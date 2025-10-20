Još jednog bivšeg Dinamovca zadesila Modrićeva sudbina: 'Ne sjećam se ovoga'

Na klupu za svjedoke prvi je sjeo Dumitru Mitu, rumunjski nogometaš koji je iz Osijeka prešao u Dinamo. Kazao je kako su plaće igračima kasnile, a njemu novac bio uplaćivan na različite načine.

"Nekad je bio na račun, nekada u gotovini", kazao je. Kada je isplata bila u gotovini, potvrdio je, plaćao mu je Zdravko Mamić.

Uskok je zanimalo zbog čega je Mitu primao novac na taj način.

"Zato što je Zdravko Mamić rekao da on će dati svoje novce, da u klub nema novaca pa će nam dati keš" posvjedočio je bivši nogometaš Dinama.

Za razliku od Mitua, Patrice Kwedi svjedočio je da novac nije dobivao na ruke. Kaže, uvijek je sjedao na račun.

'Ne sjećam se'

Dodao je da od Zdravka Mamića nije dobivao novac na ruke, ali je dio novca koji je stigao od Dinama morao davati u njegovu agenciju.

"Gotovinu sam da, znači uzeo iz bankomata ili iz banke i onda dao u agenciju", tvrdi Kwedi.

Mamićeva obrana mu je predočila potvrde po kojima je Mamić Kwediju u gotovini isplatio više od 21 tisuće eura.

Na pitanje je li to potpisao i vidio ranije, Kwedi je rekao: "Ne, ne sjećam se ovoga". Kamerunac je kazao i da nije znao je li imao ugovoreno pravo na transferno obeštećenje.

"Nisam imao pojma što piše u ugovoru jer nisam znao jezik, ja nisam znao niti engleski, niti hrvatski jezik", objašnjava.

Kwedi kao ni Mitu nisu potvrdili da im je Dinamo bio dužan novac koji je prema optužnici zbog navodnog duga nezakonito izvučen iz kluba. A nogometni menadžer Davor Ćurković svjedočio je kako je u Dinamo doveo predstavnike Intera, koji su bili zainteresirani za Matea Kovačića.



Kritike obrane

"Taj inicijalni moment je bio najbitniji, a kasnije naravno da je Zdravko pregovarao", tvrdi Ćurković.

Za Kovačićev transfer Dinamo je Ćurkoviću isplatio 10 posto tog iznosa. Mamićeva obrana tvrdi da se danas vidjelo što znači biti posrednik u nogometnom transferu, ali i što znači imati kratko pamćenje.

"Očito je da svi svjedoci imaju svojevrsnu amneziju i nitko se ne sjeća da bi primao gotovinske isplate, meni je jasno zašto oni tako govore, iz razloga što vrlo vjerojatno oni nisu plaćali poreze na tako dobivene iznose i vjerojatno se boje da bi time sebe izložili nekim neugodnostima", ističe odvjetnik Zdravka Mamića, Filip Glavaš.

Suđenje u slučaju Mamić se nastavlja idućeg tjedna.