Hrvatska je čista emocija, a po jednom smo jedinstveni u svijetu

Neke stvari teško je uopće i objasniti, a kamoli napisati. Ako bi smo morali jednom riječju opisati hrvatsku nogometnu reprezentaciju, nakon Varaždina i utakmice Hrvatske i Gibraltara (3-0 pobjeda Vatrenih), to bi bila - emocija. Hrvatska nogometna reprezentacija svaku svoju utakmicu igra s velikom dozom emocije i ljubavi prema Hrvatskoj, hrvatskom narodu, navijačima, prema braniteljima koji su branili i obranili našu zemlju u Domovinskom ratu.

Po ljubavi hrvatske nogometne reprezentacije prema državi i narodu smo posebni, jedinstveni. Nitko nema to što ima Hrvatska.

Emocija i ljubav

U nedjelju u Varaždinu u zraku se mogla osjetiti emocija i ljubav. Po ljubavi hrvatske nogometne reprezentacije prema državi i narodu smo posebni, potpisnik ovih redaka usudio bi reći jedinstveni. Nitko nema to što ima Hrvatska. To je naposljetku, obostrano, a moglo se to vidjeti i u nedjelju. Varaždinci su bili sjajni domaćini Vatrenima.

Tribine, cijeli grad, disali su za Zlatka Dalića, Luku Modrića i društvo, a utakmica protiv Gibraltara bila je posebno emotivna i zbog toga što je to bila 101. utakmica Zlatka Dalića na izborničkom kormilu Hrvatske. Upravo je emocija uz zajedništvo, obiteljsku atmosferu i neupitnu kvalitetu ono što izdvaja Vatrene od ostalih reprezentacija u svijetu.

Zato je hrvatska nogometna reprezentacija tako i uspješna i može stvarno puno. Kad netko ima sve te odlike, kad ima takve navijače, onda je spreman i sposoban raditi velike stvari. Hrvatska je 99.9% izborila nastup na Svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku sljedećeg ljeta i to je napravila dva kola prije kraja. Na Mundijalu će braniti broncu sa prošlog SP-a iz Katra. Prvi put u povijesti. Hrvatska je tako pred plasmanom na svoje 14. veliko natjecanje od mogućih 16. Osmo veliko natjecanje zaredom, sedmo SP ukupno.

Česi izgubili na Farskim Otocima

Česi su izgubili na Farskim Otocima i sada se mora dogoditi nevjerojatan rasplet da Hrvatska ne bude prva u skupini L na ljestvici nakon uvjerljiv pobjede protiv Gibraltara. Vatreni bi morali izgubiti obje preostale utakmice, i od Farskih otoka u Rijeci i od Crne Gore u Podgorici, a Česi bi morali pobijediti Gibraltar s 10-15 golova razlike, sve ovisi s koliko bi razlike Hrvatska izgubila zadnje dvije utakmice. U nogometu je sve moguće, kako se ono kaže lopta je okrugla, ali to je ipak scenarij u sferi znanstvene fantastike.

Hrvatska nogometna reprezentacija ima srebro sa SP-a 2018. iz Rusije, broncu sa SP-a iz Francuske 1998. i spomenutog Katra 2021. U Ligi nacija Dalićeva družina je uzela srebro. Na EP-u 2008. Bilić Boysi su protiv Turske bili, pa valjda sekundu udaljeni od polufinala natjecanja. Dogodio nam se nevjerojatan gol Semiha Sentürka pa onda i one nesretno raspucavanje s bijele točke. Bogu Hvala, sve nam se poslije vratilo...

Hrabri i ponizni

Sreća prati hrabre, pravda je uvijek uz ponizne, a Hrvatska to i je. Sve su to rezultati vrijedni divljenja koji Hrvatsku stavljaju uz bok najvećim, najjačim nogometnim reprezentacijama svijeta. Hrvatska je u nogometu supersila. Dive nam se svi u regiji, ali i u ostatku svijeta. Nevjerojatno zvuči činjenica, nepobitna, da smo tako mala zemlja koja postiže tako dobre rezultate u nogometu i ima tako dobre igrače, da smo talentirani za nogomet. Nije sve uvijek idealno na terenu, nije bilo niti u ovim kvalifikacijama, sjetimo se samo gostovanja na Farskim Otocima i prvog poluvremena u Pragu protiv Češke prošlog četvrtka, ali to je nogomet.

Kada vidimo da jednoj Italiji opet opasno visi plasman na SP, bio bi joj to treći uzastopni neodlazak na Mundijal, onda rezultati Vatrenih dobivaju na još većoj težini. Samo za uspredbu, u istom razdoblju, znači otkada Hrvatska nastupa na SP-ima, dakle od 1998. Portugal, Španjolska i Engleska tek su jednom dospjele do polufinala SP-a, a Hrvatska čak triput. Jedna Nizozemska je od 1998. godine, prvog SP-a za Hrvatsku ikad, nastupila na četiri Svjetska nogometna prvenstva: 1998., 2006., 2010. i 2014. godine. Najveći uspjeh ostvarili su 2010. godine kada su igrali u finalu, ali su izgubili od Španjolske.

Stari i spori? Ma, gluposti!

U istom razdoblju od europskih nogometnih divova Njemačka isto ima tri polufinala, a Francuska četiri. Kada usporedite te brojke, da je jedna mala Hrvatska ispred takvih sila, ekonomskih i nogometnih, morate reći wau, mora vam srce jače kucati, zapitat se neke stvari. Hrvatska odavno ne ide na velike turnire samo da bi sudjelovala, nego da bi ostvarivala dobre rezultate, uzela medalju.

Svi od Hrvatske očekujemo na nadolazećem SP-u velike stvari, jer su nas na to Dalićevi izabranici naviknuli. Koliko stvarno može hrvatska nogometna reprezentacija na Mundijalu, teško je reći. Neki govore da smo stari, drugi pak da više ne igramo brz nogomet, ali sve su to obične gluposti. Ima u senatorima Luki, Perišiću i Krami još itekako dinamita, a uz njih su tu mladi igrači koji su fantastični i koji mogu eksplodirati. Uspješni kolektiv uvijek iznjedri pojedince, junake. Naši najbolji nogometaši dat će sve od sebe ne bi li opet usreći naciju. A kad su takvi, onda su najbolji! Idemo odraditi još preostale dvije utakmice ovih kvalifikacija u studenom na najbolji mogući način, a onda se spremiti za Vatreno ludilo u Sjevernoj Americi.

