Što se događa s Dinamom? 'Evidentan je jedan problem'

Dinamo je u 11. kolu SHNL-a šokantno izgubio od Vukovara 1991, posljednjeplasirane momčadi prvenstva. Utakmica je završila rezultatom 1-0 za domaćina, a ono što navijače Dinama brine više od rezultata je to što Dinamo nije stvorio izrazitu šansu protiv Vukovara, odnosno što u posljednje tri utakmice u SHNL-u igra slabo. Bivši nogometaš Dinama, Rijeke, Panathinaikosa, Sporting Gijona i hrvatske reprezentacije Daniel Šarić (53), u razgovoru za Net.hr osvrnuo se na viđeno u Vinkovcima u ponedjeljak navečer.

Neočekivani poraz Dinama. Jednostavno, takva momčad ne smije izgubiti od Vukovara. Dinamo je u zadnjih 11 utakmica nakon europskih utakmica, u samo njih tri je pobijedio. Daniel Šarić za Net.hr.

'Dinamo ne smije gubiti od Vukovara'

Bez zadrške je analizirao igru Plavih, detektirao glavne razloge iznenađujućeg poraza, te ukazao na ključne detalje koji otkrivaju gdje Dinamo trenutno najviše “puca”. Šarić je posebno istaknuo problematičan segment igre kad Dinamo napada na postavljenu obranu i objasnio zašto taj detalj može presudno utjecati na njihove rezultate u nastavku sezone. Nisu to bili jedini segmentu Šarićevog stručnog komentara. Dotaknuo se i na rotacije, vezni red, te istaknuo jednu bitnu stvar kad je riječ o Dinamu i utakmicama u prvenstvu koje dolaze nakon onih u Europi.

Mislim da svi naši klubovi imaju dosta problema kad igraju na postavljenu obranu. Taj problem ima i Rijeka s momčadima koje se brane, kad je malo prostora

Imaju li navijači Dinama razlog za zabrinutost?

"Ne znam da li imaju. Teško mi je u tom kontekstu govoriti. Iskreno, ne znam što bi rekao. Ovo je sigurno neočekivani poraz Dinama. Jednostavno, takva momčad ne smije izgubiti od Vukovara, ali isto tako moram reći da je Vukovar odigrao vrlo dobru utakmicu i zasluženo je pobijedio jer je bio opasniji. Evo, vidim sad podatak koji puno toga govori. Dakle, Dinamo je u zadnjih 11 utakmica nakon europskih utakmica, u samo njih tri je pobijedio. Govorim o periodu zadnjih ne znam koliko godina, ne mogu vam točno reći, ali podatak o broju pobjeda u 11 utakmica nakon onih europskih dvoboja je točan. Očito Dinamo nakon povratka iz europskih utakmica u SHNL ima problema."

'Bez Mišića, Ljubičića i Zajca Dinamo je hendikepiran'

Rotacije Marija Kovačevića?

"Bilo ih je dosta, ali mislim da u sredini bez Josipa Mišića, Dejana Ljubičića i Zajca Dinamo je bio hendikepiran. To se jasno vidjelo na terenu. Igrači koji su zamijenili njih nisu bili na nivou. Dinamo nikako nije smio izgubiti ova tri boda, ali dobro, daleko je to od svega. Odigrano je tek 11 kola SHNL-a, ali nije ovaj poraz dobar za atmosferu unutar momčadi."

Definitivno imaju problema nakon europskih utakmica. Jesu li tome krive rotacije, odmaranje igrača koji su iznijeli većinu toga dosad jer se smatralo da će Vukovar biti lakši suparnik nego što se to pokazalo, ali kažem, u ovoj utakmici mislim da je bilo previše rotacija. Nije bilo Ljubičića, Mišića, Zajc je ušao u 58. minuti i vidi se kad njih trojice u veznom redu nema, da Dinamo ne funkcionira dobro.

Je li Dinamova najveća boljka ne mogućnost probijanja bloka i igra na postavljenu obranu, kad se suparnik zabije u obrambeni blok, formira obranu i onda vreba prilike iz pokukontri i kontri? Je li to problem koji je eskalirao?

"Nije eskalirao, mislim da svi naši klubovi imaju dosta problema kad igraju na postavljenu obranu. Taj problem ima i Rijeka s momčadima koje se brane, kad je malo prostora, ali mislim da je Dinamo previše dopustio Vukovaru. Bez obzira što ne možete naći soluciju u ofenzivi, ne smijete dopustiti da suparnik radi opasne kontre. Vukovar je u tom segmentu bio vrlo opasan, znao je što radi u negativnoj tranziciji, u situacijama kad je Dinamo izgubio loptu. Bilo je dosta prostora. Vukovar je to dobro koristio, imao je ozbiljne situacije. Iz jedne takve je zabio i gol, jedini na utakmici, za pobjedu. Dinamo da je imao u tom segmentu problema, imao je."

'Bilo je puno novih igrača u Dinamu koji nisu u ritmu'

Dinamo nije imao niti jednu izrazitu šansu. Kako je to moguće i što je tome uzrok?

"Zato što je vrlo malo toga u igri napravio. Puno je u momčadi Dinama bilo novih igrača koji evidentno nisu u ritmu jer nisu dosta dugo igrali i to se vidjelo. Šansi u igri Dinama je bilo vrlo malo, skoro ništa. Nije bilo stopostotne šanse. Vukovar je u tom segmentu također bio bolji, imao kvalitetnije šanse i zasluženo pobijedio. Naravno da je loše kad Dinamo protiv jednog Vukovara ne može stvoriti ozbiljne prilike."

Problem nakon europskih utakmica

Dobro, ali zašto u posljednjih tri utakmice u SHNL-u Dinamo igra slabo?

"Teško mi je odgovoriti na ovo vaše pitanje, nisam baš analizirao posljednje tri ligaške utakmice Dinama, nisam upoznat s detaljima koji su bitni za odgovor na ovo vaše pitanje. Definitivno je tu puno utakmica Dinama sad u kalendaru, igraju Europu, tu su putovanja. Prije se govorilo da se malo rotira, sad se puno rotiralo i to isto nije dobro. Treba tu naći neku sredinu. Mislim da prevelike rotacije nisu dobre. Puno igrača uđe u igru koji nisu u ritmu. Teren u Vinkovcima je bio težak, nije bio idealan što Dinamu isto nije odgovaralo, ali to nije i ne može biti opravdanje. Definitivno imaju problema nakon europskih utakmica. Jesu li tome krive rotacije, odmaranje igrača koji su iznijeli većinu toga dosad jer se smatralo da će Vukovar biti lakši suparnik nego što se to pokazalo, ali kažem, u ovoj utakmici mislim da je bilo previše rotacija. Nije bilo Ljubičića, Mišića, Zajc je ušao u 58. minuti i vidi se kad njih trojice u veznom redu nema, da Dinamo ne funkcionira dobro. Dinamo ima najkvalitetniji roster, do kraja SHNL-a je jako puno, ali definitivno se i Hajduk počeo dizati, Rijeka se počela dizati, treba to ozbiljno shvatiti".

'Rijeka je odigrala najbolju utakmicu dosad'

Rijeka i Osijek, kako ste vidjeli tu utakmicu? Rijeka je pobijedila 4-2.

"Rijeka je odigrala najbolju utakmicu dosad. Pobjeda protiv Sparte im je dala jednu veliku dozu samopouzdanja. Rijeka ima sigurno momčad koja je kvalitetnija nego što tablica u ovom trenutku to i pokazuje. Mislim da će Rijeka vrlo brzo doći na to treće mjesto. Sve je to sad u dva boda. Jako dobra utakmica u kojoj je Osijek poveo, ali je Rijeka bila opasnija. Visoko je pritiskala. Puno je toga stvarala pred golom i zabila 4 gola. Sigurno se Rijeka digla, s obzirom na igre od prije mjesec dana. Sparta je bila veliki vjetar u leđa igračima. Ono što je sigurno da Rijeka sad ide prema gore."

Hajduk je vodeći

Podsjetimo, u posljednjem susretu 11. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Vukovar 1991 je u Vinkovcima priredio veliko iznenađenje porazivši Dinamo sa 1-0. Nakon što su u četvrtak gostovali kod Malmoa u 3. kolu Europske lige, nogometaše Dinama je u ponedjeljak čekalo i gostovanje kod posljednje momčadi hrvatskog prvenstva. U Švedskoj su tek u posljednjim sekundama susreta izvukli bod odigravši 1-1, dok su u Vinkovcima upisali poraz. Pogodak odluke zabio je Jakov Puljić u 54. minuti. Bila je to tek druga pobjeda Vukovaraca ove sezone, dok je Dinamo upisao treći ligaški poraz.

Na ljestvici vodi Hajduk sa 25 bodova, Dinamo ima tri boda manje. Lokomotiva i Slaven Belupo slijede sa po 16 bodova, zatim Varaždin i Istra 1961 imaju po 15, a Rijeka 14 bodova. Gorica je na 11, Osijek ima devet, kao i Vukovar 1991.

REZULTATI - 11. kolo:

Rijeka - Osijek 4-2 (Fruk 9, Čop 38, 47, Devetak 55/Mikolčić 2, Farkaš 74)

Vukovar 1991 - Dinamo 1-0 (Puljić 54)

U subotu:

Varaždin - Slaven Belupo 1-3 (Mamić 35/Šuto 24, 32, Jagušić 57)

Lokomotiva - Istra 1961 1-2 (Stojaković 15/Maurić 45+2, Ayuma 83)

U petak:

Gorica - Hajduk 1-3 (Čuić 76/Šarlija 4, Šego 53-11m, Sigur 67)

