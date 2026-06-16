Otkriveno kako je Haaland izabrao City: Pomno razrađen sustav bodova i jedan klub koji nije bio ni opcija

Ekskluzivni dokumentarac 'Haaland: Velika odluka', snimljen u produkciji skandinavske streaming platforme Viaplay, razotkrio je fascinantan proces koji je norveškog superstara doveo na Etihad. Odluka nije donesena na temelju emocija, već kroz jedinstveni sustav bodovanja koji su osmislili sam igrač i njegov otac Alf-Inge.

Sustav koji je City stavio na vrh

U filmu, koji prati Haalandove posljednje mjesece u Njemačkoj, njegov otac, i sam bivši igrač Manchester Cityja, otkriva kako su suzili izbor na sedam europskih velikana. Do kraja veljače, na njihovoj listi nalazili su se Manchester City, Bayern München, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea i Barcelona. Svaki od klubova ocjenjivan je prema nizu precizno definiranih kriterija, od povijesti kluba i stila igre pa sve do kapaciteta stadiona.

Jedan od ključnih kriterija bio je i najjednostavniji: treba li klubu klasični napadač, 'devetka'. U tom je pogledu Manchester City bio bez premca. 'City je dobio deset od deset bodova u toj kategoriji', objašnjava stariji Haaland. 'Bayern München dobiva jedan bod za to, njima ne treba devetka. Imaju najboljeg igrača na toj poziciji. Real Madrid je na pet ili šest. Imaju Benzemu, a hoće li dovesti Mbappea?' Ta procjena, pokazalo se, bila je presudna. Iako je konačna odluka bila iznimno tijesna, pri čemu je, prema riječima njegova oca, samo jedan bod dijelio prva dva kluba na listi, Cityjeva jasna potreba za golgeterom prevagnula je u njihovu korist.

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Crveni vragovi nisu bili ni na radaru

Dok su se na listi želja obitelji Haaland našli gotovo svi klubovi koji nešto znače u modernom nogometu, upadljivo je odsustvo jednog imena - Manchester Uniteda. Gradski rival Cityja, klub s golemom poviješću i tradicijom, nije se čak ni našao među sedam finalista. To je posebno zanimljivo s obzirom na to da je Ole Gunnar Solskjaer, Haalandov sunarodnjak i bivši trener iz Moldea, očajnički pokušavao dovesti mladog napadača na Old Trafford u siječnju 2020. godine. Tada je posao propao jer je uprava Uniteda odbila pristati na odštetnu klauzulu od 51 milijun funti koja je kasnije ubačena u njegov ugovor s Borussijom Dortmund - upravo ona klauzula koju je City na kraju aktivirao. Čini se da je taj potez, kao i općeniti smjer u kojem se klub kretao, koštao United bilo kakve šanse da uopće bude razmatran dvije godine kasnije. Za Haalanda i njegov tim, projekt na Old Traffordu jednostavno nije bio dovoljno primamljiv.

Guardiolin faktor i plan za budućnost

Iako je sustav bodovanja bio lišen emocija, jedan čovjek ipak je predstavljao značajan plus u jednadžbi: Pep Guardiola. 'Nikada nisam prešao u klub zbog menadžera', priznao je Erling Haaland u dokumentarcu. 'Ali veliki je plus imati Pepa Guardiolu u Cityju, on je najbolji trener na svijetu.' Prema izvorima bliskim pregovorima, Haaland je dobio i uvjeravanja da će Guardiola produžiti svoj ugovor, što mu je dalo dodatnu sigurnost.

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Sportski direktor Txiki Begiristain odigrao je ključnu ulogu, uvjerivši Haalanda da je City, za razliku od Real Madrida, idealno mjesto za dugoročni razvoj i očuvanje zdravlja. Objasnio mu je kako bi u Madridu, kao 'galactico' pojačanje, bio pod stalnim pritiskom da igra svaku utakmicu, što povećava rizik od ozljeda. U Cityju, s druge strane, Guardiola ima apsolutni autoritet da ga odmori kada je to potrebno, bez vanjskog pritiska.

Čini se da je svaki korak u karijeri Erlinga Haalanda pomno isplaniran. Njegov strelovit početak u Premier ligi, gdje je srušio brojne rekorde, najbolja je potvrda da je 'Velika odluka', donesena na temelju brojeva i logike, bila ispravna.

Na platformi Voyo pogledaj dokumentarac o pomnom procesu kako je Erling Haaland odabrao Manchester City kao svoj klub i donio 'Veliku odluku'.