U naletu su! Celta dolazi u Zagreb s pobjedničkim nizom

U naletu su! Celta dolazi u Zagreb s pobjedničkim nizom
Foto: Ivan Terron/zuma Press/profimedia

Celta upisala 4 uzastopnu pobjedu u La Ligi

Silvijo Maksan
2.11.2025.
16:31
Ivan Terron/zuma Press/profimedia
U 11. kolu španjolskog prvenstva Celta Vigo je slavila u gostima protiv Levantea rezultatom 2-1 i tako upisala četvrtu uzastopnu pobjedu. Celta je sljedeći Dinamov suparnik u 4. kolu Europske lige u četvrtak u Zagrebu, od 18.45. 

Marca javlja kako je Celta Vigo izvojevala pobjedu u sudačkoj nadoknadi nakon što je više od sat vremena igrala s igračem više nakon Vencedorovog isključenja. 

Levante se žestoko borio, izjednačivši preko Arriage nakon što su isprva zaostajali golom Mingueze Eyonga koji je promašio jedanaesterac. 

No, na kraju je Miguel Román zapečatio pobjedu volejem koji je donio olakšanje Giráldezu, koji nije mogao vjerovati koliko se njegova momčad muči s igračem više.

Momčad iz Viga u odličnoj je formi. Ne zna za poraz već sedam utakmica. Posljednji put izgubila je 28. rujna od Elchea (1-2), a nakon toga nanizala četiri pobjede i tri remija.

Levante je od 27. minute igrao s igračem manje jer je Unai Vencedor zbog grubog starta nad Ilaixom Moribom, nakon provjere VAR-a, dobio izravni crveni karton.

Domaći su deset minuta kasnije promašili jedanaesterac. Etta Eyong pogodio je stativu, a samo tri minute potom Oscar Mingueza doveo je Celtu u vodstvo. U 66. minuti Kervin Arriaga izjednačio je rezultat, no u sudačkoj nadoknadi Miguel Roman donio je pobjedu gostima. Ovim trijumfom Celta je skočila na 11. mjesto La Lige s 13 bodova, dok je Levante 17. s devet bodova. Uoči dvoboja s Dinamom, Celta ima šest bodova i nalazi se na devetom mjestu skupine, dok su Zagrepčani četvrti sa sedam bodova.

