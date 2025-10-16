Policija za jednu skupinu vozača želi drakonske mjere: 'Tražimo najveću kaznu zatvora!'

Većina normalnih vozača nakon što se opeku s visokim kaznama, paze da prekršaj ne ponove. No postoje oni posebno obijesni, koji zakon na cesti stalno krše, bez obzira na prijašnje kazne.

U Susedgradu se ponavljač prekršaja s 17 negativnih bodova i oduzetom vozačkom dozvolom, kamionom zabio u parkirano vozilo, za što ga je Sud poslao na 15 dana u zatvor. Policija je za to djelo predlagala 3 mjeseca kazne.

U Istri i Belom Manastiru uhićena su još dva prometna recidivista koji vozački ispit nisu nikada ni položili, a imaju više od 40 godina. Jedan od njih je isti prekršaj ponovio već dva puta u posljednje tri godine. U zatvoru će provesti 15 dana, a vozilo mu je oduzeto.

Sudovi recidivistima izriču niže kazne od onih koje predlaže policija

Reporter RTL-a Danas Boris Mišević razgovarao je s pomoćnikom načelnika II. postaje prometne policije Zagreb Daliborom Majsecom

"Ne možemo komentirati izjavu na te presude suda. Dakle oni uzimaju u obzir izjavu počinitelja i onda na temelju toga donose presudu. Policija, kao i uvijek, isključivo traži najveću kaznu, a to je kaznu zatvora i oduzimanje vozila koje je sredstvo izvršenja prekršaja", kaže Majsec.

Osvrnuo se i na dvojac iz Istre i Belog Manastira.

"Mi u takvim ekstremnim situacijama uvijek idemo na najveću kaznu - kaznu zatvora. I da, kazne su dovoljno velike. Šezdeset dana je sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama Kazna zatvora samo sud treba izreći tu kaznu", ističe Majsec.

Dodaje kako je nekakav prosjek od 100 vozača koji su pod utjecajem alkohola možda dva recidivisti.

"Dakle, trend nije toliko velik, ali nažalost postoji". I upravo zato inzistiraju na kazni zatvora, jer oni su već prošli te nekakve sankcije.

"Dobili su novčanu kaznu, dobili su zaštitnu mjeru da ne upravljaju motornim vozilom 3,6,9 ili 12 mjeseci, ali to nije urodilo plodom. Nažalost, zato se ide na kaznu zatvora na taj način", zaključio je Majsec.

