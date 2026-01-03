FREEMAIL
Modrić briljirao u pobjedi Milana pa se rano ujutro oglasio porukom na dva jezika

Modrić briljirao u pobjedi Milana pa se rano ujutro oglasio porukom na dva jezika
Foto: Spada/lapresse/profimedia

Strijelac jedinog pogotka bio je Rafael Leao, a Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu i ponovno bio ponajbolji igrač

3.1.2026.
8:48
Sportski.net
Spada/lapresse/profimedia
Nogometaši Milana pobijedili su s 1-0 na gostovanju u Cagliariju, u prvoj utakmici 17. kola talijanske Serie A, pa su privremeno ponovno došli na vrh ljestvice.

Strijelac jedinog pogotka bio je Rafael Leao, a Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu i ponovno bio ponajbolji igrač u momčadi Massimiliana Allegrija. Vrlo rano u subotu ujutro se Luka Modrić oglasio preko svojih društvenih mreža. 

Sve o Serie A čitajte na portalu Net.hr. 

 

 

"Velika timska pobjeda!", napisao je Modrić na talijanskom pa nastavio na engleskom. "Dobar početak nove godine. Sretna Nova godina svima. Forza Milan", glasila je Modrićeva poruka. Modrić je briljirao sa 70/76 točnih dodavanja, 3 od 6 osvojenih duela i prema Sofi zaradio najveću ocjenu utakmice, 7,7.

