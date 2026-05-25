Trumpu treba lekcija iz povijesti! Na Trg Martina Luthera Kinga stavio kip robovlasnika

Trinaest novih kipova američkih ličnosti stoji na Trgu slobode u Washingtonu. Instalacija je dio priprema za proslavu 250. obljetnice američke neovisnosti, koja će se održati 4. srpnja, i nadopunjuje inicijativu Donalda Trumpa za uljepšavanje saveznih parkova.

Većina novih skulptura prikazuje obične vojnike iz razdoblja američke revolucije, koji su dolazili iz različitih društvenih i etničkih sredina. Međutim, najveću pozornost privlači brončani kip potpisnika Deklaracije o neovisnosti Caesara Rodneyja na konju. Ovu skulpturu uklonile su vlasti u Delawareu 2020. godine zbog Rodneyjeve prošlosti kao vlasnika stotina robova.

Sada je privremeno izložena od strane uprave parka u glavnom gradu. Novi kipovi nižu se uz rubove trga, a njihovo postavljanje zahtijevalo je djelomično zatvaranje cijelog područja. Autori su figure odjenuli u povijesne uniforme s puškama i zastavama, od kojih neke imaju zlatnu ili brončanu boju. Projekt izaziva različite reakcije javnosti. Neki stanovnici hvale revitalizaciju javnog prostora i podsjećanje na obične junake povijesti, dok kritičari izgled kipova nazivaju kičastim i kritiziraju postavljanje kontroverznog robovlasnika na trg nazvan po Martinu Lutheru Kingu.