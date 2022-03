BRAVO MAJSTORE / Mladi Hrvat postao europski prvak. Senzacionalni slavonski udarač ozbiljna je boksačka priča, dobro zapamtite ovo ime

Fantastični mladi hrvatski amaterski boksač Gabrijel Veočić (20) postao je u srijedu europski U-22 prvak u srednjoj kategoriji do 75 kilograma. U finalu prvenstva koje se protekla dva tjedna održavalo u Poreču svladao je bugarskog predstavnika Ramija Mofida Kiwana podijeljenom sudačkom odlukom. Ovo mu je ukupno 4 euro medalja u mlađim dobnim skupinama. Desetak je godina već državni prvak, dva put kao mlađi kadet, junior, mlađi senior i sad senior. Iza sebe ima više od 150 mečeva. Definitivno, Gabrijel Veočić pravo je osvježenje na hrvatskoj boksačkoj sceni, ozbiljna boksačka priča... Što se tiče finalnog meča, prva i druga runda otišle su na stranu hrabrog boksača iz Slavonskog Broda, a treću je dobio njegov protivnik Kiwana, no to mu nije bilo dovoljno za pobjedu na kraju. Ovo je Hrvatskoj treća medalja na ovom EP-u nakon srebra Nikoline Ćaćić i bronce Noe Ježeka, dok je Veočić na europskoj razini dosad osvajao, secirajući posebno spomenute 4 euro medalje, kadetsku broncu 2016., juniorsko srebro 2017. i mlađeseniorsku broncu 2019.. U seniorskoj je konkurenciji ispao u četvrtfinalu zadnjeg SP-a, održanog krajem 2021. u Beogradu. Bio je najbolji hrvatski boksački predstavnik u glavnom gradu Srbije na tom prvenstvu... Za napomenuti i kako Gabrijela Veočića vodi njegov otac Pero Veočić, bivši hrvatski reprezentativac i višestruki prvak Hrvatske. Njih dvoje su očito fantastičan tandem. Samo neka dečki tako nastave!