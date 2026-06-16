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VJEČNA USPOREDBA /

Nives Celsius o velikoj sličnosti s Lidijom Bačić: 'Žena je viša od mene za glavu'

Nives Celsius o velikoj sličnosti s Lidijom Bačić: 'Žena je viša od mene za glavu'
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Foto: Neva Zganec/Josip Regovic

Fanovi oduševljeni fotografijom na kojoj Nives Celsius i Lidija Bačić zajedno poziraju u Vodicama: 'Šaljite ih na Eurosong!'

16.6.2026.
13:59
Hot.hr
Neva Zganec/Josip Regovic
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Pjevačica i spisateljica Nives Celsius (44) svojom je najnovijom objavom na Instagramu izazvala pravu pomutnju među pratiteljima. Nakon što je grad Vodice proteklog vikenda postao središte domaće glazbene scene zahvaljujući 18. izdanju CMC Festivala, zajedničko pojavljivanje Nives i njezine kolegice Lidije Bačić (40) ponovno je pokrenulo staro pitanje: koliko si zapravo sliče dvije popularne pjevačice? Svojom je duhovitom anegdotom Nives dala naslutiti da zabune nisu rijetkost, čak ni među njima samima.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius)

"Žena je viša od mene za glavu!"

U opisu serije fotografija, na kojima pjevačice najprije poziraju na crvenom tepihu, Nives je s pratiteljima podijelila zabavnu priču. "Pričala sam ranije kako me nerijetko ljudi zamijene za @lidijabacic_lile što mi je naravno kompliment, ali i smiješno jer žena je viša od mene za glavu", napisala je Celsius. Otkrila je i da se obrnuta situacija dogodila upravo u Vodicama, gdje su Lidiju zamijenili za nju. Kroz šalu je ponudila i moguće objašnjenje fenomena koji godinama zabavlja javnost. "Mora da je do boje kose! Ili??? Primjećujete li vi neke sličnosti?", upitala je svoje pratitelje. Tema njihove sličnosti, koja se često osim na dugu plavu kosu odnosi i na njihove bujne atribute, godinama je prisutna u domaćim medijima, no ova objava s jednog od najvećih regionalnih glazbenih festivala dala joj je potpuno novu dimenziju i potaknula živu raspravu.

Od komplimenata do prijedloga za Eurosong

Fotografije s pozornice, na kojima se Nives i Lidija u opuštenoj atmosferi zabavljaju s voditeljem Daliborem Petkom, pokazale su da između njih nema rivalstva, unatoč stalnim usporedbama. To su prepoznali i obožavatelji, čije su reakcije u komentarima bile, očekivano, burne i podijeljene. Dok su jedni isticali kako su "obje jako zgodne" i prava "hrvatska ljepota", drugi su se jasno svrstali na stranu svoje favoritkinje. "Ma kakva sličnost, ti si Nives space shuttle za Lidiju Bačić", poručio je jedan obožavatelj, a slično je mislio i drugi koji je napisao: "Lidija, nisi Nives ni do koljena". Ipak, najviše pažnje privukao je kreativan prijedlog jednog pratitelja koji je, inspiriran njihovom zajedničkom energijom, sugerirao glazbenu suradnju. "Čekamo duet djevojke @lidijabacic_lile @nivescelsius i to za DORU 2027. Ima da vas pošaljemo na Eurosong u Bugarsku!", stoji u komentaru. Pjevačica, koja je nedavno najavila i koncert u Svetom Ivanu Zelini za 24. lipnja, ovom je objavom očito pogodila "u sridu".

Duhovitom objavom s festivala, Nives Celsius nije samo zabilježila druženje s kolegicom, već je uspješno pretvorila dugogodišnju medijsku usporedbu u zabavnu interakciju s publikom, pokazavši još jednom vještinu vladanja društvenim mrežama i sjajan smisao za humor.

 

Nives CelsiusLidija BačićCmc Festival Vodice
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