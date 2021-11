Hrvatska boksačka senzacija u Beogradu, 23-godišnji Gabrijel Veočić, u srednjoj kategoriji do 75 kg iza 15 sati bori se za medalju na Svjetskom prvenstvu za olimpijske boksače, u četvrtfinalu protiv Kubanca Yoenlisa Martineza Hernandeza.

Veliki je to meč za hrvatski reprezentativni boks. O tome koliko, najbolje svjedoče i riječi jednog od trenera u reprezentaciji Tome Kadića, trenera Tonija Filipija koji se nažalost oprostio od prvenstva.

Tomo Kadić: 'Ovo je velika borba za hrvatsku boksačku reprezentaciju'

"Svi smo jako uzbuđeni zbog Gabrijela i meča protiv Yoenlisa Martineza Hernandeza i jedva čekamo da počne. Ovo je velika borba za našu reprezentaciju, povijesna i za nas i za Gabrijela i njegovog trenera i oca Peru. Nadamo se povijesnoj medalji za hrvatski reprezentativni boks. Svi smo uz Gabrijela", rekao nam je Tomo Kadić.

Tri pobjede su iza njega

U debitantskom nastupu na SP-u, boksač iz Slavonskog broda izborio je četvrtfinale i borbu za medalju koju toliko želi. Tri pobjede za pamćenje su iza njega. Prvo je preskočen Meksikanac Martinez, Cvitanović iz BiH i Škot Hickey. U boju za odličje slijedi Kubanac Yoenlis Martinez Hernandez. Prije nego što je otišao na prvenstvo, Gabrijel je ušao u program za olimpijske sportaše kao pričuva. Bio je tri tjedna u Požegi, svakog dana je njegov otac i trener Pero Veočić dolazio u Požegu kako bi ga pripremao za SP. Imao je prisegu nakon koje je otišao na natjecanje u Beograd. Jutros je imao vaganje (74.800) nakon kojeg je malo odspavao, pa nam se nešto malo prije podneva brzinski javio.

"Da, ovo je za mene dosad najveći meč u karijeri. Rano sam bio ustao, odradio trening, liječnički i vagu, sve dobro pa sam se malo još odmorio. Lagano sad šetnjica pa na ručak. Znam da se o meni piše u domovini, sve sam vidio, sve se prenosi i to mi je drago. Od kad znam za sebe, pripremam se za ovaj meč. Uvijek vam se ja za nešto pripremam ali sad mi je drago što imam priliku za pokazati za što sam sposoban", govori nam Gabrijel Veočić i nastavlja:

'Pratili smo ga, ozbiljan je boksač, pravi fighter'

"Gledali smo ga jučer (Kubanca Yoenlisa Martineza Hernandeza op.a.), gledali smo ga kroz čitavo natjecanje. Vrlo ozbiljan boksač, nešto je on stariji od mene i iskusniji ali eto, nadamo se da ćemo odraditi dobru taktiku. Kakav je plan? Ne smijem sad to otkrivati ali taktika je držat ga na distanci, kao i uvijek. On je malo statičan, najpametnije bi bilo držati ga na distanci. Raditi po dva-tri udarca i ne dati mu blizu. Opasan je fighter, to je dio plana. Za početak... Sigurno da ću morati boksati bolje nego do sad, jer je Yoenlis Martinez Hernandez bolji od svih koje sam do sad dobio. Moram dati sve od sebe kako bi to i ostvario".

Može li Meksikanac Martinez biti putokaz kako protiv neugodnog Kubanca?

"Slično ali nije to isto. Dok ne krene meč, ne znam ništa. Sličan je stil ali samo to, nikad protiv njega nisam boksao pa niti ne znam točno kakav je borac. Trebao bi jednako boksati, po stilu. Ali puno bolje. Pripremao sam se za SP svugdje, i u Požegi dok sam bio u ročištu u vojarni i dok smo bili u Zagrebu, imao sam fakultet za rješavati u rujnu i listopadu. Bili smo i na klupskim pripremama u Vinkovcima", priča nam Gabrijel.

"Imamo šansu za pobijediti Kubanca", ističe nam pak Pero Veočić, trener i otac, bivši hrvatski reprezentativac i višestruki prvak Hrvatske koji nam nastavlja pričati o svom sinu.

Desetak godina državni prvak

"Gabrijel već ima tri tri euro medalje u mlađim dobnim skupinama i sa Svjetskog kupa također ima medalju. Desetak je godina državni prvak, dva put kao mlađi kadet, junior, mlađi senior i sad senior. Iza sebe ima 150 mečeva, tako da je on to s jedne strane i očekivao. Zna kako i s kim treba boksati, dosta je toga odboksao... Zna što kome paše, koji stil borbe i što će se odvijati dalje. Veseli smo zbog ovih pobjeda, razvijali smo se iz meča u meč, pripremali smo se. Ovo nije samo priprema koja traje par mjeseci, već se godinama pripremamo uz raznorazne sparinge, mečeve, da bi došli do meča za medalju".

'Nijanse će odlučivati

Pero Veočić je za kraj naveo.

"Kubanci su svi jako dobri boksači, to je njima nacionalni sport, sport broj jedan. Mi kad bi sve skupili imamo možda 2000 boksača sve zajedno a oni imaju po jednoj kategoriji od dvije do tri tisuće boksača. Znate li vi koja je to razlika? Ali, Gabrijel ima dobru tehniku, iskustvo, još je mlad. Nijanse će odlučivati o pobjedniku".