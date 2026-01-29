Zlatko i Blanka Mateša se javili s Maldiva romantičnom fotografijom: 'Savršeni praznici'

Sveučilišna profesorica i pravna stručnjakinja Blanka Mateša (45), supruga predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše (76), ponovno je oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama. Nakon povratka s luksuznog odmora, podijelila je fotografiju koja je mnoge ostavila bez daha, prisjećajući se toplijih dana provedenih na egzotičnoj destinaciji. Objavom je otkrila kako se nosi s povratkom u hladniju hrvatsku svakodnevicu nakon, kako je sama opisala, savršenih zimskih praznika.

Na najnovijoj fotografiji, objavljenoj neposredno nakon povratka u Hrvatsku, Blanka i Zlatko Mateša poziraju na pješčanoj plaži uz zalazak sunca koji nebo boji u tople, narančaste tonove. Blanka je zablistala u elegantnoj, dugoj haljini limeta zelene boje koja je istaknula njezinu vitku figuru, dok se njezin suprug odlučio za opuštenu, ali profinjenu kombinaciju bijele košulje i hlača.

Skladno odjeveni i nasmiješeni, par izgleda opušteno i sretno, a prizor odiše romantikom i spokojem karakterističnim za Maldive, gdje su, kako je otkrila u opisu, proveli odmor.

"Sad mi je radno i hladno, pa uživam bar u fotkama s nedavnog puta na Maldive, gdje smo proveli savršene zimske praznike. Mi", napisala je Blanka, dajući do znanja da su dani odmora iza nje i da se vratila svojim obvezama.

Poruke poput "Prekrasni ste!" i "Ovo sunce i boje – čista čarolija", samo su neke od pohvala koje su se nizale ispod objave, potvrđujući da je par svojom pojavom ponovno osvojio simpatije javnosti.

Povratak akademskim obvezama

Iako je na društvenim mrežama često viđena u opuštenim i glamuroznim izdanjima, Blanka Mateša vodi i iznimno uspješnu akademsku karijeru. Izvanredna je profesorica i predstojnica Katedre za građansko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, gdje također obnaša funkciju voditeljice poslijediplomskog specijalističkog studija. Njezin znanstveni rad trenutno je usmjeren na jedno od najaktualnijih područja današnjice, pravne aspekte umjetne inteligencije, o čemu priprema i novu knjigu.

POGLEDAJTE VIDEO: Dok je 1971. bila ispred svog vremena, Nami je sada došao kraj: Bili smo na završnoj rasprodaji