Pogledajte Nives u izdanju koje malo toga ostavlja mašti: Obline jedva stale u minijaturnu haljinu

Svestrana domaća zvijezda Nives Celzijus ponovno je opravdala titulu jedne od najintrigantnijih osoba na sceni. Svojom posljednjom objavom na Instagramu, tempiranom samo tjedan dana uoči važnog nastupa na CMC Festivalu, izazvala je pravu lavinu reakcija i još jednom dokazala da majstorski vlada umjetnošću privlačenja pozornosti.

Uz seriju provokativnih fotografija, ostavila je kratak i izravan opis koji govori sve: "grrrr, gledaš me...".

Modni odabir koji najavljuje vruće ljeto

Na pet objavljenih fotografija Nives pozira u ultrakratkoj i pripijenoj crnoj haljini od lateksa koja u potpunosti naglašava njezine poznate obline i atribute. Odjevnu kombinaciju upotpunila je velikim crnim mačkastim naočalama, modnim dodatkom koji je, uz odjeću od lateksa i PVC materijala, obilježio modnu scenu 2026. godine.

Upravo su takvi odvažni i pomalo futuristički komadi postali omiljeni među svjetskim i domaćim zvijezdama koje žele ostaviti snažan dojam. Njezina kosa stilizirana je u popularnom "mokrom" izgledu, što dodatno pridonosi cjelokupnom zavodljivom dojmu. Pozirajući na vanjskoj ležaljci, okružena zelenilom, Nives samouvjereno gleda izravno u kameru, a njezine provokativne poze ne ostavljaju puno prostora mašti, dok je na bedru vidljiva i tetovaža.

Obožavatelji ne štede na komplimentima

Kao što se i očekivalo, reakcije njezinih brojnih pratitelja na Instagramu bile su burne i pretežno pozitivne. Komentari su se redali munjevitom brzinom, a većina je bila ispunjena komplimentima i riječima divljenja.

"Nives, bome voliš izazivati... Samo uživaj i svako dobro", poručio joj je jedan pratitelj, savršeno sažimajući opći dojam koji ostavlja na publiku.

Drugi su bili znatno izravniji u pohvalama: "Grmiš, sve puca na tebi, ti si seks bomba", dok su mnogi jednostavno ostavljali emotikone vatre i srca kako bi dočarali svoje oduševljenje.

Komentari poput "Super seksi, stvorena za film" i "Prelijepo izgledaš" potvrđuju da je Nives svojim smjelim izdanjem ponovno pogodila ukus svoje publike.