govori nam Gabrijel Veočić.

Sugrađani u Slavonskom Brodu pozdravljaju ga na ulici, čestitaju mu. Ipak, ne osvaja se europska seniorska medalja svaki dan...

"Ja boksačka zvijezda? Ma, ima među čestitarima dosta i prijatelja. Slavonski Brod je mali grad, svi se znamo".

Gabrijel Veočić je u Poreču na putu do zlata redom eliminirao Lea Cvitanovića iz Bosne i Hercegovine, pa Lukasa Fermezu iz Slovačke, te u polufinalu spomenutog Sama Hickeya iz Škotske. Bugarin Kiwani u finalu nije mu nimalo bio nepoznat, ali znao se s njim nositi.

"Polufinale mi je bilo najteže", istaknuo je.

Čitav život Gabrijel želi biti svjetski i europski prvak. Sad je jednu stepenicu bliže svom cilju. No, još je mlad, tek je u 21.

'Imam vremena za profi boks. Htio bih prikupiti još više mečeva, ovo mi je treća seniorska godina'

"Ma imam vremena za profi boks, tek sam krenuo praktički u seniorsku konkurenciju. Htio bih prikupiti još više mečeva, ovo mi je treća seniorska godina. Najvažnije je iskustvo u olimpijskom boksu, da bi se pokušalo napraviti nešto veće u profi boksu".

Sve je za Gabrijela Veočića krenulo u prosincu 2021. na Svjetskom kupu u Köelnu. Tada je bio brončani. U prvoj svojoj seniorskoj godini izgubio je u finalu Prvenstva Hrvatske.

"To me malo bilo ponjelo. Rekao sam si da moram odboksati što više mečeva među seniorima. To je bio turnir za kvalifikacije za OI, državno prvenstvo. Zbog tog poraza mi je bilo teško, ali imao sam cilj. To seniorsko iskustvo mi je bilo nešto novo. Prošle godine sam imao čak 25 mečeva u seniorskoj konkurenciji. Iskreno, ne znam tko to ima u dvije godine, a ne u godini dana. Da, htio sam što više mečeva i tu sam još više napredovao. To me i dovelo do ovog zlata", zaključio je Gabrijel Veočić.

Naravno, nismo mogli da ne porazgovaramo s njegovim trenerom i ocem, Perom Veočićem, koji već 25 godina radi u Hrvatskoj vojsci. Gabrijel je projekt sportske obitelji Veočić. Pero, naime, ima ukupno tri sina i svi su vrhunski sportaši, prvaci.

"Gabrijel i ja trenirali smo za sva ta prvenstva juniorska i prije mog dnevnog posla. Nekad sam se budio u 4 i 30 ujutro, do pola 6 -6 bi završio trening. Onda bi išao na posao. Tako smo se pripremali u mlađim dobnim uzrastima. Onda sam došao s posla u 17 i 30. i onda smo imali treći trening. Nekad smo imali po 3 treninga. Danas Gabrijel trenira najmanje 4 sata dnevno i upravo je to njegova najveća snaga, velika volja za treniranjem. To je naš obiteljski projekt u koji ulažemo već godinama. Hvala Bogu, ostvarujemo dobre rezultate. Znači, moj Gabrijel je praktički od rođenja državni prvak, kako su nam to rekli Srbi u Beogradu na SP-u prošle godine kad su me pitali koliko je puta bio državni prvak. Dva puta mlađi kadetski prvak, dva puta kadetski, junior, dva puta mlađi senior i sad senior", izjavio je Pero Veočić.

'Profi boks je cilj, ali ne znamo još kad ćemo prema tome ozbiljno gledati'

Plan je odraditi sigurno jedan olimpijski ciklus, imaju još godinu dana, dok će za drugi vidjeti. Najbitnije za njih je OI i osvajanje medalje. Hoće li to ostvariti do Pariza ili do sljedećih Igara u SAD-u, to će vidjeti još.

"Gledat ćemo s 21., 22., ili 25. prema profi boksu, da se otisnemo među profesionalce i pokušamo nešto tu napraviti".

Nekad je Pero svom Gabrijelu plaćao i 10 000 kuna kako bi otišao na natjecanje. Danas je ipak drugačije...

"Prije se tako radilo. To je bilo prije nekih 8 godina kad je bio kadet. HBS je počeo plaćati troškove kad je Gabrijel osvojio medalju u Mađarskoj na Euru, brončanu. To su mi samo jednom platili. Danas Savez snosi sve troškove. Ipak imamo europske medalje. Nedostaje nam jedino možda zajedničkih priprema, nemamo priprema s hrvatskom boksačkom reprezentacijom. Inače, moj drugi sin, srednji po starosti Mihael Veočić je državni prvak u kajaku, seniorski u dvosjedu i četverosjedu, tu je i srednji sin koji je isto državni prvak u kajaku. Nama je doma veš mašina uvijek puna sportske robe. Mihael je prije trenirao boks, ali pošto mu prijatelji treniraju kajak, izrazio je želju i pokazao afinitet prema tom sportu. Uglavnom, mi smo vam sportska obitelj".