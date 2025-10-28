Dinamovi navijači sasuli paljbu nakon poraza: 'Balerine, sramite se! Momentalni otkaz'

Dinamo je u ponedjeljak navečer u 11. kolu SHNL-a poražen od Vukovara u Vinkovcima s 1:0 pogotkom Jakova Puljića. Vukovarci su potpuno zasluženo slavili i tako posramili Dinamo koji sada zaostaje tri boda za vodećim Hajdukom.

Navijači Dinama su, očekivano, ogorčeni nakon ove utakmice, a neki komentari na društvenim mrežama su poprilično brutalni. Donosimo neke od njih u nastavku.

"Čestitke Vukovaru jer su cijelu utakmicu bili bolja ekipa, a naši manekeni pješke za Zagreb!"

"Išli bi vi meni pješke doma nakon ovog danas. A Vidoviću slobodno papire dajte nek ide dalje. Tko nama nosi desetku u klubu..."

"Čak smo i pod Cannavarom igrali bolje i smislenije nego sada. Hvala Kova,ali vrijeme je. Ne da mi se vise slušati one gluposti 'meni je ovdje super,svi mi pomažu,treba vremena...'"

"Mogle bi balerine s javnim prijevozom iz Vinkovaca do Zagreba...

"Nije dovoljno biti dobar čovjek da bi bio trener Dinama i valjda nam je to svima jasno"

"Meni se čini da je Kovačević izgubio svlačionicu. Zadnjih mjesec dana mi igramo loše, ovaj poraz nikoga ne treba zapravo čuditi"

"Momentalni otkaz Kovačeviću!!!"

To su neki od komentara. Dinamu slijedi težak raspored, u subotu na Maksimir dolazi Rijeka koja je ušla u formu i pronašla dobru igru, a zatim u četvrtak stiže Celta iz Viga u Europskoj ligi.

