Izdašne porcije i kupanje u bazenu, ali Nataša nije prešla u vodstvo: 'To mi je velika zamjerka'

Varaždinka Nataša ugostila je Lukreciju, Marka, Petra i Mahira drugi dan zagrebačkog tjedna 'Večere za 5'. Za pripremljena jela osvojila je 33 boda, a za atmosferu 36 pa je s ukupno osvojenih 69 bodova zasjela na drugo mjesto ovotjedne ljestvice.

Domaćica je svojim gostima pripremala predjelo 'Dobro mi došel prijatel', glavno jelo 'Reci mi brate' te desert 'Adrijanin šapat'.

„Ovo će biti neki ajngemahtec ili nešto“, rekao je Mahir gledajući naziv predjela, ali nije ispravno pogodio. Naime, Nataša je za predjelo pripremila bogatu platu s raznim narescima, namazima i svježim lepinjama koje je sama pripremila te se posebno potrudila da sve lijepo posloži i aranžira.

Foto: RTL

Slijedila je priprema mesa, krumpira i povrća za peku. Nataša se potužila kako na okupljanjima s prijateljima i obitelji na kojima se priprema peka uvijek njen dečko dobije komplimenta, a ona, koja je sve narezala, začinila i pripremila, ostaje u drugom planu. Večeras je također njen partner pripremio vatru i pripazio na peku tijekom pečenja.

Foto: RTL

„Ja ću se potruditi da se ne zamjerim nikome, da spremim dobro, da ih dobro ugostim i da sve prođe u najboljem redu“, komentirala je Nataša prije nego se bacila na pripremu malih Pavlovih tortica za desert, koji je nazvala 'Andrijanin šapat' jer je to najdraži desert njezine prijateljice Andrijane, koji joj Nataša priprema za svaki rođendan. „Evo iskreno, nikad mi ni jedna Andrijana nije ništa šapnula“, našalio se Marko kad je vidio naziv deserta i dodao: „Mislim da će to Nataša rasturiti, da će to biti super, ona je u tome ekspert.“

Foto: RTL

Gosti su polako stizali u Natašinu oazu mira, gdje su ih dočekali Nataša i njen prijatelj, koji im je predstavio i poslužio domaći aperitiv od 50 različitih biljaka. „Sve je predivno, zaista lijepo uređeno, vidi se da uživa, pazi, cjelokupni dojam, ono, fantastičan“, komentirala je Lukrecia, a ona je, kao i ostali gosti, posebno impresionirana bila bazenom.

Kad je izdašno predjelo stiglo na stol, svi su pronašli nešto baš po svom guštu, ali generalno su se gosti složili da je predjela ipak bilo previše. „Stvarno je tog servirala previše, koliko god je bio da si svatko uzme koliko želi, bilo je stvarno previše“, komentirala je Lukrecia.

Nakon predjela Marko i Petar prošetali su Natašinim vrtom, komentirali što sve domaćica uzgaja te kušali svježe rajčice, a kad su se vratili za stol, Natašin dečko donio je peku.

Foto: RTL

„Ona je rekla da je njen dečko to radio i to mi je mala zamjerka jer ona je kandidatkinja - ona je rekla da je ona to rezala, ali ona je to trebala spremiti, ja ne bih imala nekog asistenta. Još je to tako javno komentirala da je netko radio njeno glavno jelo. Iskreno, minus“, jasna je bila Lukrecia koja je, opaskama unatoč, uživala u glavnom jelu, posebice koštanoj srži.

„Kako je ona glodala te kosti, ajme meni. Puno šljokica, sva nježna, sva vrckasta i onda navali na te kosti kao Viking“, komentirao je Marko.

Lukrecia se nakon glavnog jela odlučila baciti u bazen, a ubrzo joj se pridružio Petar. „Ne znam jesam li šokirala goste i sve ostale, ali to sam jednostavno ja, meni je bilo vruće i ja sam se htjela baciti u bazen“, iskreno je rekla Lukrecia.

Foto: RTL

Nakon deserta koji se svidio svima, Nataša je pročitala gostima svoj recept za savršenu večeru i predložila da zajedno napišu još jedan. Iznenađenje se svidjelo Lukreciji, ali još jednom je ponovila: „Nisu mi se svidjele neke stvari koje su bile ključne za moju ocjenu. Dečko je pripremao glavno jelo što mi je neshvatljivo jer je ona kandidatkinja koja je trebala sve pripremati, a glavno jelo je nešto što je glavno i što treba biti najbolje, to mi je jako velika zamjerka.“

Na kraju, Nataša je za hranu dobila sedam bodova od Lukrecije, osam od Mahira, devet od Petra te deset od Marka, a za atmosferu osam od Mahira, devet od Lukrecije i Petra te deset od Marka. Tako se, s osvojenih 69 bodova, Nataša se smjestila točno bod ispod Mahira koji je za svoju jučerašnju večeru osvojio 70 bodova.

