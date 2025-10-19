Istraživanje o ljudima s iskustvima bliskima smrti: 'Duboko transformirajuće'

Većina ljudi koji su preživjeli iskustvo bliske smrti (NDE) opisuje ga vrlo slično - osjećaj kao da im se svijest ili duh odvojio od tijela. Iako znanstvenici vjeruju da se ovakva iskustva događaju kao odgovor mozga na životno ugrožavajući stres, za mnoge su ona duboko transformirajuća.

Kako bi detaljnije proučili što preživjeli proživljavaju, istraživači sa Sveučilišta Virginije anketirali su 167 osoba koje su prijavile da su imale iskustvo bliske smrti – intenzivan psihološki doživljaj koji se događa u trenucima kada je osoba blizu smrti ili suočena s izuzetno teškom fizičkom ili emocionalnom situacijom, piše LADbible.

Foto: Shutterstock

Nakon tog iskustva ljudi promijenili uvjerenja

Rezultati su pokazali da je oko 70 posto ispitanika nakon tog iskustva promijenilo svoja vjerska ili duhovna uvjerenja, dok je 20 posto izjavilo da su ozbiljno preispitivali svoje bliske odnose, uključujući razmišljanja o prekidima ili razvodu.

Jedan od sudionika opisao je svoje iskustvo kao iznimno snažno, dodajući da ga je zauvijek promijenilo: "Znam da više nikada neću biti ista osoba. Od tada, svakodnevno preispitujem sebe i radim na vlastitom razvoju."

Voditeljica istraživanja, dr. Marieta Pehlivanova iz Odjela za psihijatriju i neurobihevioralne znanosti pri UVA Health, istaknula je da se o iskustvima bliske smrti zna već mnogo zahvaljujući desetljećima istraživanja, uključujući tipične simptome, medicinske okolnosti i utjecaj na pacijente.

"Ipak, još uvijek postoji značajan nedostatak istraživanja o tome kako pomoći tim osobama nakon što prežive takvo iskustvo. Nadamo se da će naši rezultati potaknuti druge istraživače i zdravstvene djelatnike da posvete više pažnje ovim pacijentima i njihovim specifičnim potrebama", naglasila je dr. Pehlivanova.

Foto: Shutterstock

Istraživanje je obuhvatilo i podatke o tome kakvu su pomoć preživjeli tražili nakon iskustva bliske smrti, uključujući psihološku podršku, terapiju i druge oblike savjetovanja. Pokazalo se da je 64 posto sudionika potražilo neki oblik pomoći, a od njih čak 78 posto navodi da im je ta pomoć bila korisna.

Posebno je zapaženo da su osobe koje su imale intenzivnije iskustvo, kao i one s ranijim psihološkim poteškoćama, češće tražile podršku nakon NDE-a.

"U novoj eri cjelovitog pristupa pacijentima i sve većem interesu za ovu temu i u znanstvenim časopisima, važno je naglasiti potrebu edukacije zdravstvenih djelatnika kako bi se smanjio jaz u skrbi za osobe koje su prošle kroz ovakva duboko transformirajuća iskustva", zaključila je dr. Pehlivanova.

