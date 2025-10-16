NEVJEROJATNO /

Pogledajte što je policija našla kod Varaždinca (51): Odmah je uhićen

×
Foto: Goran Kovacic/pixsell/ilustracija

Policija je pronašla 210 komada različitog streljiva, više spremnika za streljivo te sedam komada različitog oružja

16.10.2025.
12:20
danas.hr
Goran Kovacic/pixsell/ilustracija
Varaždinska policija uhitila je muškarca (51) u čijem je domu pronašla puške, spremnike i više od dvjesto komada streljiva. Dom i druge prostorije kojima se koristi muškarac, policija je pretražila u srijedu na temelju naloga Županijskog suda u Varaždinu.

Foto: Pu Varaždinska

Pronašli su 210 komada različitog streljiva, više spremnika za streljivo te sedam komada različitog oružja - puškostrojnica marke "Crvena zastava", dvije puške repetirke s užlijebljenom cijevi iste marke, dvije puške domaće izrade te specijalna sredstva domaće izrade tzv. "olovka" i "privjesak", izvijestili su iz policije.

Foto: Pu Varaždinska

Oružje, streljivo i dijelovi oružja oduzeti su, a muškarac je uhićen te je nakon kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku varaždinske Policijske uprave.

Pogledajte što je policija našla kod Varaždinca (51): Odmah je uhićen