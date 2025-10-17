Danas na račune 19.000 Hrvata sjeda nešto novca na račun, ali: 'Iznos je zbilja mizeran'

Kroz dnevni boravak Hrvatske mreže za beskućnike prođe od 20 do 50 korisnika na dan. Dio njih nema mirovinu, ni socijalnu pomoć pa svaki mjesec prime nacionalnu naknadu od 155 eura.

"Nacionalna naknada je ustvari zamijenila za one starije od 65 godina zajamčenu minimalnu naknadu. Sigurno da bi ona trebala biti veća i da ljudi koji ostvaraju to pravo ne mogu pokriti osnovne životne potrebe. Iznos je zbilja mizeran", kaže nam Zvonko Mlinar,predsjednik Hrvatske mreže za beskućnike.

Moguće izmjene zakona i veće naknade?

Kada je naknada uvedena, prije četiri godine, iznosila je oko 800 kuna.

"Napominjemo da se nacionalna naknada svake godine usklađuje u siječnju, tako da se iznos kontinuirano povećava i usklađuje s inflacijom.", kaže Maja Čakarun, glasnogovornica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Primit će je 19 tisuća građana i za to će država izdvojiti gotovo tri milijuna eura.

"Dobit će to jedan mali krug ljudi. To su stari dementni, uzak krug ljudi. Što je najbolje to su ljudi koji su bolesni i dementni i moraju s osobno javiti, ne vladaju internetom, mnogi se neće javiti, mnogi nisu obaviješteni o tome, tako da je to samo mazanje očiju", kaže Mile Mrvalj, predsjednik Humanitarne udruge Fajter.

Ministar Marin Piletić s time se, naravno, ne slaže, ali kaže da su od iduće godine moguće izmjene zakona i veće naknade.

"Ona se svake godine povećava, ona se indeksira. Tako će biti i s 1.1. 2026.", ističe Piletić

Ali s tim izmjenama treba biti oprezan, poručuju u Matici umirovljenika, jer novca nije bilo ni za godišnji dodatak onima koji su cijeli život radili.

"Mi to podržavamo, ali da li treba više u ovom trenutku, situacija je takva da smo mi osjećali više na dodatku za mirovinu od ovih 6 eura pa mislim da to u ovom trenutku nije moguće", kaže Višnja Fortuna, predsjednica Matice umirovljenika.

Starije osobe koje nemaju nigdje nikoga, koje su same

A je li moguća izmjena kriterija da oni budu nešto blaži?

"Naravno da može, mi smo Zakon izmijenili prije godinu i pol dana, ako vidimo koji broj to koristi, a koji je ostao izvan toga Vlada može izmjene zakona uputiti u proceduru", ističe Piletić.

Da bi ostvarili pravo na nacionalnu naknadu, prihod kućanstva ne smije prelaziti 300 eura na mjesec. Korisnik ne smije imati osiguran smještaj od države, ali ni sklopljen ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju. I u Hrvatskoj treba živjeti barem 10 godina.

"To su starije osobe koje nemaju nigdje nikoga, koje su same, nemaju pravo na mirovinu jer nisu ostvarili dovoljno staža i većina njih je ostala nigdje", naglašava Višnja Fortuna.

Pa im 155 eura dobro dođe, ali ne dođe im ni za život ni za smještaj. Iz Mirovinskog napominju da se zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada.

