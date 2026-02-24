Šok za Real uoči Benfice: Glavna zvijezda otpala u zadnji čas, trener tvrdio da je spreman!

Real Madrid doživio je neugodan udarac uoči uzvratnog susreta protiv Benfice. Prema navodima francuskog L'Equipea, Kylian Mbappé napustio je utorak trening zbog problema s koljenom, točnije zbog bolova u lijevoj nozi koji su se ponovno pojavili.

Francuski napadač tijekom poslijepodneva obavio je dodatne liječničke pretrage, a rezultati su, prema istom izvoru, pokazali kako je njegov nastup protiv portugalskog velikana, nemoguć. Vijest je to koja je odjeknula Madridom jer je samo nekoliko sati ranije trener Álvaro Arbeloa uvjeravao javnost da je Mbappé spreman za igru.

Na konferenciji za medije Arbeloa je naglasio kako je Mbappé pokazao iznimnu predanost unatoč problemima koji ga muče već tjednima. Istaknuo je njegovu želju da pomogne momčadi, naglasivši da je riječ o igraču koji jednim potezom može odlučiti utakmicu. Upravo zato njegov eventualni izostanak predstavlja ogroman udarac za Kraljevski klub.

Utakmica protiv Benfice igra se u srijedu u 21 sat, a Real u uzvrat ulazi s minimalnom prednošću 1:0 iz prve utakmice u Lisabonu. Tada je jedini pogodak postigao Vinícius Júnior, čiji je gol izazvao burne reakcije na tribinama, a brazilski napadač bio je i meta rasističkih ispada dijela domaćih navijača.

Bez Mbappéa, Real bi mogao ostati bez svog najubojitijeg oružja. Francuz je trenutačno vodeći strijelac La Lige s 23 pogotka, dok u Ligi prvaka predvodi ljestvicu strijelaca s 13 golova. Hoće li se u Madridu dogoditi čudo i Mbappé ipak stisnuti zube ili će Real morati tražiti prolaz bez svoje prve zvijezde, bit će jasno neposredno prije početka susreta.

