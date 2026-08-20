Jedan pregled potpuno je promijenio njihove planove: 'U početku sam bila prestravljena'

Georgie Eustace (34) i njezin suprug Oliver (36) početkom ove godine postali su roditelji trojice dječaka – Georgea, Maxa i Edwarda. Njihova priča, međutim, nije posebna samo zbog izazova koje donosi odgoj trojki, već i zbog iznimno rijetke kombinacije u kojoj su se našli njihovi sinovi.

George i Max su jednojajčani blizanci, što znači da su nastali iz iste jajne stanice, dok je Edward njihov dvojajčani brat, začet iz druge jajne stanice. Takva kombinacija trojki iznimno je rijetka kod prirodno začetih trudnoća, piše The Mirror.

Planirali su jedno dijete

Par iz Wolverhamptona već ima trogodišnju kćer Eve i planirao je imati još jedno dijete. Kada su u studenome prošle godine odlučili pokušati proširiti obitelj, nisu ni slutili da će ih trudnoća dočekati s tako velikim iznenađenjem.

Na rutinskom pregledu u 12. tjednu trudnoće, u siječnju ove godine, liječnici su im priopćili da ne očekuju jedno dijete, kako su isprva pretpostavljali, već troje. Nekoliko tjedana poslije doznali su i da će sve tri bebe biti dječaci.

"U početku sam bila prestravljena. Odmah sam se počela brinuti hoću li ih uspjeti iznijeti do termina", priznaje Georgie. S vremenom je strah zamijenilo uzbuđenje, a spoznaja da očekuju trojke postala je nešto što doživljavaju kao iznimno životno iskustvo. "Sve je ovo veliki izazov, ali zauzvrat dobijete i tri puta više ljubavi. Radujem se gledati ih kako odrastaju zajedno", kaže i dodaje: "Ni u mojoj ni u Oliverovoj obitelji nema povijesti višeplodnih trudnoća, što naš slučaj čini još posebnijim."

Dječaci su na svijet došli planiranim carskim rezom 5. lipnja, u 33. tjednu trudnoće. George je pri rođenju težio oko dva kilograma, Max 2,1 kilogram, dok je Edward imao 1,7 kilograma. Nakon rođenja trojke su još tri tjedna provela na odjelu za posebnu njegu. Maxu i Edwardu pritom je bila potrebna pomoć s kisikom. Krajem lipnja napokon su stigli kući, gdje ih je čekao potpuno novi obiteljski život.

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Više od 1100 pelena mjesečno

Dolazak trojki u potpunosti je promijenio svakodnevicu šesteročlane obitelji. Kako bi uspjela održati barem određenu razinu reda, Georgie je uspostavila vrlo preciznu dnevnu rutinu.

Dan je podijeljen na cikluse koji traju oko tri i pol sata. Svaki ciklus uključuje presvlačenje i hranjenje svih triju beba, što traje približno sat i pol, nakon čega slijede maženje i spavanje. Svaka od beba dnevno treba oko osam presvlačenja i osam bočica mlijeka. Kada se sve zbroji, obitelj mjesečno potroši oko 270 bočica i više od 1100 pelena.

Takve količine jasno pokazuju koliko je logistički zahtjevan svakodnevni život s trojkama. Za usporedbu, istraživanja pokazuju da roditelji tijekom prve godine života jednog djeteta u prosjeku potroše oko 3365 pelena. Kod trojki se ta količina može popeti na više od 10.000 pelena godišnje.

Osim hranjenja i presvlačenja, tu je i neprekidna briga o pranju odjeće i ostalih stvari koje bebe svakodnevno koriste. U obitelji se tako svakoga dana peru dvije pune perilice rublja. "Jedini način da se ovakva situacija preživi je iznimna organizacija. Sve mora imati svoje mjesto", objašnjava Georgie.

Kako bi smanjili troškove i izbjegli situacije u kojima bi im ponestalo osnovnih potrepština, supružnici su se unaprijed opskrbili zalihama te pelene i ostale proizvode kupuju u većim količinama.

Problemi šesteročlane obitelji

Uz zahtjevnu svakodnevnu organizaciju, obitelj se trenutačno mora prilagođavati i ograničenom prostoru. Šesteročlano kućanstvo živi u dvosobnoj kući pa je raspored prostorija prilagođen potrebama svih članova obitelji.

Kći Eve i jedan od roditelja spavaju na katu, dok trojke noć provode u dnevnom boravku zajedno s roditeljem koji je tada "u smjeni". Takva organizacija omogućuje supružnicima da se izmjenjuju u brizi za bebe i barem djelomično rasporede noćne obveze. Problemi nastaju i kada cijela obitelj treba nekamo otići. Budući da još nemaju vozilo dovoljno veliko za svih šest članova obitelji, za zajedničke izlaske trenutačno moraju koristiti dva automobila.

Georgie pritom već razmišlja i o izazovima koji ih tek očekuju. "Brinem se zbog budućih troškova za hranu i pitam se koliko ćemo još dugo moći ostati u našoj maloj kući", napominje.

Unatoč tome, naglašava da se obitelj nastoji usredotočiti na ono što je pred njima, umjesto da pokušava unaprijed riješiti svaki budući problem.

"Sve je ovo ujedno i nevjerojatno. Potrebno je promijeniti način razmišljanja i živjeti dan po dan. Važno je napraviti raspored koji ostavlja dovoljno prostora za nepredviđene situacije, poput nemirne ili ranije probuđene bebe. Sa svakim izazovom treba se suočiti izravno i s uvjerenjem da će se prevladati. Život mi je nevjerojatan, iako ne izgleda onako kako sam zamišljala", pojašnjava.

Iako priznaje da je svakodnevica iscrpljujuća, Georgie kaže da je istodobno ispunjena srećom. Posebno joj, kaže, nedostaje mogućnost da svakom sinu posveti više vremena nasamo, bez potrebe da istodobno vodi računa o još dvoje djece.

"Ponekad mi nedostaje vremena za mirno maženje sa svakim djetetom pojedinačno", priznaje. Briga o trojkama, uz stariju kćer, znači da gotovo da nema vremena za predah. Ipak, Georgie naglašava da se unatoč iscrpljenosti trudi uživati u razdoblju koje brzo prolazi. "Nikada ne stajem, ali istovremeno je i predivno. Potrebno je iskoristiti svaki trenutak jer je sve vrlo užurbano", zaključuje.

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