Strava na istoku Hrvatske: Autom se zabio u kombajn, pa završio priklješten

Teška prometna nesreća dogodila se jučer između farme Marinovci i kružnog toka na državnoj cesti D213. Automobil se, iz još neutvrđenih razloga, zabio u kombajn te su oba vozila završila u kanalu, piše SiB.

"Mladića koji je bio u prikliještenom automobilu ispod kombajna izvukli smo i prije nego se kombajn uklonio s mjesta. Uspjeli smo ga izvući kroz bočna vrata", potvrdio je zapovjednik DVD Dalj Mijo Nemet, dodajući da su dojavu o nesreći dobili u 18.58 sati.

Foto: Sib.net.hr

Foto: Sib.net.hr

Koliko je udar bio silovit pokazuje i činjenica da je automobil, kaže Nemet, izgurao kombajn s ceste. Srećom, vozač automobila ostao je živ.

"Mislio sam da je kombajn sletio s ceste, automobil uopće nije bio vidljiv. Na cesti je bilo puno stakla. Potom sam policajcima na punktu na ulazu u Bijelo Brdo rekao što se dogodilo i ubrzo sam u blizini podvožnjaka kraj Nemetina vidio policiju i Hitnu pomoć pod rotacijom", posvjedočiio je Osječanin M. J., piše SiB.

