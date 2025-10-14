Najavljena nova suradnja dvojice članova benda One Direction? Evo o čemu je riječ

Bivši članovi megapopularnog boy banda One Direction Louis Tomlinson i Zayn Malik, koji nakon rastave od slavne manekenke i supermodela Gigi Hadid s kojom ima dijete živi u Pennsylvaniji, već su nekoliko puta viđeni u zajedničkim izlascima, što je potaknulo glasine o njihovoj novoj suradnji. Louis je u jednom intervjuu za iHeartRadio lukavo komentirao te spekulacije riječima: „Čuo sam za to. Mislio sam da je prilično zanimljivo... Pretpostavljam da ćemo morati pričekati i vidjeti.“ Iako se ne zna o čemu je točno riječ, prema najavama utjecajnih stranih medija (The Guardiana, Hello! Magazinea) da se naslutiti da rade na dokumentarnoj seriji o bendu One Direction i svojim osobnim karijerama.

Foto: Profimedia

Ponovno bliski

Nova dokumentarna serija, na jednoj streaming platformi, prema navodima više stranih medija Rolling Stonea i Billboarda, trebala pratiti putovanje Louisa Tomlinsona i Zayna Malika Sjedinjenim Državama, istražujući njihove živote, osobne karijere i obnovljeno prijateljstvo. Serija je najavljena za 2026. godinu i obećava intiman uvid u njihove živote nakon ogromne slave One Directiona. Iako se u ovoj seriji ne očekuju pojave Harryja Stylesa i Nialla Horana, projekt bi mogao ponovno privući legije njihovih obožavatelja.

Ovaj projekt dolazi gotovo godinu dana nakon tragične smrti njihovog bivšeg kolege iz benda, Liama Paynea, koji je preminuo nakon pada s balkona hotela u Buenos Airesu. Payne je imao 31 godinu, a toksikološki izvještaji potvrdili su prisutnost alkohola i drugih supstanci u njegovom tijelu. Nakon njegove smrti, svi bivši članovi benda javno su izrazili svoju tugu i odali počast.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

O bendu

Ovaj megapopularni boy bend zaludio je milijune mladih obožavatelja u rekordnom vremenu. One Direction je nastao 2010. zahvaljujući Simonu Cowellu i Nicole Scherzinger iz emisije X Factor. Članovi benda bili su Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles i Louis Tomlinson. Iako nisu pobijedili u showu, Simon Cowell prepoznao je njihove talente i ponudio im ugovor, što je označilo početak njihove uspješne karijere. Njihov debitantski singl "What Makes You Beautiful" postao je globalni hit, a prvi album Up All Night (2011.) bio je prvi debitantski album britanske grupe koji je dospio na prvo mjesto američke ljestvice Billboard 200. Slijedili su ga albumi Take Me Home (2012.), Midnight Memories (2013.), Four (2014.) i Made in the A.M. (2015.), koji su svi bili komercijalno uspješni.

Bend je stekao status globalnih pop ikona, osvojivši brojne nagrade, uključujući sedam Brit Awards i četiri MTV Video Music Awards. Njihova turneja Where We Are Tour 2014. godine bila je najprofitabilnija turneja godine, s prihodima od 290 milijuna dolara.

Foto: Eric Jamison

Raspad benda i nedavna tragedija

Zayn Malik napustio je bend 2015. godine kako bi započeo solo karijeru, a bend je službeno otišao na neodređenu stanku 2016. godine. Nakon toga, članovi su nastavili solo karijere, ostvarujući osobne uspjehe na glazbenoj sceni. Iako bend nije službeno raspušten, smrt Liama Paynea u listopadu 2024. godine, nakon pada s balkona hotela u Buenos Airesu, označila je tragičan trenutak u povijesti benda. Njegova smrt duboko je pogodila sve obožavatelje i bivše članove benda, koji su odali počast njegovom naslijeđu.

Foto: Xposurephotos.com/profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš otkrila što nas čeka za vikend