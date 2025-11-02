U naletu su! Celta dolazi u Zagreb s pobjedničkim nizom

U 11. kolu španjolskog prvenstva Celta Vigo je slavila u gostima protiv Levantea rezultatom 2-1 i tako upisala četvrtu uzastopnu pobjedu. Celta je sljedeći Dinamov suparnik u 4. kolu Europske lige u četvrtak u Zagrebu, od 18.45.

Marca javlja kako je Celta Vigo izvojevala pobjedu u sudačkoj nadoknadi nakon što je više od sat vremena igrala s igračem više nakon Vencedorovog isključenja.

Levante se žestoko borio, izjednačivši preko Arriage nakon što su isprva zaostajali golom Mingueze i Eyonga koji je promašio jedanaesterac.

No, na kraju je Miguel Román zapečatio pobjedu volejem koji je donio olakšanje Giráldezu, koji nije mogao vjerovati koliko se njegova momčad muči s igračem više.

Momčad iz Viga u odličnoj je formi. Ne zna za poraz već sedam utakmica. Posljednji put izgubila je 28. rujna od Elchea (1-2), a nakon toga nanizala četiri pobjede i tri remija.

Levante je od 27. minute igrao s igračem manje jer je Unai Vencedor zbog grubog starta nad Ilaixom Moribom, nakon provjere VAR-a, dobio izravni crveni karton.

Domaći su deset minuta kasnije promašili jedanaesterac. Etta Eyong pogodio je stativu, a samo tri minute potom Oscar Mingueza doveo je Celtu u vodstvo. U 66. minuti Kervin Arriaga izjednačio je rezultat, no u sudačkoj nadoknadi Miguel Roman donio je pobjedu gostima. Ovim trijumfom Celta je skočila na 11. mjesto La Lige s 13 bodova, dok je Levante 17. s devet bodova. Uoči dvoboja s Dinamom, Celta ima šest bodova i nalazi se na devetom mjestu skupine, dok su Zagrepčani četvrti sa sedam bodova.

