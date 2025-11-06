Prosinečki razotkrio Celtu: 'Dobri su, ali nisu Barca. Dinamo ih može dobiti, ali pod jednim uvjetom'

Uoči ključne utakmice četvrtog kola Europske lige, u kojoj Dinamo u četvrtak od 18:45 na Maksimiru dočekuje španjolsku Celtu Vigo, legendarni Robert Prosinečki, jedan od najboljih hrvatskih nogometaša svih vremena, nudi svoje viđenje dvoboja. "Veliki Žuti" secira za portal Net.hr i RTL snagu protivnika, detektira probleme i prednosti Dinama, te ističe igrača koji ga je posebno oduševio ove sezone. Naravno, Robi se dotiče i ostalih aktualnosti vezanih za utakmicu Dinama i Celte, Celte kao momčadi, a progovara i o izborničkom poslu na klupi nogometne reprezentacije Crne Gore, na kojoj je proveo dvije godine.

Celta u naletu

Prosinečki upozorava da Dinamo čeka sve samo ne lagan zadatak. Celta u Zagreb stiže s impresivnim nizom od sedam utakmica bez poraza, a njihova snaga leži u kolektivu i čvrstini. Celta već mjesec dana ne zna za poraz, a trenutno je u nizu od četiri pobjede, od kojih su dvije bile u La Ligi Dinamo pak u ovaj dvoboj ulazi u odličnoj bodovnoj situaciji što se tiče Europe, sa sedam bodova osvojenih u prva tri kola.

Zagrebački plavi EL su počeli domaćom pobjedom nad bogatim Fenerbahčeom, a u dva gostovanja, kod Maccabi Tel Aviva u Bačkoj Topoli i Malmoa u Švedskoj, osvojili ukupno četiri boda. Dinamo bi pobjedom protiv Celte napravio veliki korak prema osvajanju jedne od prvih osam pozicija koje direktno vode u osminu finala. Mjesta od devetog do 24. osiguravaju play-off za ulazak u osminu finala, dok će za klubove koji će osvojiti posljednjih 12 mjesta završiti europska priča.

"Celta je momčad koja igra dobro i igra tvrdo. Imaju sedam utakmica bez poraza," započinje Prosinečki.

Foto: Profimedia

"Imaju po meni jednog ekstra igrača koji je već godinama tamo i nigdje nije htio otići, a to je Aspas. Sve drugo je timski, jako dobro posloženo i niti u jednom trenutku neće biti lagano za Dinamo. Dinamo igra dobro u Europu, možda u Malmou nije bio u najboljem svijetlu, ali protiv Feenerbahčea i Maccabija je to izgledalo jako dobro, ali to ništa ne znači. Dinamo nije u najboljem momentumu, s ovim porazom od Vukovara i utakmica s Rijekom, jedno je poluvrijeme bilo dobro, jedno jako loše. Slučajno sam gledao zadnju utakmicu Celte protiv Levantea, dobili su 1-2. Imaju Aspasa, ekstra igrača, nigdje nije htio ići iz Celte, ako će uopće i igrati u Zagrebu".

Iako je trener Celte u posljednjoj prvenstvenoj utakmici rotirao čak sedam igrača, Prosinečki ne vjeruje da će to biti presudno za momčad Marija Kovačevića. Štoviše, ističe motivaciju igračima Celte, kojima su europski nastupi rijetka prilika za dokazivanje.

"Celta će se htjeti dokazati. Mislim da im je ovo prvi ili možda drugi put u europskom natjecanju nakon dugo vremena, tako da se klub kao klub želi dokazati i biti u vrhu," smatra Robi.

"Čim si ti u Španjolskoj, znači da si dobar. Brzu kontru imaju. Bit će zanimljivo. Nadam se da će Dinamo odigrati kao što je protiv Rijeke odigrao prvo poluvrijeme."

Dodatnu opasnost predstavlja i širina njihova napada – ove sezone za Celtu je zabilo čak 11 različitih strijelaca, što govori o raznovrsnosti prijetnji koje Dinamova obrana mora neutralizirati.

Za tri dana Celta igra u Vigu protiv Barcelone. Hoće li trener Claudio Giraldez možda odmarati neke ključne igrače za tu utakmicu i leži li tu šansa za Dinamo?

"Oni su navikli na to. Imaju gro igrača, imaju rotaciju, ne vidim tu problem. Svaka utakmica je na svoj način. Celta je dobra, ali nije Barcelona, nije Real ili Atletico Madrid. Može Dinamo odigrati dobro i pobijediti".

Dva lica Dinama

Dok Celta djeluje stabilno, Dinamo ove sezone igra po principu "vruće-hladno". Fantastične europske predstave, poput one protiv Fenerbahçea, u kontrastu su s neočekivanim posrtajima u domaćem prvenstvu, kao što je bio poraz od Vukovara ili loše drugo poluvrijeme protiv Rijeke. Prosinečki uzrok vidi u velikim promjenama u svlačionici.

"Dinamo ima novu ekipu, 10-11 novih igrača. Nije to lako uklopiti, nije to samo tako. Trebat će jedno vrijeme da Dinamo bude onaj koji svi ovdje u Zagrebu želimo," objašnjava legendarni veznjak.

"Bit će tu još sigurno puno oscilacija, ali mislim da Dinamo ima dobar kvalitet i da je uzeo silno kvalitetne igrače."

Upravo ta razlika u pristupu između Europe i SHNL-a je ono što zbunjuje mnoge, no Prosinečki vjeruje da je to dio procesa uigravanja i da su igrači možda na početku sezone pomislili "da će to biti vrlo lagano prvenstvo".

Maksimir kao dvanaesti igrač i jedno ime koje je iskočilo

Unatoč svim izazovima, Prosinečki je optimist. Vjeruje da Dinamo ima snage za pobjedu, a kao ključni faktor ističe podršku s tribina.

"Dinamo i navijači sigurno će doći u najvećem broju, dat će podršku i sigurno da im puno znači taj dvanaesti igrač. Vjerujem da će im pomoći u ovoj vrlo bitnoj utakmici," naglašava.

Na pitanje tko ga je od igrača najviše iznenadio ove sezone, Prosinečki nije imao dvojbi.

"Ako ćemo realno, baš me iznenadio mali Hodža. On je u svim ključnim utakmicama bio najbolji igrač, iako na početku nije bio u prvom planu. Dokazao se i protiv Hajduka i Fenera, pa i u zadnjoj utakmici protiv Rijeke. On je bio taj koji je rješavao derbije."

O Crnoj Gori

Na kraju, Prosinečki je govorio i o dvogodišnjoj izborničkoj epizodi u Crnoj Gori.

Foto: R.r./ataimages/pixsell

"Dobro, to je tako. Jednostavno, bili smo u grupi s Hrvatskom i Češkom, niti malo lagano za Crnu Goru. Na kraju se dogodilo to što ste dogodilo, što je meni i normalno da izgubimo od Hrvatske, možda ne tako uvjerljivo jer smo imali igrača manje, ali to je jednostavno naš trenerski život. To je trenerski život, rezultati te održavaju na životu, diktiraju jesi li dobar, nisi dobar. Mislim da sam bio zadovoljan i meni je jako lijepo bilo u Crnoj Gori. Nažalost, nismo uspjeli ili nisam uspio napraviti onaj rezultat zbog kojeg sam i došao".

