Vraća se legendarni španjolski trener: Preuzima prijateljski klub Dinama uz astronomski ugovor

Rafa Benitez, legendarni španjolski strateg nakon sezone i pol pauze vraća se trenerskom poslu. Pred preuzimanjem je grčkog velikana Panathinaikosa.

Benitez je u sezoni 2023./24 vodio Celtu iz Viga i od tada je bio bez trenerskog angažmana. Grčki Sport24 piše kako je Benitez u Ateni an razgovorima i preostalo je samo da potpiše ugovor. Navodno će potpisati na dvije i pol godine uz astronomsku cifru od dva milijuna eura po sezoni.

Panathinaikos je prijateljski klub zagrebačkog Dinama, klubovi su u dobrim odnosima, a posebice navijačke skupine Bad Blue Boys i Gate 13. Atenski se klub natječe u Europskoj ligi gdje su upisali pobjedu i poraz u prva dva kola, a Rafa Benitez već je osvojio taj trofej s Chelseajem prije 13 sezona kao i s Valencijom 2004.

Benitez je u karijeri vodio Real Madrid, Valladolid, Osasunu, Extremaduru, Tenerife, Valenciju, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Newcastle, DL Pro i Everton.

