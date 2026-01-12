'Moćan simbol' ili poticanje stereotipa? Popularna lutka još jednom izazvala podijeljena mišljenja

U nastojanju da poboljša prepoznatljivost u svijetu igračaka, Mattel je nedavno lansirao prvu Barbie lutku s autizmom, potez koji je izazvao podijeljene reakcije na internetu. Dok su udruge i aktivisti pozdravili ovaj korak kao važan prema boljoj prihvaćenosti neurodivergentne djece, dio zajednice izrazio je zabrinutost. Lutka sadrži specifične dizajnerske elemente koji odražavaju neka od iskustava s kojima se autistične osobe mogu poistovjetiti.

Dizajnirana s posebnim detaljima

Kako bi vjerno predstavila iskustva autističnih osoba, lutka je pažljivo osmišljena s nekoliko ključnih značajki. Nosi široku odjeću kako bi se osigurao manji kontakt tkanine s kožom, a pogled joj je usmjeren blago u stranu, što predstavlja način na koji neke autistične osobe mogu izbjegavati izravan kontakt očima. Svaka lutka također dolazi s ružičastim fidget spinnerom, koji služi za smanjenje stresa i poboljšanje fokusa, te sa slušalicama za poništavanje buke koje pomažu u blokiranju pozadinskih zvukova i time ograničavaju senzorno preopterećenje.

Ostale značajke uključuju pomične laktove i zapešća koji omogućuju geste poput mahanja rukama. Kreatori navode kako takve geste neke autistične osobe mogu koristiti za obradu senzornih informacija ili izražavanje uzbuđenja. Lutka dolazi i s tabletom koji simbolizira način na koji neki ljudi koriste digitalne alate za pomoć u svakodnevnoj komunikaciji.

Suradnja s autističnom zajednicom

Proizvođač Mattel izjavio je kako lutka "poziva više djece da se vide predstavljenima u Barbie svijetu". Konačni proizvod stvoren je uz doprinos Mreže za samozastupanje autista (ASAN) kako bi se iz prve ruke čulo mišljenje autistične zajednice o tome kakve bi značajke lutka trebala imati. Iz te su mreže lutku opisali kao "prekretnicu" i izrazili oduševljenje što su mogli pomoći u dizajnu.

"Iznimno je važno da mladi autistični ljudi vide autentične, radosne prikaze sebe, a ova lutka je upravo to", dodali su iz ASAN-a.

Podijeljene reakcije na internetu

Ellie Middleton, autistična spisateljica koja redovito dijeli osobna iskustva na internetu, opisala je lutku kao "moćan simbol" koji mladim djevojkama pomaže da se osjećaju prihvaćeno. "Činjenica da sada imamo autističnu Barbie lutku čini me vrlo emotivnom. Statistike pokazuju da se mladim djevojkama autizam često ne dijagnosticira ili se pogrešno dijagnosticira, stoga moćan simbol poput ove lutke pomaže staviti razgovor o neurodivergentnosti kod žena u prvi plan, kako bi se autistične djevojčice mogle osjećati prihvaćeno i viđeno", izjavila je.

Ipak, predstavljanje lutke izazvalo je i kontroverze te podijeljene reakcije na internetu. Dok su mnogi pozdravili lutku kao pozitivan korak, dio autistične zajednice izrazio je zabrinutost zbog mogućeg stvaranja stereotipa. Kritičari ističu da je autizam "nevidljivi invaliditet" i da pokušaj njegovog vizualnog predstavljanja putem specifičnih dodataka i izgleda može pojednostaviti složeno iskustvo autističnih osoba.

Na tu je složenost upozorilo i Nacionalno društvo za autizam (NAS), naglasivši da je, s obzirom na to da je autizam spektar, "važno zapamtiti da se autistične osobe mogu jako razlikovati jedna od druge, s različitim skupovima snaga i izazova". Društvo opisuje autizam kao "cjeloživotnu neurodivergenciju i invaliditet" koji utječe na to kako ljudi doživljavaju svijet i komuniciraju s njim. Procjenjuje se da je više od jedne od sto osoba autistično te da u Ujedinjenom Kraljevstvu živi najmanje sedamsto tisuća autističnih odraslih i djece.

Peter Watt, direktor nacionalnih programa u NAS-u, rekao je: "Vidjeti više prikaza autizma ključno je za razumijevanje i prihvaćanje autizma. Stvarno je važno da su ti prikazi autentični i temeljeni na opsežnim konzultacijama s autističnim osobama, i drago nam je što je Mattel uključio autističnu zajednicu u razvoj ove lutke. Pozitivno je vidjeti autentičan prikaz na televiziji, u filmovima, umjetnosti i igri, jer bolje razumijevanje autizma u društvu može transformirati živote stotina tisuća autističnih osoba", navodi Mirror.

Mattel je, u sklopu nastojanja da stvori brend s inkluzivnijim odrazom djece koja se igraju njegovim proizvodima, prethodno plasirao Barbie lutke s dijabetesom i sljepoćom te lutku s Downovim sindromom.

