Otkriveno tko nasljeđuje milijune Liama Paynea: Jedna osoba dobiva baš sve

Gotovo dvije godine nakon tragične smrti Liama Paynea, objavljeni su sudski dokumenti koji otkrivaju sudbinu njegovog bogatstva. Prema pisanju britanskih medija, cjelokupna imovina bivšeg člana popularnog boy benda One Direction, procijenjena na oko 21 milijun funti, pripast će njegovom devetogodišnjem sinu Bearu Payneu, koji je imenovan jedinim nasljednikom.

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Slavni pjevač preminuo je 16. listopada 2024. godine nakon pada s trećeg kata hotela Casa Sur u Buenos Airesu u Argentini. Imao je samo 31 godinu.

Nije ostavio oporuku

Kako navode sudski dokumenti, Payne iza sebe nije ostavio oporuku pa se njegova ostavina raspodjeljuje prema pravilima nasljeđivanja koja vrijede u slučajevima kada pokojnik nije jasno odredio nasljednike.

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Njegov sin Bear, kojeg je dobio s britanskom pjevačicom Cheryl Cole, proglašen je jedinim korisnikom cijele imovine.

Budući da je Bear još maloljetan, najveći dio nasljedstva bit će smješten u posebni fond kojem će moći u potpunosti pristupiti nakon što navrši 18 godina. Ipak, sud je odobrio mogućnost korištenja dijela sredstava već sada, ako budu potrebna za njegovo školovanje, odgoj i opću dobrobit.

U nasljedstvo ulazi i luksuzna vila

Među imovinom se nalazi i raskošna kuća s pet spavaćih soba u mjestu Chalfont St Giles. Payne je nekretninu kupio 2021. godine za 3,25 milijuna funti kako bi bio bliže sinu nakon prekida veze s Cheryl.

Nakon njegove smrti, za upravljanje ostavinom imenovani su Cheryl i odvjetnik iz glazbene industrije Richard Bray. U početku su bili zaduženi samo za prikupljanje i zaštitu njegove imovine.

Najnovijom odlukom suda dobili su i ovlasti za upravljanje cijelom ostavinom, s ciljem da se osigura Bearova budućnost i očuva vrijednost imovine do njegove punoljetnosti.

Djevojka Liama Paynea neće tražiti dio bogatstva

U trenutku smrti Liam Payne bio je u vezi s influencericom Kate Cassidy. Iako osobe u takvoj poziciji u određenim okolnostima mogu podnijeti pravni zahtjev za dio ostavine, izvori bliski Cassidy tvrde da ona to ne planira učiniti.

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Influencerica se ranije osvrnula na nagađanja o njihovom odnosu te odbacila tvrdnje da je financijski ovisila o pjevaču.

"Nikada od njega nisam tražila novac. Teško je slušati takve priče, ali naučiš razviti deblju kožu. Nitko mi ne može govoriti kakav je bio moj odnos s Liamom. Samo nas dvoje znamo koliko je naša veza bila snažna", izjavila je za britanski The Sun.

Istraga o njegovoj smrti i dalje traje

Okolnosti smrti bivše zvijezde One Direction i dalje su predmet interesa javnosti.

Optužbe za ubojstvo iz nehaja koje su prvotno bile podignute protiv Liamova prijatelja Rogelija "Rogera" Noresa, upraviteljice hotela Gilde Martin i recepcionara Estebana Grassija u međuvremenu su odbačene.

S druge strane, hotelski djelatnik Ezequiel Pereyra i konobar Braian Paiz i dalje se suočavaju s optužbama zbog navodnog opskrbljivanja pjevača kokainom prije njegove smrti.